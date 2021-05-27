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Большинство россиян намерены ограничить детям доступ в интернет во время летних каникул

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Использованные источники: tass.ru
Большинство россиян намерены ограничить детям доступ в интернет во время летних каникул

63% родителей, принявших участие в опросе, собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул. Об этом говорится в исследовании международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset, в котором приняли участие более тысячи пользователей Рунета.

«Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. <…> Летом во время каникул российские дети будут меньше пользоваться интернетом – большинство родителей (63%) намерены ограничить доступ детей в сеть с июня по сентябрь. 34% взрослых хотят полностью запретить компьютер и гаджеты, еще треть используют приложения родительского контроля. При этом отказывается от гаджетов, чтобы подать детям пример, каждый пятый родитель», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в день. Еще 15% взрослых рассказали, что предоставляют ребенку онлайн-доступ только по учебе. Против каких-либо ограничений в этом вопросе выступили 9% респондентов. Остальные опрошенные родители вообще запрещают детям пользоваться интернетом, причем мамы делают это в три раза чаще, чем папы.

«В начальной школе интернетом пользуются уже 78% детей, свидетельствуют данные нашего исследования. Онлайн-среда стала для них привычной и необходимой в познании мира. Задача родителей – объяснить базовые правила безопасности в сети и научить детей не разбрасываться личными данными», – цитирует пресс-служба слова специалиста аналитического отдела Eset в России и СНГ Руслана Шлегеля.

На вопрос о том, каким образом родители контролируют детей за компьютерами, планшетами или телефонами, 42% отметили, что следят за временем, проведенным детьми онлайн. Нередко встречается и более доверительный способ – 40% взрослых объясняют правила цифровой гигиены в личной беседе. Реже пользователи следят за детьми в соцсетях или используют программы для фильтрации нежелательного контента. Наиболее полезной функцией сервисов родительского контроля мамы и папы считают уведомления и отчеты о действиях детей в сети.

По материалам ТАСС, CNews, ОТР

Источник: http://stoletie.ru/lenta/bolshinstvo_rossijan_namereny_ogranichit_detam_dostup_v_internet_vo_vrema_letnih_kanikul_410.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7431 6087
    Женечка 50 мин. назад

      63% будут ограничивать интернет. А оставшиеся 37% это те у кого вообще нет интернета? Проезжая по родной области, отъезжая от более-менее крупных населенных пунктов, яндекс-карты теряют сигнал напрочь.

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