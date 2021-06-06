Воскресный выпуск. 1961-1985. Звезды советского кино
1961. Нонна Мордюкова
1960-е. Актриса Людмила Гурченко на съемочной площадке
1960-е. Актриса Наталья Кустинская
1960-е. Алиса Фрейндлих
1961. Советская актриса Татьяна Самойлова, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, советский актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук и итальянская актриса Мариса Мерлини на II Московском международном кинофестивале
1962. Сад «Аквариум». Маргарита Терехова
1964. Вячеслав Тихонов
1964. Светлана Савелова на Пушкинской набережной Москвы реки
1964. Элина Быстрицкая
1965. Марианна Вертинская
1965. Юрий Визбор
1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке «Андрея Рублева»
1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке «Андрея Рублева»
1970. Актриса Людмила Чурсина с гостями Московского международного кинофестиваля
1971. Иннокентий Смоктуновский, Руфина Нифонтова и Николай Плотников во время II Всесоюзного съезда кинематографистов
1974. Донатас Банионис
1976. Актер Вячеслав Тихонов, режиссеры Станислав Ростоцкий и Григорий Александров на III съезде Союза кинематографистов СССР
1985. Михаил Глузский, Никита Михалков, Вера Алентова и Валентина Теличкина позируют для группового фото во время XIV Московского международного кинофестиваля
Лариса Голубкина
Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками
Лариса Лужина