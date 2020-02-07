Где должна быть «новая Ялта» или место имеет значение

После выступления В.В.Путина в Израиле, где он предложил руководителям пяти ведущих стран мира (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) собраться и «взять на себя ответственность и остановить нарастающую критическую массу противоречий в международных отношениях», началось его активное обсуждение.

Предложение Президента России означало необходимость организации некой встречи лидеров пяти стран, которые, кстати, «подобраны» не по весу или мировой роли, а являются странами – организаторами ООН.

В нашей стране с легкой руки некоторых политологов заговорили о необходимости проведения «новой Ялты», проводя параллели со знаменитой ялтинской конференцией февраля 1945 года, 75 лет с момента проведения которой наступило прямо сейчас.

Еще раз хочу подчеркнуть – говоря про необходимость встречи, озвучивая свое предложение, Путин ни слова не говорил о месте проведения потенциальной встречи.

И, как кажется, вовсе не случайно.

Идея, которая со стороны русских кажется безупречной, разумеется, не привела в восторг англосаксов – американцев и британцев. Просто потому, что разрушает их идеи давления, изоляции, санкций против России.

Но, оказывается, с оценками места проведения и со стороны Китая не все может быть так однозначно, как покажется тому, кто не погружен глубоко в специфику Поднебесной, её истории и менталитета.

Об этом статья китаиста, писателя и члена Изборского клуба Юрия Вадимовича Тавровского.

Источник: Изборский клуб

На недавних торжествах в Иерусалиме неожиданно и мощно прозвучал призыв президента Путина устроить встречу глав «Большой пятёрки», главных победителей во Второй мировой войне и сооснователей Организации Объединённых Наций.

Уже через день я получил из Китая сразу несколько посланий с примерно одинаковыми вопросами: «Неужели Путин действительно собирает «большую пятёрку» в Ялте? Разве в Москве не знают, что Ялтинская конференция для Китая стоит в одном ряду унижений наряду с Версальской? » Я заверил коллег, что наш президент ничего про Ялту не говорил, а сам засел перечитывать материалы Версальской и Крымской конференций.

Действительно, положения Версальского мирного договора (подписан 28 июня 1919 года), который подводил итоги Первой мировой войны, были для Китая, мягко говоря, не самыми благоприятными. Принимавшая участие в войне на стороне Антанты страна рассчитывала получить «немецкое наследство»: колонии Берлина на полуострове Шаньдун (город Циндао и прилегающие районы). Однако эти земли не были возвращены законному владельцу, а переданы Японии, также участнице Антанты. Китайские дипломаты документ не подписали, а в Пекине начались демонстрации протеста. Манифестанты, в основном — студенты, обвиняли Запад в очередном унижении Китая, ставя Версальский договор в один ряд с договорами, навязанными правительству Цинской империи по итогам Опиумных войн с Англией и Францией (1840-42 и 1856-60), а также другими неравноправными соглашениями. Демонстрация на площади Тяньаньмэнь и её разгон полицией 4 мая 1919 года вошли в историю Китая как «у сы юнь дун» (движение 4 мая). Среди участников протестов были профессора и студенты, которые через пару лет, 1 июля 1921 года, основали Коммунистическую партию Китая.

Хорошо, но в чем связь Версаля с Ялтой? Оказывается вот в чём. В Крыму снова подводятся итоги мировой войны, в которой Китай принимает участие в составе побеждающей коалиции. Китай 14 лет воюет с Японией, союзницей Германии по Антикоминтерновскому пакту. Официальная оценка жертв военных действий 1931—1945 гг. — 35 миллионов человек; даже по оценкам западных историков Китай потерял 4 млн. солдат и офицеров, а также 16 млн. мирных жителей), но не капитулирует, как это сделала, например, Франция. Китай становится «вторым фронтом» сначала для Советского Союза, сковывая на своей земле более половины всей Императорской армии и тем самым препятствуя нападению на Сибирь и Дальний Восток. Затем Китай приходит на помощь британским войскам, терпящим поражение за поражением в Сингапуре, Гонконге, Малайе, Бирме. Он вынуждает Японию держать на захваченных ею землях Поднебесной свыше миллиона солдат, которые пригодились бы для отражения атак Америки на островах Тихого океана и, в перспективе, на Японских островах.

Но всё это не принимается в расчёт, и делегацию Китая в Ялту не приглашают, как и «потерявших лицо» французов. Правда, в Ялте поначалу намеревались обсуждать только завершение войны на Европейском театре. Всё это так, писал мне в ответ хороший знакомый-русист из КНР. Но ведь на Каирскую конференцию в ноябре 1943 года Китай позвали! К тому времени на Тихоокеанском театре Второй мировой войны было сформировано Объединённое командование Китайской зоны, куда, помимо самого Китая, входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим стал Чан Кайши. 11 января 1943 года, в благодарность за самоотверженные действия китайцев, Америка и Англия отменили неравноправные договоры, навязанные ещё императорскому Китаю. Объединившиеся против оси Берлин—Рим—Токио великие державы признали аналогичный статус и за Китаем.

Этот статус был закреплён присутствием руководителя Китайской Республики, генералиссимуса Чан Кайши. Он на равных обсуждал ход войны и послевоенное устройство с Рузвельтом и Черчиллем. Сталина в Каире не было, поскольку действовал советско-японский договор о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. Сдавших без боя японцам свои азиатские колонии французов вообще не пригласили. Более того, Рузвельт предложил после победы передать весь Французский Индокитай Китаю. Чан Кайши великодушно отказался, и конференция приняла решение ограничиться возвратом в состав Поднебесной Маньчжурии, Формозы (Тайваня) и Пескадорских островов (Пэнхуледао).

Для китайских историков Каирская конференция 1943 года столь же позитивна, сколь негативна Ялтинская. К зиме 1945-го на Тихоокеанском театре произошли важные перемены. Положение на китайско-японском фронте оставалось сложным, но перестало быть приоритетом для США. Американцы завязли в боях за Окинаву и другие острова на подступах к Японскому архипелагу. В Пентагоне пришли к выводу, что даже после разгрома японских войск на главных островах ценой огромных американских потерь, Императорская армия сможет долго сопротивляться в Маньчжурии. Избавить от этого кошмара могло только вступление в войну Советского Союза. Поэтому от «дяди Джо» стали добиваться конкретных сроков наступления Красной Армии, обещанного в Тегеране общими словами ещё в 1943 году. Сталин обязался вступить в войну с Японией не позже шести месяцев после разгрома Германии. Счастливые Рузвельт и Черчилль дали гарантии возврата утраченных после русско-японской войны 1904—1905 годов дальневосточных территорий: Южного Сахалина и Курильских островов. Восстанавливались права также на бывшие российские активы в Маньчжурии (КВЖД, ЮМЖД, Порт-Артур, Дальний) при сохранении над этим регионом китайского суверенитета. Союзники также гарантировали суверенитет Монгольской Народной Республики. Данные в Каире Китаю обещания не обсуждались, но и не отменялись. Более того, в ялтинском Соглашении трёх великих держав был пункт о том, что Советский Союз «окажет помощь своими вооружёнными силами в целях освобождения Китая от японского ига».

Контраст между Каирской и Ялтинской конференциями, действительно, был для Китая налицо. Но впереди его ждал неприятный сюрприз гораздо большего масштаба. Всё-таки Ялта была промежуточным этапом. Окончательные итоги Второй мировой войны подводились на Сан-Францисской мирной конференции в сентябре 1951 года.

Китай снова не позвали на важнейшее событие международной жизни. К тому времени китайская нация оказалась расколотой. Практически вся континентальная часть контролировалась коммунистами, провозгласившими 1 октября 1949 года Китайскую Народную Республику. На Тайване укрепились остатки проигравшей гражданскую войну партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши. На конференции интересы Тайваня лоббировали США. Интересы КНР отстаивали советские дипломаты, которые в знак протеста против ущемления прав китайской нации даже отказались подписать Сан-Францисский договор. Нет под ним и подписи Китая: документ, который подводил итоги войны с японскими агрессорами, не учитывал по справедливости его вклад в общую Победу.

По условиям Сан-Францисского мирного договора, Япония признавала утрату своего суверенитета над Кореей, Тайванем, Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, а также отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Однако документ не устанавливал суверенитет Китая над островами Пэнхуледао (Пескадорскими), Сиша (Парасельскими), Наньша (Спратли) и Дунша (Пратас), а также островами Дяоюйдао (Сенкаку). Американцы взяли под свой протекторат Окинаву и другие острова архипелага Рюкю, хотя Китай вполне мог претендовать на них. Королевство Рюкю в течение нескольких веков было вассалом Китая, подвергалось нападениям японских пиратов и было аннексировано Страной восходящего солнца в 1879 году. Тайвань, в отличие от Маньчжурии, официально не возвращался под контроль Китая. Даже став одним из учредителей ООН, Китай многие годы не мог влиять на мировые дела — его место и голос были отданы Западом тайваньскому режиму. Советская дипломатия много лет вела борьбу за восстановление справедливости, но без ощутимых успехов. Зато справедливость восторжествовала в Маньчжурии, где Москва вернула под китайский контроль железные дороги, порты и другие активы, полученные в соответствии с решениями Ялтинской конференции.

Итоги Сан-Францисской конференции 1951 года встали в истории Китая рядом с унижением на Версальской конференции 1919 года. По существу, у китайцев украли Победу, давшуюся дорогой ценой.

Недовольство несправедливым подведением итогов Второй мировой войны, шок от унижения Китая в Сан-Франциско были настолько сильны, что в КНР несколько десятилетий не праздновали победу над Японией. Не было демонстраций, парадов. Только в последние годы быстрый рост национального самосознания на фоне экономических успехов вызвал пересмотр отношения к событиям Второй мировой войны. На волне патриотического курса нового руководства во главе с Си Цзиньпином в 2014 году был учреждён общенациональный праздник «День победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам» — 3 сентября. На площади Тяньаньмэнь в тот день 2015 года прошёл величественный Парад Победы. На трибуне рядом стояли Си Цзиньпин и Владимир Путин. Однако своеобразное отношение к итогам Второй мировой войны всё ещё не изжито. Так, по случаю 75-летия Победы в нынешнем году никаких парадов или иных торжеств не предусмотрено.

Неудовлетворённость итогами Второй мировой войны, решениями Ялтинской, Сан-Францисской и других конференций держав-победительниц проявляется в трудах китайских историков, публикациях официальной печати, дискуссиях в блогосфере. Но руководство Китая не намерено переписывать историю. Оно хочет открыть в ней новую главу. Пекин старается построить новый мировой порядок, в котором Поднебесная заняла бы подобающее ей место. «Создание сообщества единой судьбы человечества» было провозглашено стратегической целью на XIX съезде Компартии в 2017 году. Эта глобальная концепция является составной частью всеобъемлющего плана «китайской мечты о великом возрождении китайской нации», рассчитанного до 2049 года.

Си Цзиньпин готов на равных встретиться с Путиным, Трампом, Джонсоном и Макроном. Но только не в Ялте и не в Сан-Франциско.