Американскую крысу загнали в угол

Американские ястребы одержимы новой идеей — любой ценой добиться от России одностороннего ядерного разоружения. Главная цель такой идеи — развязать США руки для достижения одностороннего ядерного превосходства.

Именно ради этого в нынешнем году была принята новая ядерная доктрина США, об этом постоянно твердит Дональд Трамп, который недавно заявил:

«Мои предшественники слишком долго откладывали этот вопрос и воздерживались от крайне необходимой модернизации ядерного оружия и средств его доставки. Новая ядерная доктрина поможет сдерживать стратегические атаки против нашей страны и наших партнеров. Россия и Китай, и вообще всякий, кто захочет играть с нами в эти игры, должны знать: со мной такие игры не пройдут.

У Америки гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем создавать лучшее в мире ядерное оружие, пока они не придут в себя. Вы оглянуться не успеете, как мы обгоним всех! А когда они придут в себя, тогда и мы будем благоразумны, и, может быть, остановимся…»

Лихо сказано, не правда ли? Впрочем, у идеи достижения Вашингтоном одностороннего ядерного превосходства есть один изъян. Кто сказал, что Москва и Пекин будут сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как Дядя Сэм беспрепятственно накачивает свои ядерные мускулы? Тем более, что сегодня Россия обладает в области ядерных вооружений неоспоримым превосходством.

Наши технологии в этой области далеко опередили американские, и это вынужден признавать даже президент США. Ещё в 2016 году он сказал: «У русских ядерное оружие новое, а наше уже устарело. Россия постоянно расширяет свои возможности и располагает более новыми ядерными средствами, чем мы.

Мы не успеваем за ними. Поэтому мы тоже должны значительно расширить наши возможности в области ядерных вооружений. Мы будем делать это до тех пор, пока мир не начнёт трезво оценивать значение наших атомных бомб…»

В последнее время, видимо, для того, чтобы помочь Москве трезво оценить свою политику, Вашингтон последовательно и целенаправленно разрушает все российско-американские договоры, которые на протяжении десятилетий обеспечивали глобальный стратегический ядерный паритет.

Так, выход США из договора по ракетам средней дальности уже объявлен и есть дело решённое, но этого, судя по всему, американским ястребам недостаточно.

Поэтому на днях в американский конгресс был внесён законопроект, в соответствии с которым Вашингтон не станет продлевать договор по ограничению стратегических ядерных вооружений СНВ-3, чей срок истекает в 2021 году, до тех пор, пока Москва в одностороннем порядке не откажется от новых систем вооружений, которые Владимир Путин анонсировал 1 марта 2018 года в своей знаменитой речи. Речь идёт о новом поколении межконтинентальных ракет «Сармат» и «Буревестник», о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», планирующем гиперзвуковом боевом блоке «Авангард» и ядерном подводном роботе «Посейдон».

Вот так: пока русские варвары не откажутся от своих новейших технологий, которые на десятки лет опередили разработки Пентагона, миролюбивый, цивилизованный и передовой Дядя Сэм с ними дела иметь не будет.

Трудно сказать, что в этом безумном ультиматуме более удивительно: непроходимая тупость его авторов, или их абсурдная уверенность, что Кремль должен непременно испугаться и принять такие унизительные условия? Они почему-то свято уверены, что у русских варваров просто не хватит мозгов, чтобы понять, что на самом деле эта очередная хамская угроза Вашингтона в наш адрес есть не что иное, как жест отчаяния, прекрасно иллюстрирующий подавляющее превосходство русских ядерных технологий.

Ведь все эти требования связаны с одним-единственным непреложным фактом: объявленные Путиным образцы нашего нового стратегического оружия просто не попадают под те ограничения, которые накладывает на Россию договор СНВ-3! Ни крылатые ракеты с ядерным двигателем, подобные «Буревестнику», ни гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард» на «Сарматах», ни подводные ядерные беспилотники «Посейдон», ни гиперзвуковые ракеты «Кинжал» никак нельзя подвести по этот договор просто потому, что когда американцы его подписывали в 2010 году, они и представить себе не могли, какой качественный скачок готов сделать русский ядерный оружейный комплекс!

Теперь Америка, в свою очередь, отчаянно хочет заиметь нечто подобное, но никак не может создать хоть что-либо, что можно было бы, пусть и в отдалённой перспективе, противопоставить прорывным русским технологиям.

Что же дальше? Да ничего страшного, во всяком случае для нас. Просто Россия будет исходить из того, что в 2021 году договор СНВ-3 прекратит свое существование и начнется неограниченная гонка вооружений. При этом Москва, конечно, будет форсированными темпами продолжать те ядерные оружейные программы, которые сейчас наметила, но уже, конечно, не соблюдая никаких ограничений и не уведомляя США о своих планах.

Чем же это может закончится? Да тем, что в ближайшие 10–15 лет наши ядерные силы будут перевооружены на такие комплексы перспективного оружия, которого нет и ещё долго не будет ни у кого в мире — и у Америки в том числе. Что выиграет от этого Вашингтон? Да ровным счётом ничего! Он, наоборот, много проиграет. Но понять это нынешние американские неадекватные элиты, похоже, совершенно неспособны. Ну, да ничего — мы им поможем!

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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Константин Душенов