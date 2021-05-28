Куприн Александр Иванович – Поединок (радиоспектакль, режиссёр А.Баталов, 1977)
Действующие лица и исполнители:
От автора — Алексей Баталов;
Ромашов — Евгений Герасимов;
Назанский — Вячеслав Тихонов;
Шурочка — Маргарита Терехова;
Николаев — Анатолий Ромашин;
Веткин — Виктор Павлов;
Лбов — Алексей Борзунов;
Бек-Агамалов — Сергей Шакуров;
Бобетинский — Николай Караченцов;
Лех — Лев Дуров;
Осадчий — Лев Любецкий;
Петерсон — Валентина Талызина;
Гайнан — Раднэр Муратов;
Полковник — Михаил Львов;
штабс-капитан Диц — Леонид Каневский;
ефрейтор Шаповаленко — Вячеслав М. Невинный;
Хлебников — Владимир Привальцев;
Корпусный командир — Михаил Зимин;
а также — Виктор Петров.
Подготовлено Подкастом Старого Радио, 25/VIII-2016