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Костыль для Китая или кость в горле Запада? Поле битвы – Севморпуть . Константин Сивков

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Почему на Западе начались разговоры о необходимости сделать Северный Морской Путь общечеловеческим достоянием. Какова сейчас обстановка в арктическом регионе и хватает ли сил Севморфлота, чтобы выдерживать растущее противостояние. Какую роль играет Севморпуть в отношениях РФ и Китая. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Игорем Шишкиным

Книга Игоря Шишкина https://den-magazin.ru/utm/27
Поддержать передачи И. Шишкина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xVR6IW4FNc0
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