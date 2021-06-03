Костыль для Китая или кость в горле Запада? Поле битвы – Севморпуть . Константин Сивков
Почему на Западе начались разговоры о необходимости сделать Северный Морской Путь общечеловеческим достоянием. Какова сейчас обстановка в арктическом регионе и хватает ли сил Севморфлота, чтобы выдерживать растущее противостояние. Какую роль играет Севморпуть в отношениях РФ и Китая. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Игорем Шишкиным
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