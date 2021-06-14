Как Гоголь создал и уничтожил второй том “Мертвых душ” (1990)
Горьким словом моим посмеюся…. Серия II
Об истории создания и уничтожения Н.В.Гоголем второго тома "Мертвых душ", о последних годах и днях жизни писателя рассказывает писатель Игорь Золотусский
Фрагмент книги "Выбранные места из переписки с друзьями" звучит в исполнении н.а. СССР Олега Борисова
#ДокументальныйФильм
Главная редакция литературно-драматических программ 1990
Авторсценария – Игорь Золотусский
Режиссер – Ольга Кознова
Оператор – Владимир Качулин
Композитор – Виталий Катаев
Ведущий – Игорь Золотусский