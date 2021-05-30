Самые летние, жизнеутверждающие, позитивные и душевные песни Союза Шадровых для вас в этом тёплом сборнике! Слушайте и пойте песни, смысл которых вы хотите видеть в своей жизни! Мы сами создаём свою реальность!

Авторы слов и музыки всех песен – Андрей и Татьяна Шадровы (Союз Шадровых)

Песни в сборнике:

00:00 - Лето

03:20 – Посмотри

06:35 – Купала

09:39 - Заветные слова

14:03 – Ода при Роде

17:42 – Миллионы дней

21:47 – Помидорчики

25:48 – В Лучах любви

29:50 – Капустная песня

33:07 – Истина одна

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