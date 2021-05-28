Главная » Видео, История, Творчество

Нас подружила Москва (1972)

29 0

Нас подружила Москва. В музыкальном путешествии по Москве принимают участие Якутский ансамбль песни и танца, певица Нани Брегвадзе и вокально-инструментальный ансамбль “Орэра”, Государственный ансамбль народного танца Армении, эстонский певец Уно Лооп, таджикский музыкант Даниэл Толмасов (дойра), танцовшик Николай Дубровский, певец Леонид Харитонов, Ансамбль песни и пляски Московского военного округа под управлением Сурена Баблоева и певица Екатерина Шаврина.

ТО Экран, 1972

Автор сценария – Нина Фомина
Режиссер – С. Чаплин
Оператор – Владимир Мейбом

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wf9s8aMWBY4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Подборка из соцсетей: Откровения телеведущих, обращение к Симоньян и Богемская рапсодия
А.В. Пыжиков. Загадочная Сибирь (глава из книги)
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
Феномен Юрия Горного
"Мурзилки" и "балалайки"
И снова о Нём, или жизнь простого инженера в 1952—60 годах

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru