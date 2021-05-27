Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Советские сапёры в Афганистане. Вспоминает Александр Быков

47 0

С подполковником запаса Александром Петровичем Быковым, во время службы в Афганистане — капитаном, командиром роты специального минирования 45-го отдельного инженерно-сапёрного полка, мы познакомились во время поездки в город Муром. Там, при поддержке командования инженерных войск снимался фильм, рассказывающий об истории и современности подразделений, выполняющих задачи по специальному минированию.

Это один из малоизвестных видов ведения минной войны, предполагающий постановку точечных минных заграждений, а иногда даже и отдельных мин на важнейших, в данный момент, участках и направлениях. Специальное минирование нередко путают с минированием спецбоеприпасами или носимыми ядерными зарядами, находящимися в ведении групп спецназа ГРУ.

А вот «инженерным спецназом» сапёрные подразделения специального минирования называют по праву. Скрытное проникновение в духовские районы, работа в непосредственном соприкосновении с противником и в отрыве от основных сил, установка сложных высокотехнологичных минных систем на возможных караванных тропах и на подступах к охраняемым базам, воспрепятствование снабжению душманов оружием и боеприпасами, попутное насаждение в рядах противника минной боязни — это и есть боевые будни подразделений спецминирования Советской Армии, действовавших в Афганистане. Александр Петрович приобрёл солидный опыт практического минного противодействия душманам, в частности, осваивал и применял ещё совсем недавно совершенно секретное и крайне эффективное неконтактное взрывательное устройство НВУ-П, чаще именовавшееся «Охотой».

Из Афганистана капитан Быков уходил в числе последних. Уходил с боевыми орденами и с лёгким сердцем: как командир, он выполнил главную задачу — все бойцы его роты вернулись на Родину живыми.

Александр Петрович до сих пор находится в строю, хотя и числится в запасе. Закончив военную службу командиром переправочно-десантного батальона, в наши дни работает преподавателем в Международном противоминном центре МО РФ, обучая курсантов из разных стран мира особенностям разминирования и безопасной работы с самодельными взрывными устройствами, ставшими в нынешних локальных военных конфликтах явлением настолько же обыденным, как и смертельно опасным для сапёров.

«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз: если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или лично с Михаилом Михиным. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5QQJcYbqg5g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Советские сапёры в Афганистане. Вспоминает Владимир Горелый
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 марта 2017
Боевые роботы уже реальность
Из воспоминаний полковника Сидельникова
Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2016
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 марта 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2017
Русские спасают даром

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru