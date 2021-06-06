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Воскресный выпуск. 1961-1985. Звезды советского кино

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1961. Нонна Мордюкова
1961. Нонна Мордюкова

1960-е. Актриса Людмила Гурченко на съемочной площадке
1960-е. Актриса Людмила Гурченко на съемочной площадке

1960-е. Актриса Наталья Кустинская
1960-е. Актриса Наталья Кустинская

1960-е. Алиса Фрейндлих
1960-е. Алиса Фрейндлих

1961. Советская актриса Татьяна Самойлова, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, советский актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук и итальянская актриса Мариса Мерлини на II Московском международном кинофестивале
1961. Советская актриса Татьяна Самойлова, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, советский актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук и итальянская актриса Мариса Мерлини на II Московском международном кинофестивале

1962. Сад «Аквариум». Маргарита Терехова
1962. Сад «Аквариум». Маргарита Терехова

1964. Вячеслав Тихонов
1964. Вячеслав Тихонов

1964. Светлана Савелова на Пушкинской набережной Москвы реки
1964. Светлана Савелова на Пушкинской набережной Москвы реки

1964. Элина Быстрицкая
1964. Элина Быстрицкая

1965. Марианна Вертинская
1965. Марианна Вертинская

1965. Юрий Визбор
1965. Юрий Визбор

1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке Андрея Рублева
1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке «Андрея Рублева»

1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке Андрея Рублева
1966. Анатолий Солоницын на съемочной площадке «Андрея Рублева»

1970. Актриса Людмила Чурсина с гостями Московского международного кинофестиваля
1970. Актриса Людмила Чурсина с гостями Московского международного кинофестиваля

1971. Иннокентий Смоктуновский, Руфина Нифонтова и Николай Плотников (Л. Р.) встречаются друг с другом во время II Всесоюзного съезда кинематографистов
1971. Иннокентий Смоктуновский, Руфина Нифонтова и Николай Плотников во время II Всесоюзного съезда кинематографистов

1974. Донатас Банионис
1974. Донатас Банионис

1976. Актер Вячеслав Тихонов, режиссеры Станислав Ростоцкий и Григорий Александров на III съезде Союза кинематографистов СССР
1976. Актер Вячеслав Тихонов, режиссеры Станислав Ростоцкий и Григорий Александров на III съезде Союза кинематографистов СССР

1985. Михаил Глузский, Никита Михалков, Вера Алентова и Валентина Теличкина (слева) позируют для группового фото во время XIV Московского международного кинофестиваля
1985. Михаил Глузский, Никита Михалков, Вера Алентова и Валентина Теличкина позируют для группового фото во время XIV Московского международного кинофестиваля

Лариса Голубкина
Лариса Голубкина

Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками
Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками

Лариса Лужина
Лариса Лужина
Источник: https://humus.livejournal.com/7806020.html
Метки: movies, история, Россия, фото
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