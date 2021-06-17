Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Ефимов В.А. Вечные ценности в современных условиях

60 0

#ШколаВидеоДобра
00:47 Что в Вашем понимании вечные ценности?
02:27 Какую цель преследует Западная цивилизация в современном мире навязывая всё то, что именовалось пороком, безобразием и пошлостью в качестве якобы ценностей 21 века
05:40 Что на Ваш взгляд предпринимается многонациональной Русской цивилизацией для сохранения вечных ценностей на деле??
09:38 Какой пример вы бы привели по наиболее значимой общественной инициативе
17:19 Пример успешной инициативы на уровне семьи
21:21 Эффективная методология познания и творчества – развивается ли эта тематика в России??

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zXSlWRXhf_Y
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
Маршал неба
В.В. Путин рассекретил архивы РУСИ (и ещё МНОГО ЧЕГО!!..) Видео - народ оценит и поддержит?!..
В.В. Путин рассекретил архивы РУСИ (и ещё МНОГО ЧЕГО!!..) Видео - НАРОД - Оценит и Поддержит?!..
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
Неоязыческие сообщества. Как молодежь затягивают в «свидетели Перуна»?
Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки.
Величко М.В. Биосферно-социально-экономическая система как объект управления. Лекция №3

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru