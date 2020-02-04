Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 февраля 2020

Как сообщала «Русская Весна», после встречи с президентом Турции Эрдоганом Зеленский заявил, что дал поручение СБУ проверить на территории Украины так называемых гюленистов — турецких оппозиционеров.

В 2018 году после аналогичной «проверки» в Турцию были высланы два человека. Тогда это списывали на личные договорённости Порошенко и Эрдогана якобы в обмен на поддержку турецким лидером Варфоломея в его стремлении создать ПЦУ.

Украинское издание «Страна» цитирует турецкого оппозиционного журналиста Юнуса Эрдогду:

«Это испытание как для меня, так и для украинской демократии. Посмотрим, сможет ли Зеленский продать невинных людей за помощь в 50 миллионов долларов».

Напомним, 50 миллионов долларов — это сумма на поддержку ВСУ, которую Эрдоган внезапно выделил. Впрочем, так ли внезапно?

Вот что пишет об этом знакомый с темой бывший одессит, политтехнолог Игорь Димитриев:

«Сегодня Эрдоган потребовал у Зеленского закрытия гюленовских организаций, которые он добивает после попытки переворота 2016 года.

Не помню я, писал вам или нет, но я не раз пересекался с гюленистами в свою бытность украинским политиком. Пересекался в Одессе, выезжал с делегацией на встречи в Турцию.

Гюленовский „Хизмет“ — очень интересная структура, этакая масонская ложа. Распространена она была далеко не только в Турции, но и в регионах проживания тюркского населения. Да и вообще много где. Вы можете узнать гюлениста в своем знакомом турецком бизнесмене в Москве.

Короче, по порядку. Первый контур — это турецкие лицеи. До попытки переворота детские сады и школы с турецкими преподавателями были во многих местах. Из тех, что знаю: Одесса, Крым, Кишинев. В России более 50 школ, 30 в Казахстане. В 2008 году большая часть турецких лицеев в РФ была закрыта.

Лицеи получали какие-то субсидии от турецких инвесторов, плюс выплаты от состоятельных родителей. Обучение в большинстве случаев платное. Талантливых ребят зачисляли на безоплатной основе. Преподавание на английском и турецком, в целом на приличном уровне. Что интересно, учились далеко не только мусульмане или нацменьшинства, но и русские. Так один мой знакомый русский закончил лицей в Якутске. Был доволен. Прям уж лютой пропаганды не помнит. Я был сам в раздумьях, отдавать ли сына в турецкий детский сад.

В чем смысл? В Турции с помощью лицеев за десятки лет гюленистам удалось создать свою сеть внутри власти и бизнеса. Напоминаю: это дети состоятельных родителей или талантливые дети, которые с помощью лицеев получали билет в жизнь. Это была особая каста.

Стратегия себя оправдала, и ее стали переносить за рубеж. В страны, которые были интересны туркам с политической и экономической точки зрения. Благодаря лицеям они быстро получали контактную базу на месте: родители детей, чиновники в местных советах. И кадровый резерв для своих проектов.

Вместе с турецкими лицеями в страну заходит турецкий бизнес. Внутри гюленовского „Хизмета“ был создан этакий профсоюз бизнесменов TUSKON — турецкая конфедерация бизнесменов и производителей. В каждом турецком городе и провинции, а также странах пребывания турецкого бизнеса были отделения. Через них ты мог найти нужный контакт, на их базе провести презентацию или выставку. Ну и платить взносы. Это и были инвесторы турецких лицеев, о которых я говорил.

Помню, как прилетел с одесской делегацией в турецкий город Самсун. Тема была — запроектированная паромная линия Одесса-Самсун. Нас встречал мэр с женой — современная интеллигентная пара черкесского происхождения, губернатор — они все были гюленистами и известными турецкими инженерами и архитекторами. Застолья перемежались с презентациями. TUSKON полностью заполнял время нашей поездки. Их интересовали контакты и постоянная связь. Ах, да! Чего я туда поехал? Я проверял турецкий лицей! И тут же получил приглашение. Это два контура работы: образование и бизнес. Хорошо? Молодцы турки!

Почему у России не было в Украине русских лицеев и бизнес-форумов — вопрос риторический.

Да, ещё. В России ячейки гюленистов есть. Даже успел познакомиться».

Читайте также: Армия Сирии уничтожила турецких военных, войска Анкары нанесли массированный ответный удар (ФОТО, ВИДЕО)