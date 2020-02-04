Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 февраля 2020
- 12:46 Иран больше не намерен передавать Киеву материалы по сбитому украинскому Боингу.
- 11:48 Коротко по Сирии. 04.02.2020.
- 10:32 Эрдоган принял вождя экстремистов.
- 09:03 За что на самом деле Эрдоган дал Украине 50 миллионов? (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:00 Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии (ФОТО).
- 06:32 Схваченные в Сирии боевики рассказали о роли Турции в создании страшной террористической группировки.
- 05:17 Эрдоган готовится накинуться на Россию на Украине.
- Вчера 22:21 Армия Сирии уничтожила турецких военных, войска Анкары нанесли массированный ответный удар (ФОТО, ВИДЕО).
Иран больше не намерен передавать Киеву материалы по сбитому украинскому Боингу
Свое решение Тегеран объяснил тем, что украинская сторона допустила утечку информации.
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Коротко по Сирии. 04.02.2020
Турецкие военные погибшие под Саракибом в результате артиллерийского обстрела сирийской армии.
Странно, что портретов всего 7, хотя вчера проходили заявления, что число погибших достигло 8. Возможно, еще 1 умер в госпитале до публикации официальной информации о погибших.
Вечером и ночью сирийская армия наконец установила полный контроль над Таль-Мардихом, а также вышла непосредственно к окраинам Саракиба с запада, игнорируя развернутые чуть южнее турецкие наблюдательные пункты.
Турецкий обсервационный пункт на шоссе М-5. Как и другие подобные пунты, остался в тылу у наступающих сирийских войск. Турки впрочем никуда не ушли – сидят и наблюдают.
На фронте к юго-западу от Алеппо боевики несколько потеснили иранских прокси ("Хезбалла", "Харакат ан-Нуджба"), отжав у них один поселок (в том же районе, где до этого пролюбили Т-90).
В целом, противник сейчас пытается использовать переброшенные с севера Идлиба резервы (включая группы боевиков СНА) для того, чтобы подкрепить оборону Рашидина-4, создать заслон к северу от Аль-Ииса и удержать Саракиб.
Главная проблема, это отсутствие полноценного фронта в районе Саракиба, что позволяет САА обходить узлы сопротивления и создавать угрозы коммуникациям основных опорных пунктов к юго-западу от столицы провинции. Ситуация для боевиков по-прежнему угрожающая.
В течение дня можно ожидать новых серьезных подвижек фронта как в районе Саракиба, так и в районе Найраба и трассы Латакия-Алеппо.
PS. Стоит также отметит, что вчера к Хмеймиму пытался прорваться неизвестный БПЛА. Причем шел он не традиционным маршрутом со стороны Джиср-аль-Шугура и северо-восточной Латакии, а со стороны моря. ПВО базы его впрочем также уработала.
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Эрдоган принял вождя экстремистов
Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Киев провел переговоры с экс-депутатом Верховной Рады Мустафой Джемилевым, которому запрещен въезд на территорию России как одному из руководителей экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа* .
Официальный сайт Эрдогана называет Джемилева «лидером крымских татар в Украине». О подробностях переговоров не сообщается.
Ранее глава меджлиса Рефат Чубаров анонсировал проведение 3 мая марша на Крым, участники которого намерены пересечь границу с российским полуостровом.
Представители организации рассчитывают привлечь к провокации также иностранных граждан.
* – запрещена в РФ
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За что на самом деле Эрдоган дал Украине 50 миллионов? (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», после встречи с президентом Турции Эрдоганом Зеленский заявил, что дал поручение СБУ проверить на территории Украины так называемых гюленистов — турецких оппозиционеров.
В 2018 году после аналогичной «проверки» в Турцию были высланы два человека. Тогда это списывали на личные договорённости Порошенко и Эрдогана якобы в обмен на поддержку турецким лидером Варфоломея в его стремлении создать ПЦУ.
Украинское издание «Страна» цитирует турецкого оппозиционного журналиста Юнуса Эрдогду:
«Это испытание как для меня, так и для украинской демократии. Посмотрим, сможет ли Зеленский продать невинных людей за помощь в 50 миллионов долларов».
Напомним, 50 миллионов долларов — это сумма на поддержку ВСУ, которую Эрдоган внезапно выделил. Впрочем, так ли внезапно?
Вот что пишет об этом знакомый с темой бывший одессит, политтехнолог Игорь Димитриев:
«Сегодня Эрдоган потребовал у Зеленского закрытия гюленовских организаций, которые он добивает после попытки переворота 2016 года.
Не помню я, писал вам или нет, но я не раз пересекался с гюленистами в свою бытность украинским политиком. Пересекался в Одессе, выезжал с делегацией на встречи в Турцию.
Гюленовский „Хизмет“ — очень интересная структура, этакая масонская ложа. Распространена она была далеко не только в Турции, но и в регионах проживания тюркского населения. Да и вообще много где. Вы можете узнать гюлениста в своем знакомом турецком бизнесмене в Москве.
Короче, по порядку. Первый контур — это турецкие лицеи. До попытки переворота детские сады и школы с турецкими преподавателями были во многих местах. Из тех, что знаю: Одесса, Крым, Кишинев. В России более 50 школ, 30 в Казахстане. В 2008 году большая часть турецких лицеев в РФ была закрыта.
Лицеи получали какие-то субсидии от турецких инвесторов, плюс выплаты от состоятельных родителей. Обучение в большинстве случаев платное. Талантливых ребят зачисляли на безоплатной основе. Преподавание на английском и турецком, в целом на приличном уровне. Что интересно, учились далеко не только мусульмане или нацменьшинства, но и русские. Так один мой знакомый русский закончил лицей в Якутске. Был доволен. Прям уж лютой пропаганды не помнит. Я был сам в раздумьях, отдавать ли сына в турецкий детский сад.
В чем смысл? В Турции с помощью лицеев за десятки лет гюленистам удалось создать свою сеть внутри власти и бизнеса. Напоминаю: это дети состоятельных родителей или талантливые дети, которые с помощью лицеев получали билет в жизнь. Это была особая каста.
Стратегия себя оправдала, и ее стали переносить за рубеж. В страны, которые были интересны туркам с политической и экономической точки зрения. Благодаря лицеям они быстро получали контактную базу на месте: родители детей, чиновники в местных советах. И кадровый резерв для своих проектов.
Вместе с турецкими лицеями в страну заходит турецкий бизнес. Внутри гюленовского „Хизмета“ был создан этакий профсоюз бизнесменов TUSKON — турецкая конфедерация бизнесменов и производителей. В каждом турецком городе и провинции, а также странах пребывания турецкого бизнеса были отделения. Через них ты мог найти нужный контакт, на их базе провести презентацию или выставку. Ну и платить взносы. Это и были инвесторы турецких лицеев, о которых я говорил.
Помню, как прилетел с одесской делегацией в турецкий город Самсун. Тема была — запроектированная паромная линия Одесса-Самсун. Нас встречал мэр с женой — современная интеллигентная пара черкесского происхождения, губернатор — они все были гюленистами и известными турецкими инженерами и архитекторами. Застолья перемежались с презентациями. TUSKON полностью заполнял время нашей поездки. Их интересовали контакты и постоянная связь. Ах, да! Чего я туда поехал? Я проверял турецкий лицей! И тут же получил приглашение. Это два контура работы: образование и бизнес. Хорошо? Молодцы турки!
Почему у России не было в Украине русских лицеев и бизнес-форумов — вопрос риторический.
Да, ещё. В России ячейки гюленистов есть. Даже успел познакомиться».
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Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии (ФОТО)
Ещё одно столкновение между конвоем российской военной полиции и американскими военнослужащими произошло на северо-востоке Сирии. На этот раз инцидент произошёл в регионе, который традиционно является курдским: Сирийские демократические силы в итоге и вмешались в накалявшуюся ситуацию — словесная пикировка чуть было не переросла в столкновение — обе стороны были хорошо вооружены.
В конце января американцы на «Хамви» (Humvee, HMMWV — армейский внедорожник армии США — прим. РВ), патрулировавшие главную дорогу города Аль-Маликия недалеко от границы с Ираком в провинции Хасака, встали на пути у российского военного конвоя. Об этом случае рассказывает Voice of America со слов очевидца.
На сей раз причиной конфликта стал контроль над трассой M4, которая стала условной границей над зонами влияния двух сторон после турецкого вторжения в октябре 2019 года.
«Перепалка бы превратилась в драку или чего доброго перестрелку, если бы не вмешались местные курды из числа т. н. Сирийских демократических сил», — рассказали изданию очевидцы произошедшего, добавив, что российские силы разместили современные зенитно-ракетные комплексы на авиабазе Аль-Камишли на северо-востоке с целью распространить контроль над районом.
М4 — важная транспортная артерия в этой части Сирии, она соединяет Хасаку и Алеппо, проходя через Ракку. Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.
Местные жители рассказывают о том, что постоянно видят такие «встречи»: «Мы все часто видим американцев и русских на этих дорогах. У них свои споры. Они время от времени перекрывают дорогу. Например, в посёлке Ксана Сере и в Дерике».
Местный корреспондент VoA Нишан Мохаммад сообщил о трех таких случаях противостояния русских и американцев на прошлой неделе. По его словам, военнослужащие США останавливали автомобили русских и вынуждали их вернуться на базы.
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Схваченные в Сирии боевики рассказали о роли Турции в создании страшной террористической группировки
Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо, рассказали о роли Турции в формировании террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
В ходе боев между сирийской армией и отрядами боевиков в пригороде Алеппо в плен к военным попали два террориста — оба граждане Сирии. Один из них — уроженец населенного пункта Тыбни по имени Махмуд аль Наджим, позывной «Абу Абдала», 1985 года рождения.
По словам боевика, сначала в городе был сформирован отряд «Сирийской свободной армии» — светской оппозиции. Потом, при появлении в этих краях отрядов «Джебхат ан-Нусры», начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами.
Аль Наджим вместе со своими родственниками решил сбежать в Турцию, однако его задержала полиция этой страны, которая, как утверждает боевик, заставила его вступить в «Джебхат ан-Нусру»*.
«(Нам — прим. ред.) сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне „Джебхат ан-Нусры“, то они убьют или арестуют мою семью… Они дали мне зарплату в сто долларов», — рассказал боевик на допросе сирийским военным.
Родственников аль Наджима турки, по его словам, отправили в лагерь беженцев и «держат их в заложниках». «Они сказали, что пока я работаю с „Джебхат ан-Нусрой“, то семья в безопасности», — заявил боевик, добавив, что все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.
В рядах группировки боевик получил специализацию пулеметчика. В этом качестве ему довелось воевать по всей Сирии. На вопрос, почему боевики обстреливают город Алеппо, он ответил: «Наш командир сказал, что это приведет к ненависти гражданских к сирийским и русским военным».
Второй пленный — Хусейн Абдул Азиз, позывной «Абу Удей», уроженец города Дейр Хафер.
«Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах — «Ахрар аш-Шам», ССА, «Бригада Зинки». Все эти группы входили в состав «Джебхат ан-Нусры», — рассказал он на допросе.
По его словам, в рядах боевиков сейчас воюют пакистанские и афганские отряды. В плен Абдул Азиз, согласно его утверждению, попал, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Двадцать девятого января генштаб сирийской армии заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра», всего около 30 тысяч боевиков.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Эрдоган готовится накинуться на Россию на Украине
Если раньше тактики «сидения на двух стульях» придерживался, в основном, только Александр Лукашенко, устраивающий двусторонние пассажи, то теперь к его компании присоединился турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Президент Турции уже показал своё двуличие в Сирии и Ливии. Анкара неоднократно заявляла, что поддерживает антитеррористическую операцию России. Но в то же время турецкая сторона спасает сирийских боевиков, перебрасывая их в североафриканское государство ради удовлетворения политических и экономических амбиций Эрдогана.
А ведь это прямое нарушение принятого коммюнике на берлинской конференции. А ведь сколько было громких слов о желании бороться с терроризмом бок о бок с Россией. И что теперь? Теперь президент Турции едет в Киев, где планирует удовлетворить русофобские настроения Украины.
Конечно, главная цель визита — участие в украинско-турецком бизнес-форуме и подписание двусторонних документов. Однако, что за этим скрывается?
Во-первых, ожидается предоставление Анкарой 50 млн долларов для нужд украинской армии. Об этом ранее заявлял украинский посол в Турции. То есть Эрдоган финансирует не только боевиков Ливии и Сирии, но и карателей из ВСУ, хотя прекрасно знает позицию российских коллег по этому вопросу.
Во-вторых, встреча пройдет на фоне сообщений из сирийского Идлиба, где накануне погибло восемь турецких военнослужащих. Именно поэтому Анкара обвинила армию Сирии, поддерживаемую Россией, пообещав возмездие.
Любопытно, но акцент в заявлении турецких властей сделан именно на поддержке Москвы, что, несомненно, нравится и Украине, продвигающей идею о «российской изоляции», придуманной ещё во времена президентства Обамы.
В-третьих, одной из главных тем переговоров в Киеве станет положение крымских татар, ведь Анкара до сих пор не признает воссоединение Крыма с Россией, выступая «за целостность Украины». Эрдоган уже заявил об «аннексии», что так тешит Зеленского.
Очевидно, что турецкий лидер решил удовлетворить антироссийскую повестку Украины. Но ведь после этого он снова будет жать руку Путину и говорить о «крепкой дружбе». Вряд ли подобная выходка закончится попустительством. Обычно Россия всегда в таких ситуациях готовит пусть и дипломатический, но весьма жесткий ответ.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Армия Сирии уничтожила турецких военных, войска Анкары нанесли массированный ответный удар (ФОТО, ВИДЕО)
Вооруженные силы Турции нанесли удар по объектам Армии Сирии, и «нейтрализовали» 76 сирийских военных, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Удары нанесены якобы в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибло не менее восьми турецких военнослужащих.
«Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима», — сказал глава ведомства.
Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт обстрелов позиций сирийской армии со стороны Турции, но ни о каких потерях не сообщило.
По словам турецкого министра обороны, Анкара накануне в 16:13 и 22:27 информировала российскую сторону относительно ответных мер в связи с действиями Армии Сирии в Идлибе. Однако, несмотря на все уведомления и предупреждения, сирийские подразделения в 01:13 подвергли обстрелу позиции турецких военных.
Акар добавил, что турецкие вооруженные силы продолжают принимать все необходимые меры в связи с ситуацией, сложившейся в Идлибе.
Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, один из тяжелораненых военнослужащих и сотрудник гражданского персонала скончались.
«Все причастные ответят за пролитую кровь турецких военных. Турция в полной мере воспользуется правом на самооборону в случае повторения обстрелов и атак», — говорится в сообщении ведомства.
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Удивлена такой стратегической дальновидностью Турции как создание лицеев на территориях других государств и в РФ тоже ,у нас что -тьма турков?? что им такие условия и поддержка.И Россия конечно жутко нерасторопна в таких процессах в странах Азии например ,где осталось много еще русских семей.Зачем эта странная дружба со змеёй-продажа им С400,даже в Сирии их нет по-моему.Эрдоган не стесняясь хлещет Россию по щекам,мы молчим,Пенс обьехал все наши задние дворы -мы мочим?Но Бог шельму метит:
“Минобороны Турции совершило непростительную ошибку – более тысячи турецких военных попали в окружение сирийской армии.
Попытка турецких военных заблокировать продвижение сирийской армии в направлении центральной части Идлиба, привело к эпической и непростительной ошибке со стороны турецкого военного командования – до полутора тысяч турецких военных, 12 танков и около 30 бронетранспортёров оказались зажаты сирийскими войсками в районе города Саракиб.””
Марин, а как тебе это :” Мемориальный центр “Яд ва – Шем извинился “За ошибочные и тенденциозные видео”, которые демонстрировались во время Всемирного форума Памяти Холокоста в Иерусалиме 22-23 января 2020 г. , – т.е. в пользу СССР . А так, как Россия есть преемница СССР – привет, Вова! (из СМИ)
Нидерланды назначили суд по малазийскому боингу в Гааге, притянув 4-х обвиняемых. Россия покорно молчит.
Надеюсь ,что Вова ,как всегда ,что-то имеет в рукаве.Я про этот Яд ничего не читала ,как похоже на евреев -получили девку и больше дружба не нужна .Восток дело тонкое.Среди обвиняемых трех россиян (кто бы сомневался) есть Гиркин..он отказался ехать свидетельствовать.И вообще по этому делу им денег может и не получиться поиметь (только эта цель наверное)-успеем принять Конституцию,отрицающую липовое МП.Вон уже начался процесс по отмене решения о разделе Берингова пролива .