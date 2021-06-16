Лев Толстой. Страницы романа “Война и мир”. Читает Алексей Покровский (1979)
Лев Толстой. Страницы романа "Война и мир". Читает Алексей Покровский
Литературно-музыкальная композиция по одной из самых важных глав романа Льва Толстого "Война и мир". Том 2, часть 4, глава 7 – вечер после большой охоты в окрестностях Отрадного. Наташа, Николай и Петя Ростовы оказались в гостях у дядюшки, небогатого помещика, который жил по соседству. Читает заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский.
#ЛитературныеЧтения
Главная редакция литературно-драматических программ, 1979
Актер – Юрий Чернов (гитара)
Актер – Александр Румянцев (балалайка)
Актер – Алексей Покровский
Актер – Александр Покровский