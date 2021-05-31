Главная » Видео, Образование, Славянский Язык

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку за 7 минут

63 0

На этой неделе одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку. Этот выпуск поможет подготовиться к 4 заданию (орфоэпические нормы/постановка ударения). Всего лишь за 7 минут мы пробежимся по проблемным ударениям в разных частях речи. Эти примеры с большой вероятностью могут попасться на экзамене, так как они взяты из словника ЕГЭ 2021 года.

Новый сборник «50 слов, у которых путают значение».
https://uchilkaonline.ru/50slovznach
Скачивайте сборник и употребляйте слова правильно!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rVqsMffp__E
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Хроника пикирующего правительства – как сдают ЕГЭ
Экономика «Русской мечты»
Образовательный процесс как имитация
20 лет реформ в российском образовании. Каков итог?
Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах
Западники-либералы сильно возненавидели нового министра образования
О.Ю. Васильева: в школе будем наводить порядок. Полумер не ждите!
Что случилось с министром Васильевой: её запугали или купили?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru