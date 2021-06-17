Ефимов В.А. Вечные ценности в современных условиях
#ШколаВидеоДобра
00:47 Что в Вашем понимании вечные ценности?
02:27 Какую цель преследует Западная цивилизация в современном мире навязывая всё то, что именовалось пороком, безобразием и пошлостью в качестве якобы ценностей 21 века
05:40 Что на Ваш взгляд предпринимается многонациональной Русской цивилизацией для сохранения вечных ценностей на деле??
09:38 Какой пример вы бы привели по наиболее значимой общественной инициативе
17:19 Пример успешной инициативы на уровне семьи
21:21 Эффективная методология познания и творчества – развивается ли эта тематика в России??