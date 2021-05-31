Подготовка к ЕГЭ по русскому языку за 7 минут
На этой неделе одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку. Этот выпуск поможет подготовиться к 4 заданию (орфоэпические нормы/постановка ударения). Всего лишь за 7 минут мы пробежимся по проблемным ударениям в разных частях речи. Эти примеры с большой вероятностью могут попасться на экзамене, так как они взяты из словника ЕГЭ 2021 года.
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