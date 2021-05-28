Нас подружила Москва (1972)
Нас подружила Москва. В музыкальном путешествии по Москве принимают участие Якутский ансамбль песни и танца, певица Нани Брегвадзе и вокально-инструментальный ансамбль “Орэра”, Государственный ансамбль народного танца Армении, эстонский певец Уно Лооп, таджикский музыкант Даниэл Толмасов (дойра), танцовшик Николай Дубровский, певец Леонид Харитонов, Ансамбль песни и пляски Московского военного округа под управлением Сурена Баблоева и певица Екатерина Шаврина.
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Нина Фомина
Режиссер – С. Чаплин
Оператор – Владимир Мейбом