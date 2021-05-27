С подполковником запаса Александром Петровичем Быковым, во время службы в Афганистане — капитаном, командиром роты специального минирования 45-го отдельного инженерно-сапёрного полка, мы познакомились во время поездки в город Муром. Там, при поддержке командования инженерных войск снимался фильм, рассказывающий об истории и современности подразделений, выполняющих задачи по специальному минированию.

Это один из малоизвестных видов ведения минной войны, предполагающий постановку точечных минных заграждений, а иногда даже и отдельных мин на важнейших, в данный момент, участках и направлениях. Специальное минирование нередко путают с минированием спецбоеприпасами или носимыми ядерными зарядами, находящимися в ведении групп спецназа ГРУ.

А вот «инженерным спецназом» сапёрные подразделения специального минирования называют по праву. Скрытное проникновение в духовские районы, работа в непосредственном соприкосновении с противником и в отрыве от основных сил, установка сложных высокотехнологичных минных систем на возможных караванных тропах и на подступах к охраняемым базам, воспрепятствование снабжению душманов оружием и боеприпасами, попутное насаждение в рядах противника минной боязни — это и есть боевые будни подразделений спецминирования Советской Армии, действовавших в Афганистане. Александр Петрович приобрёл солидный опыт практического минного противодействия душманам, в частности, осваивал и применял ещё совсем недавно совершенно секретное и крайне эффективное неконтактное взрывательное устройство НВУ-П, чаще именовавшееся «Охотой».

Из Афганистана капитан Быков уходил в числе последних. Уходил с боевыми орденами и с лёгким сердцем: как командир, он выполнил главную задачу — все бойцы его роты вернулись на Родину живыми.

Александр Петрович до сих пор находится в строю, хотя и числится в запасе. Закончив военную службу командиром переправочно-десантного батальона, в наши дни работает преподавателем в Международном противоминном центре МО РФ, обучая курсантов из разных стран мира особенностям разминирования и безопасной работы с самодельными взрывными устройствами, ставшими в нынешних локальных военных конфликтах явлением настолько же обыденным, как и смертельно опасным для сапёров.

«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз: если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или лично с Михаилом Михиным. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

