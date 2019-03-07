Главная » История, Творчество

1911. Альбом в память о пребывании Императора Николая II с Августейшим семейством в Ялте

12:04. 7 марта 2019 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:


21 сентября 1911 года газета «Русская Ривьера» поместила подробный отчет о торжественной встрече в Ялте императора Николая II с семьей, прибывших на отдых в свое южнобережное имение.
“Прелестная тихая погода. Разукрашенная гирляндами зелени, коврами, разноцветными материалами Набережная Ялты буквально сверкает в ослепительных лучах полуденного южного солнца. У городского сада сооружаются чуть ли не целые трибуны для симфонического оркестра и местных артистов, решивших встретить Их Императорские Величества звуками народного гимна.
Начиная с 12 часов тротуары Набережной начинают наполняться по-летнему нарядной публикой. Еще час — и вся правая сторона Набережной сплошь занята ялтинскими обывателями и курортными приезжими.
Взоры направлены на императорскую яхту “Штандарт”, стоящую у мола. Императорский штандарт спущен, в ближайшей церкви раздается колокольный звон — для всех стало ясно: Его Императорское Величество Государь Император с Августейшим семейством изволили покинуть яхту и отбыть с мола.
Наконец, послышались отдаленные раскаты “ура!”, постепенно, по мере их приближения, они усиливаются, подхваченные тясячами восторженных голосов. Показались первые экипажи царского кортежа. Впереди следовал губернатор граф П. М. Апраксин, за ним в экипаже стоял начальник ялтинской полиции М. М. Гвоздевич, далее, также стоя, ехал, не спуская глаз с обожаемого монарха, начальник ялтинского гарнизона И. А. Думбадзе.
Еще секунды, и появляется открытая, запряженная парой великолепных лошадей, коляска Их Величеств. Его Императорское Величество Государь Император изволил сидеть в коляске, имея с правой стороны Ея Императорское Величество Государыню Императрицу, а впереди Его Императорское Высочество Государя Наследника — цесаревича Алексея Николаевича и Великую княжну Ольгу Николаевну.
Лошади шли мелкой рысью, вследствие чего все, кто только был на Набережной, имели возможность видеть Их Императорские Величества. Государь Император и Государыня Императрица изволили отвечать на приветствия публики.
Вслед за экипажем Их Величеств следовал экипаж, в коем находились Августейшие дочери, Великие княжны Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна с фрейлиной госпожой Тютчевой. Далее в отдельных экипажах следовали: Министр Императорского Двора барон Фредерике, Дворцовый Комендант, генерал-адъютант Дедюлин, флаг-капитан, генерал-адъютант Нилов, генерал-майор Свиты князь Орлов, флигель-адъютант Дрентельн и другие лица…
Тем временем на площади перед зданием нового дворца по случаю приезда Их Императорских Величеств был выстроен почетный караул от 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка. При знамени, при хоре музыки на правом фланге находился генерал-адъютант Зарубаев и другие военные лица.
После приветствия Его Императорское Величество проходят почетный караул, а Государыня Императрица подходит к Начальнику Главного управления Уделов князю В. С. Кочубею, действительному статскому советнику В. Н. Качалову, полковнику Янову(коменданту дворца – прим.автора), строителю нового дворца архитектору Н. П. Краснову, а также служащим и подрядчикам по строительству дворца.
Качалов подносит Е. В. хлеб-соль на фарфоровом блюде с четырьмя изображениями дворцов различных эпох. При этом Качалов сказал: “Ваше Императорское Величество! Верные слуги Вашего Величества служащие и рабочие имения “Ливадия” встречают Вас, Всемилостивейший Государь, нашего Державного хозяина с благоговейной радостью и усердно просят Ваше Императорское Величество при поступлении в новый Ливадийский дворец принять от нас по исконно русскому обычаю хлеб-соль”. Ея Императорскому Величеству Императрице и Великим княжнам были поднесены прелестные букеты цветов.
Удостоив некоторых лиц своим разговором Их Величества Государь Император, Государыня Императрица с Августейшим семейством изволили последовать в Ливадийскую церковь, где духовник Их Величеств протоиерей Кедринский отслужил молебен, после которого Их Императорские Величества отбыли в новый дворец”.
Через несколько дней в Ялте в актовом зале Мужской гимназии открылся первый благотворительный базар, организованный по поручению Александры Федоровны фрейлиной княжной Е. Н. Оболенской.
Подготовка к нему началась еще в Петербурге, причем постарались привезти для продажи вещи оригинальные, привлекательные, в основном по стоимости, доступной большей части ялтинской публики. В Париже были заказаны для этой цели духи, одеколоны, туалетное мыло, из Стокгольма привезли брелоки, броши, портсигары, бонбоньерки, Петербургский Императорский стеклянный и фарфоровый завод направил вазы и кружки из художественного стекла. А канцелярия Ее Величества дала разрешение подготовить для продажи свыше 10 тыс. открыток с фотографиями императора и членов августейшего семейства.
Роль продавцов взяли на себя дамы из многих знатных и состоятельных семей, но, конечно, внимание всех было приковано, прежде всего, к центру зала, где императрица с дочерьми предлагала публике собственноручные изделия. “Вокруг непрерывной волной переливалось море человеческих голов. В его переливах смешалось все: мундиры придворных и гражданских чинов, сюртуки и дамские туалеты публики… Все, кому выпало счастье быть на этом базаре, были полны желания купить какую-нибудь вещь и получить ее непосредственно из рук царицы”. Общая выручка от базара составила сумму свыше 40 тыс. рублей, и ее сразу передали в различные благотворительные общества и комитеты Ялты”.источник текста

01. Обложка
01. Обложка

02. Встречающие на пристани
02. Встречающие на пристани

03. Встречающие на пристани
03. Встречающие на пристани

04. Встречающие на пристани
04. Встречающие на пристани

05. Встречающие на пристани
05. Встречающие на пристани


06. Встречающие на пристани

07. Император Николай II среди встречающих
07. Император Николай II среди встречающих

08. Император Николай II и министр двора Фредерикс
08. Император Николай II и министр двора Фредерикс

09. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова.
09. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова

10. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова
10. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова

11. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова..
11. Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова

12. Ливадийский дворец. Внутренний двор с колодцем
12. Ливадийский дворец. Внутренний двор с колодцем

13. Вид зала благотворительного базара
13. Вид зала благотворительного базара

14. Вел. кн. Татьяна Николаевна на благотворительном базаре
14. Вел. кн. Татьяна Николаевна на благотворительном базаре

15. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре
15. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре

16. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре.
16. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре

17. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре
17. Императрица Александра Федоровна на благотворительном базаре

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25. Дамы заходят на яхту
25. Дамы заходят на яхту

26. Провожающие на пристани
26. Провожающие на пристани

Источник: https://humus.livejournal.com/6503889.html

Метки: история, крым, крымская война, ливадия, Россия, фото, ялта

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Япония готова объявить войну России
Получил сообщение: "Работаю в японской компании. На неделе посол Японии вызвал всех глав представительств японских компаний в Москве (а у них очень всё плотно с властью, в посольстве знают каждого работающего здесь джапа-экспата в лицо!, туристы не в счёт...
Первая Пасха будет кровавой, вторая – голодной, третья – победной
«Через год после моей смерти начнутся большие потрясения, будет война. Продлится это два года. После чего будет русский царь», — говорил духовник Одесского Свято-Успенского монастыря старец Иона. Преставился он ко Господу 18 декабря 2012 года. В декабре ...
Пасха – явлѣнiе астрономическое
(Под катом тот же текст, но с убранным Ъ)*Празднованiе Пасхи какъ переходящего Праздника связано съ Луннымъ Цикломъ, отсчётъ которого идётъ отъ Дня Весеннѣго Равнодѣнствiя. За этимъ Днёмъ должно быть Полнолунiе, и первое Новолунiе есть Праздникъ Расха, или...
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
...России “колдун-экстремист” Николай Левашов Москвич Николай Левашев является представителем профсоюзов...должность президента России намерен побороться Николай Левашов – целитель и «..., цитируя пресс-секретаря Центризбиркома Николая Конина, который однако дает...
«Вирусные элиты». Андрей Фурсов [Паразитическая система]
Зачем муж английской королевы мечтает стать смертоносным вирусом? Какими психическими заболеваниями страдают представители семей, которые правят миром? Почему русские не вписываются в планы мировых элит? Какой народ считается самым пригодным в качестве ...
Почему мужчины (не) хотят быть альфа-самцами
Альфа-самец – понятие, ставшее нарицательным. Тот, кто, по определению, лучше, точнее – «круче» всех. Вожак стаи. А значит, имеет самый высокий приоритет и самые большие права. Устанавливает правила, первым получает доступ к еде, выбирает лучших самок. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>