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Лев Толстой. Страницы романа “Война и мир”. Читает Алексей Покровский (1979)

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Лев Толстой. Страницы романа "Война и мир". Читает Алексей Покровский
Литературно-музыкальная композиция по одной из самых важных глав романа Льва Толстого "Война и мир". Том 2, часть 4, глава 7 – вечер после большой охоты в окрестностях Отрадного. Наташа, Николай и Петя Ростовы оказались в гостях у дядюшки, небогатого помещика, который жил по соседству. Читает заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский.

#ЛитературныеЧтения
Главная редакция литературно-драматических программ, 1979

Актер – Юрий Чернов (гитара)
Актер – Александр Румянцев (балалайка)
Актер – Алексей Покровский
Актер – Александр Покровский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SXirNBZUvbE
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