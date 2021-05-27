Английская газета Telegraph опубликовала документ из Национального архива о плане военной операции против СССР, который был разработан в 1945 году по распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Согласно секретному досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной армией Черчилль поручил Объединенному штабу планирования подготовить операцию под кодовым названием «Немыслимое» («Operation Unthinkable»).

Об этом чудовищном плане Запада, решившего вероломно, сразу после победы, напасть на своего союзника по антигитлеровской коалиции, было известно и раньше, но впервые опубликованы его подробности. В то время как в Москве гремели праздничные салюты, а советские и американские солдаты жали друг другу руки на Эльбе, в западных штабах в глубокой тайне уже готовились коварные планы удара Запада по нашей армии, разгромившей Гитлера.

Предполагалось, что западные союзники СССР в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны будут провести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых Красной армией в Европе. В планы операции также входили новое вторжение в Советский Союз и тотальное разрушение с воздуха советских городов с использованием ядерного оружия, которое уже тогда имелось у США.

Основной целью операции было навязать Советскому Союзу «волю США и Британской империи», отмечает Telegraph. Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией бригадному генералу Джеффри Томпсону. Он предложил начать ее уже 1 июля 1945 года.





Использовать вермахт и СС

План операции «Немыслимое» предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее же сражение планировалось провести в районе Шнайдемюля (ныне город Пила в Польше). Это, по мнению Черчилля, должна была быть танковая битва, которая по масштабу превзошло бы сражение на Курской дуге. Всего в операции «Немыслимое»предполагалось задействовать более восьми тысяч танков, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.

Томпсон считал, что для победы над Красной армией потребуются дополнительные силы. Он предложил перевооружить части разгромленного гитлеровского вермахта и подразделений СС, добавив еще десять дивизий западным союзникам.

Однако главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, узнав о предложении задействовать в операции немецкий вермахт и войска СС, заявив, что «такая политика абсолютно невозможна для демократических стран».

Он напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя русские и какие страдания они понесли. По его мнению, нападение на СССР сразу после войны стало бы «катастрофой» для морального духа западных военнослужащих. Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении против Советского Союза были ничтожно малы.





Бронированные монстры ИС-3

Был и еще один фактор, который окончательно отбил у западных вояк намерение атаковать Красную армию в Европе. В Берлине состоялся парад победы союзных войск. Специально для него из Москвы в Германию были срочно доставлены 50 новейших гигантских танков ИС-3 — инженерное чудо того времени: изменение наклона бронированной носовой части, получившей название «щучий нос», — один из принципиально новых элементов защиты ИС-3. Механик-водитель мог использовать перископические устройства. Этот танк имел на своем вооружении помимо пушки пулемет ДШК, на котором был установлен коллиматорный прицел, позволявший поражать воздушные цели. Имелся прибор ночного видения, в танке была также установлена принципиально новая для того времени система радиосвязи, как внешняя, так и внутренняя между членами экипажа.

Появление этих гигантских бронированных машин на параде в Берлине вызвало панику у американцев и англичан, ничего подобного у них тогда не было. А применить в Европе против советских войск атомные бомбы они не могли. В итоге на операции «Немыслимое» был поставлен крест.

Черчилль об этом потом сожалел. Он считал, что Красная армия станет непобедимой и начнет наступление на Европу в любое время, добавляют авторы материала. По данным Telegraph, план операции «Немыслимое» до сих пор лежит в архивах в серой папке под названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».





Планы ядерных бомбардировок СССР

Как известно, после этого Западом были разработаны еще несколько чудовищных планов нападения на СССР с применением ядерного оружия, но они не были реализованы в связи с тем, что наша страна сама стала ядерной державой. США хотели нанести ядерный удар по СССР ещё в сентябре 1945 года. Спустя менее чем через две недели после капитуляции Японии и конца Второй мировой войны американский генерал-майор Лорис Норстэд послал сверхсекретные документы генералу Лесли Гроувсу, в которых впервые появилась карта целей для американских ядерных бомбардировок территории Советского Союза. Американцы планировали сбросить «как минимум» 123 бомбы, а «оптимально» — 466. В числе приоритетных целей значились Москва, Баку, Новосибирск, Горький, Свердловск, Челябинск, Омск, Куйбышев, Казань, Саратов, Молотов, Магнитогорск и другие города.

В директиве Объединённого комитета военного планирования № 432/д от 14 декабря 1945 года был расписан план под названием «Peancer» (Клещи). В нём для атомной бомбардировки были намечены 20 основных городов и промышленных центров СССР, на которые предполагалось сбросить 196 атомных бомб. За этим планом последовал целый ряд других с не менее грозными названиями: «Жаркий день», «Испепеляющий жар» «Встряска» и т. д.

В 1946 г. штабом генерала Дуайта Эйзенхауэра (будущего президента США) был разработан план «Totality» («Тотальность»), который предусматривал сброс 20-30 атомных бомб на 20 советских городов. А согласно рассекреченным документам ФБР, Черчилль предлагал США нанести ядерный удар по СССР и в 1947 году.

Он обратился к сенатору от Республиканской партии Стайлзу Бриджесу с просьбой убедить президента США Гарри Трумэна нанести ядерный удар по Кремлю. Черчилль считал ядерный удар единственным способом «воздействовать на Сталина».





Уничтожить 100 миллионов

19 декабря 1949 года в США был утверждён план «Dropshot» («Дропшот»)на случай войны против Советского Союза и его союзников. Под вымышленным предлогом противодействия предполагаемому вторжению СССР в Западную Европу, на Ближний Восток и нападению на Японию. План предполагал сбрасывание на первом этапе 300 атомных по 50 килотонн и 200000 тонн обычных бомб на 100 советских городов, из них 25 атомных бомб — на Москву, 22 — на Ленинград, 10 — на Свердловск, 8 — на Киев и т. д. Кроме ядерного оружия предполагалось применить на первом этапе 250 тысяч тонн обычных бомб. Американцы подсчитали, что в результате массированной атомной и обычной бомбардировки погибнет около 60 млн жителей СССР, а всего с учётом дальнейших боевых действий будет уничтожено свыше 100 млн советских людей. Другими словами, планировалось фактически полностью разрушить нашу страну.

В 2015 году США раскрыли информацию о предполагаемых ядерных ударах по СССР согласно плану 1956 года, составленному командованием стратегической авиации США (SAC). К плану прилагалось два списка, в каждом из которых указано более тысячи целей, причём не только военные объекты, но и целые города, подлежащие «систематическому уничтожению». Только в одной Москве планировалось нанести удары по 179 объектам, а в Ленинграде — по 145.





Гиперзвуковые ракеты изменили расклад сил

Как заявил агентству ФАН военный эксперт Алексей Леонков, и в настоящее время Соединенные Штаты не отказались от идеи полного разрушения России. Он напомнил о стратегии мгновенного глобального удара Вашингтона, в рамках которой американцы намеревались внезапно атаковать РФ, максимально сократив ее ядерный арсенал, нивелировать контрудар Москвы и лишить ее подобного вооружения окончательно. Такой расклад позволил бы США диктовать оставшейся без ядерного оружия России свои условия.

Подобный план был тщательно продуман американцами и завершен в 2018 году, однако крест на нем поставили появившиеся у России гиперзвуковые ракеты.

По словам эксперта, появление у России нового мощного вооружения, от которого защититься США сейчас попросту не могут, заставило Вашингтон срочно задействовать для разрушения РФ европейские государства.

«Американцы начали кроить свои доктрины, придумали новую, подключили страны Европы в качестве союзников, которые должны, вооружившись до зубов, атаковать Россию», — отмечает Леонков.





