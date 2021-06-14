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Как Гоголь создал и уничтожил второй том “Мертвых душ” (1990)

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Горьким словом моим посмеюся…. Серия II
Об истории создания и уничтожения Н.В.Гоголем второго тома "Мертвых душ", о последних годах и днях жизни писателя рассказывает писатель Игорь Золотусский
Фрагмент книги "Выбранные места из переписки с друзьями" звучит в исполнении н.а. СССР  Олега Борисова

#ДокументальныйФильм
Главная редакция литературно-драматических программ 1990
Авторсценария – Игорь Золотусский
Режиссер – Ольга Кознова
Оператор – Владимир Качулин
Композитор – Виталий Катаев
Ведущий – Игорь Золотусский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lCQ6MvNIS1E
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