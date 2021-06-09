Пакистанский Поток – зачем России Новый Газопровод? | Геоэнергетика Инфо
Пакистанский Поток – зачем Россия планирует построить Новый Газопровод. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщило министерство энергетики РФ. Пакистанский поток (первоначально носил наименование Газопровод «Север — Юг») — планируемый к постройке газопровод на территории Пакистана, от порта Карачи на юге до Лахора на севере (там должны построить электростанции, работающие на СПГ). Протяжённость 1,1 тыс. километров. Проектируемая мощность — 12,4 млрд кубометров в год. Стоимость 2—2,5 млрд долл. Предусматривает поставки регазифицированного СПГ и приём газа с ещё не построенного газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ). Начало строительства планируется на июль 2021 года