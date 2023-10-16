Комментарий редакции

В этой лекции Виктор Алексеевич Ефимов затрагивает следующие основные тезисы:

1. Отсутствие единой универсальной меры стоимости (валюты) является главной проблемой современной экономики. Раньше такими мерами были золото, зерно и др., а сейчас нет универсального эквивалента.

2. Процентная финансовая система с начислением процента на процент ведет к неизбежному краху. Экспоненциальный рост долга невозможен в реальности.

3. Необходим переход к энергетическому стандарту денег (киловатт-час и др.), который универсален и понятен всем.

4. Современная экономика подменила понятия "экономика" и "хрематистика". Первое связано с трудом, второе – с деньгами любой ценой.

5. Невозможно вечно обманывать людей финансовыми спекуляциями. Наступает момент прозрения.

Вывод: Виктор Алексеевич Ефимов критикует современную финансовую систему как неустойчивую и обманную. Он призывает вернуться к реальным ценностям труда и энергии.