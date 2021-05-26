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УГОЛЬ НА ИСХОДЕ – Распределённых Запасов Угля в России Хватит на 100 Лет | Геоэнергетика Инфо

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УГОЛЬ НА ИСХОДЕ – Распределённых Запасов России Хватит на 100 Лет. Угольная промышленность в Росиии 2021. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Минприроды РФ оценивает обеспеченность страны запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем в 100 лет. При этом в Минприроды подчеркнули, что в распределенном фонде недр учитываются только 17% от общего количества запасов – 47,3 млрд тонн. По состоянию на 1 января 2020 года общий объем запасов угля в России составляет 275,4 млрд тонн. "При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UHRBqh48WOc
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