В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка, рассказывающая о людях, которые жили в СССР, об их мечтах и свершениях. Проект приурочен к 30-летию распада Советского Союза и к предстоящему в следующем году 100-летию его образования. Выставка подготовлена на основе материалов из фондов ГЦМСИР, МАРХИ и Центра детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Название выставки «Страна мечтателей – страна героев» взято из «Марша энтузиастов» – популярной песни начала советского периода. Как объяснила генеральный директор музея Ирина Великанова: «Действительно, это были мечтатели, герои, люди, которые жили в СССР…».

«Герои выставки – рабочие и колхозники, строители и воины, геологи и поэты. Они умели не только мечтать – они героически трудились, преодолевая бесчисленные испытания. Они верили, что им удастся построить общество, основанное на социальной справедливости. Это они возводили заводы и электростанции, поднимали целину, покоряли космос. Они одержали Великую Победу в самой страшной в истории человечества войне, а потом фактически заново отстроили страну», – отмечают организаторы.

На выставке демонстрируются более 1000 уникальных экспонатов: 350 подлинных, остальные представлены в мультимедийных программах. Это и достижения эпохи, и общий портрет нескольких поколений советских людей.

Среди героев экспозиции крестьянин В.Я. Калмыков, приехавший на строительство Магнитогорского металлургического комбината, метростроевка Т.В. Фёдорова, ставшая депутатом Верховного Совета СССР, инженер, специалист по строительству дорог Г.И. Ландау, репрессированный и расстрелянный в 1938 г., первоцелинник, механизатор, Герой Социалистического Труда М.Е. Довжик, нефтяник М.П. Каверочкин… На примере их судеб рассказывается об индустриализации, о великих стройках XX века, об освоении целины.

«История России – непрерывна, и она продолжается. 30 лет нет Советского Союза, но мы многое взяли с собой из СССР в современную Россию. Это тема для больших серьёзных исследований – какое наследие Советского Союза оказалось востребованным в современной России, а какое может быть востребованным потом», – заметил на открытии председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Выставка – первая страница просветительского проекта, который мы будем проводить в течение года вместе с ГИТИСом, его выпускниками, студентами. Проект посвящён энтузиастам, героям страны под названием Советский Союз», – открывая выставку, отметила член Совета Российского исторического общества,

генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России

Ирина Великанова.

Важным компонентом выставки стала мультимедийная составляющая: интерактивные киоски, планшеты, инсталляционные проекторы, ТВ-панели. Использована даже песочная анимация, с помощью которой демонстрируются наиболее известные символы советского времени. Кроме того, с помощью технических средств посетители получают возможность познакомиться с документальной кинохроникой, «ожившими картинами», слайд-шоу, инфографикой, специально разработанными мультимедийными программами.

Советский Союз – своего рода уникальный социальный эксперимент, который оказал колоссальное влияние на мировую историю, геополитику и мировоззрение людей на всей планете.

Выставка охватывает период с 1922 и до начала 1980-х гг. – время главных советских свершений.

«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что страна, наследниками которой мы являемся, правопреемницей которой является Российская Федерация, имеет непрерывную историю и ни одна из страниц, какой бы она ни была, не может быть вычеркнута», – подчеркнула Великанова. – Мы предлагаем посетителям и всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР. Почему страны давно нет, а свет ее звезды нас до сих пор так греет?».







Посещение выставки и связанных с ней мероприятий бесплатно для всех.