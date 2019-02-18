Разбираем Глобальный миграционный пакт и «Северный поток-2»

Чем угрожает России Глобальный миграционный пакт, почему США ждет переезда сирийских террористов в Африку, а главное — почему так важен «Северный поток — 2». Все это в новом выпуске видеоблога, записанного совместно с РИА ФАН.



Хронометраж:

00:00:08 – Изнанка Глобального миграционного пакта;

00:32:12 – США планируют «защитить» Африку;

00:34:56 – Не признавать итогов выборов на Украине.

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P.S. Текстовая версия видеоблога с сайта РИА ФАН:

На сайте Федерального агентства новостей не так давно вышли две ваши статьи про Глобальный миграционный пакт, который приняла ООН. В связи с этим у аудитории возникло много вопросов. Расскажите, пожалуйста, что это за пакт и чем он грозит нашей стране?

Очень приятно, что аудитория обратила внимание на этот важнейший документ, который в нашем информационном поле, я сейчас не только Россию имею в виду, прошел как-то незаметно. Поэтому давайте мы его подробно разберем и пройдемся по всем 23 пунктам пакта.

Сначала дадим определение, что же такое Глобальный миграционный пакт?

Условно политика поделена на три части. Первая — тактическая политика. К ней относятся текущие новости, например, выборы президента Украины. Вторая часть — стратегическая политика (США приняли решение разрушать Ближний Восток). И, наконец, цивилизационная политика, её последствия будут видны через десятилетия, а может быть и столетия. Вот Глобальный миграционный пакт относится к последнему высокому уровню. Его последствия будут видны только многие годы спустя.

Целью пакта якобы является снижение миграционных потоков и решение проблемы нелегальной миграции. Прежде, чем приступить к его разъяснению, надо уяснить, что основные потоки миграции пойдут в Европу, и вспомнить, что инициатором принятия пакта стала Германия.

Давайте разберемся и почитаем этот документ, о чем он нам расскажет?

1. Сбор и использование точных и дезагрегированных данных в качестве основы для выработки эмпирически обоснованной политики.

Вы что-нибудь поняли в этом пункте? Это специально сделано так, чтобы никто и ничего не понял.

2. Сведение к минимуму неблагоприятного воздействия различных сил и структурных факторов, которые заставляют людей покидать страны своего происхождения.

Какие факторы заставляют людей уходить с насиженных мест? Война, природные катаклизмы, невозможность найти себе место работы. Крайне негативные факторы, которые мировое сообщество пытается свести к минимуму. Вопрос, как? Пока ООН ни один из этих факторов не предотвратила ни в одной стране, где есть конфликты. Этот пункт ни о чем. Просто благие пожелания.

3. Предоставление точной и своевременной информации на всех этапах миграции.

Этот пункт о том, что о согласно ГМП (глобальный миграционный пакт), мигранта обязаны принимать даже без документов. А точная информация необходима, чтобы он не потерялся. Как думаете, сколько людей собирается иммигрировать в ближайшее время? У ООН есть на этот счет точные данные — 250 миллионов человек.

4. Обеспечение наличия у всех мигрантов законных удостоверений личности и надлежащих документов.

А давайте сделаем так, чтобы во всех странах была хорошая погода, потому что хорошая погода лучше, чем плохая. Давайте проголосуем в ООН, и все будет здорово.

Невозможно добиться того, чтобы у всех мигрантов были документы. А если там война, а если документов нет, а если они потерялись? Кто будет обеспечивать беженцев в таком случае? Отвечу — государство, в которое приехали мигранты. Для этого оно должно пустить их на свою территорию.

5. Упрощение доступа к каналам легальной миграции и повышение их гибкости.

Как ликвидировать нелегальную миграцию — сделать её легальной, то есть упростить. Надо сделать так, чтобы можно было легально переехать из страны «А» в страну «В», и никто не мог чинить никаких препон. Вот смысл того документа, который принял ООН

6. Содействие справедливому и этичному найму работников и обеспечение условий для достойной работы.

Это о том, что страна, куда приехали мигранты, должна обеспечить их работой на равных условиях с людьми, которые проживают в этой стране, то есть никак не дискриминировала мигрантов.

7. Изучение и ослабление факторов уязвимости в процессе миграции.

Ну, тут, я так понимаю, будут пилить гранты от ООН.

8. Спасение людей и координация усилий международного сообщества по решению проблемы пропавших без вести мигрантов.

Конечно, о людях надо заботиться, но когда главным становится обеспечение миграции, миграция возрастает. Причем возрастает кратно.

9. Повышение эффективности транснациональных мер противодействия незаконному ввозу мигрантов.

Чтобы придать документу о миграции вид довольно приличный, туда и вставляются такие пункты.

10. Предупреждение, пресечение и искоренение торговли людьми в контексте международной миграции.

Обратите внимание, не просто искоренение торговли людьми, а именно в контексте миграции. То есть, пусть останется торговля людьми, но только не в контексте миграции. Конечно, это явление надо искоренять, бороться с ним и применять высшую меру наказания против работорговцев. Это очевидно.

11. Интегрированное и безопасное управление границами с координацией усилий.

Кто с кем координирует, что такое безлопастное управление границами, а раньше оно было каким, опасным? Перевожу с ооновского на русский язык. Этот пункт означает, что все таможенники должны отвернуться в сторону и с караваем, хлебом и солью пускать мигрантов на территорию тех государств, куда они идут.

12. Повышение степени определенности и предсказуемости миграционных процедур для обеспечения надлежащего контроля и проверки, а также направление людей в соответствующие органы.

Язык — будьте нате. Пропустим, потому что ничего не понятно.

13. Применение практики помещения мигрантов в центры временного содержания исключительно в качестве крайней меры и поиск альтернатив.

А вот это важно. Раньше, человека, который пересек границу, помещали в центр временного содержания мигрантов, чтобы разобраться, кто это и зачем приехал. Дальше он подавал заявление о подаче документов, которое рассматривали очень долго и потом, если не давали убежище — его депортировали. Такая процедура должна идти быстро.

А теперь исключительно в центре временного содержания мигрантов держать нельзя, только в крайнем случае. Нужно всех мигрантов принимать и расселять в специально построенные для них дома.

14. Повышение эффективности консульской защиты, помощи и взаимодействия на протяжении всего миграционного цикла.

Главное, чтобы мигранту было спокойно, удобно и хорошо.

15. Охват мигрантов базовыми услугами.

Речь идет о том, что как только мигрант приехал в страну своей мечты, он получил все те права и все те возможности, которые имеют граждане, родившиеся в этом государстве.

16. Создание для мигрантов благоприятных условий, обеспечивающих полную социальную интеграцию и сплоченность.

То есть государство должно сплотить диаспоры и обязательно их интегрировать в свое общество. Важно. Раньше, чтобы в обществе на что-то претендовать, нужно было что-то для общества сделать.

17. Искоренение всех форм дискриминации и поощрение основанных на фактических данных общественных обсуждений в целях формирования общественного мнения о миграции.

Сейчас есть словосочетание «нелегальный мигрант». Как заявляет ООН, оно несет отрицательный смысл — это плохо и негативно. Поэтому надо воспитывать журналистов и использовать новые термины, чтобы был положительный образ мигранта.

18. Инвестирование в развитие навыков и содействие взаимному признанию навыков, квалификации и компетенции.

Опять ничего не поняли? Это значит, что государство должно выделять деньги для того, чтобы навыки и компетенции приехавших непонятных людей включить как-то в ту экономику, которая у этого государства существует. Это все деньги, деньги, деньги, деньги. Какая экономика это выдержит? Никакая! Значит экономике, по сути, и не будет.

19. Создание для мигрантов и диаспор условий, позволяющих им в полной мере способствовать достижению устойчивого развития во всех странах.

Больше диаспор хороших и разных. Я очень люблю, к примеру, азиатскую культуру, но если я хочу её посмотреть — я еду в Азию. Но выйдя и дверей, как говорят в Санкт-Петербурге, своей парадной, я не хочу увидеть пакистанский квартал во всей его красе.

20. Повышение оперативности и надежности и снижение стоимости денежных переводов, содействие финансовой интеграции мигрантов.

Мигранты, работая в вашей стране, отправляют заработанные деньги себе на родину. Отсюда вопрос — вывод денег из государства — это хорошо или плохо? Конечно, плохо, потому что деньги куда-то утекают. ООН предлагает увеличить оперативность и надежность денежных переводов, а также снизить их стоимость. Благодаря этому мигранты будут выводить больше денег из стран, где они их зарабатывают. Это уж точно никак не уменьшит миграцию, она просто из нелегальной, вся превратится в легальную.

21. Сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения, реадмиссии и планомерной реинтеграции.

Речь идет о возвращении мигрантов, в места, откуда они отправились в путешествие. Это один пункт. Как это сейчас работает? А никак.

22. Создание механизмов перевода материальных прав в области социального обеспечения и приобретенных льгот.

Приехала чистоплотная семья из 50 человек из какого-то государства, получила все права, которые существуют в том государстве, куда они приехали. Потом они вернулись назад домой, а вместе с ними в Афганистан переехали все социальные права и социальные обязательства. И теперь немецкое государство должно выплачивать им все это в Афганистан. Думаю, комментарии здесь излишни.

23. Укрепление международного сотрудничества и глобального партнерства в целях обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Вот. Весь смысл этого документа в последнем пункте. Сотрудничество, глобальное партнерство, а значит глобальное управление миграционными потоками. Итог: этот декларативный документ подписало более 150 государств, в том числе и Россия. В результате миграция — это хорошо, мигранты очень нужны, принимать надо обязательно всех. В странах, куда мигранты едут, и, что самое важное, откуда они едут, миграцию надо рекламировать как положительное явление.

Считаю, что Россия не должна была подписывать этот документ, и ей нужно отказаться от своей подписи под этим пактом.

Это всё цели, которые должны быть достигнуты.

Майкл Помпео заявил, что террористы из Сирии могут объявиться в Африке. Означает ли это, что у США есть планы на Черный континент?

Помпео говорит — террористы из Сирии могут перебраться в Африку. И тут есть такой скрытый контекст: США должны активнее бороться с терроризмом на Африканском континенте. Дело в том, что материк очень богат природными ресурсами, а Штаты хотят до них добраться. США нужен проход в Африку, и ничего лучше, чем борьба с терроризмом они не придумали. Я прогнозирую усиление американского влияния в тех государствах, где они уже находятся, появление там — где их влияние слабее, а также всяческое вытеснение Китая с континента.

В завершении нашей беседы давайте обсудим продолжение борьбы вокруг «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину.

Между украинской и российской стороной идут упорные переговоры, которые пока не могут закончиться никакими договоренностями.

США решительно требуют, чтобы транзит российского газа через Украину и удобные для Киева условия были сохранены, но главное, чтобы были объемы. Это необходимо для того, чтобы украинский бюджет финансировался Россией, чтобы Москва, поставляя газ в Европу, сама финансировала русофобский, антироссийский режим, который создается на наших границах для будущей войны с нашей страной. Чтобы избежать такого развития событий Россия строит газовые трубы в обход Украины, по дну Балтийского моря. «Северный поток» уже работает, «Северный поток — 2» пока строится.

Главное перестать финансировать украинское государство — это задача России. У американцев задача противоположная — продолжать вынуждать нас финансировать Украину. У европейцев позиция, не имеющая своего интереса. С одной стороны они под американцами, с другой — они получают газ и понимают, что это определенный шаг к их государственной европейской независимости.

Вчера Киев заявил, что те условия, которые предложила Россия, не устраивают Украину. Мне кажется, что Кремль должен предлагать такие условия украинской стороне, что она точно на них согласиться не могла. И тогда Россия может сказать: «Ну раз вы не хотите —тогда газ пойдет через «Северный поток — 2», а вы американцы, если хотите поддерживать хунту в Киеве, готовьте дополнительные 5 миллиардов долларов». Вот о чем идет речь, вот за что идет борьба.