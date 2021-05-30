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Летние, жизнеутверждающие, позитивные и душевные песни Союза Шадровых

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Самые летние, жизнеутверждающие, позитивные и душевные песни  Союза Шадровых для вас в этом  тёплом сборнике! Слушайте и пойте песни, смысл которых вы хотите видеть в своей жизни! Мы сами создаём свою реальность!

Авторы слов и музыки всех песен – Андрей и Татьяна Шадровы (Союз Шадровых)

Песни в сборнике:
00:00 -  Лето
03:20 – Посмотри
06:35 – Купала
09:39 -  Заветные слова
14:03 – Ода при Роде
17:42 – Миллионы дней
21:47 – Помидорчики
25:48 – В Лучах любви
29:50 – Капустная песня
33:07 – Истина одна

Чтобы дать возможность другим услышать эту музыку, поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях, и добрых ,нравственных песен станет больше! 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rt2oOusosus
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