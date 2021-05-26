Проект обновленной «Стратегии-2030» – это не набор рассуждений об экономическом росте и возможных сценариях развития, которые раньше крепко-накрепко привязывались к ценам на нефть. Вместо далеких замыслов – конкретные проекты, ориентированные на решение реальных проблем, взаимоувязанные по ресурсам, расписанные по срокам так, чтобы за две пятилетки преобразить страну до неузнаваемости.

Преобразования, намеченные в программном документе, в корне отличаются от тех задач и планов, которые принимались раньше: и подход другой, и устремления, и меры. Новый план действий подкреплен протекционистской политикой государства, направленной как на обеспечение реального экономического суверенитета России, рост высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслей, так и на повышение уровня жизни граждан.

Стратегия социально-экономического развития России до 2030 года расписана по пяти основным направлениям, во главу угла которых ставятся взаимоувязанные «Новая высокотехнологичная экономика» и «Агрессивное развитие инфраструктуры». Агрессивное потому, что доселе ничего подобного не предлагалось.

Без дорог, без электричества, газа, без создания условий комфортного проживания в любой точке страны невозможно привлечь бизнес в российскую глубинку, заселить обезлюдевшие территории. С решения этих проблем и решено теперь начать преобразования.

Речь идет об увеличении пропускной способности, прежде всего, отдельных участков РЖД. В основном тех, где перевозят грузы – Восточного полигона (то есть железных дорог вблизи портов и узловых станций Дальнего Востока), портов Азовского и Черного морей, транспортной сети на юге Краснодарского края.

Возведение моста через реку Обь, создание высокоскоростных магистралей Москва-Казань и Москва-Санкт-Петербург, новые ветки в рамках «Северного широтного хода» (700-километровой магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе), строительство глубоководного порта «Индига», концепция «30-минутного города», в пределах которого можно добраться в любую точку большого города за полчаса. Развитие БАМа и Транссиба (только на один этот проект заложено 1,16 трлн рублей до 2025 года), новые дороги Тувы и Хакасии, расширение участка Артышта- Междуреченск-Тайшет в Южной Сибири (в один только этот проект вложат почти 120 млрд рублей), решение проблем с вывозом грузов с Кузбасса. Кстати, на станции Тайшет работы уже вовсю идут. И это далеко не полный перечень основных строек нового века. Даже неполное перечисление узловых объектов говорит о том, что государство приступает к самым масштабным в новой России стройкам. Инфраструктурные проекты по созданию транспортной, туристической и прочей инфраструктуры оживят экономику, под них создадут новые рабочие места.

Уверенность в успехе преобразований внушает то, что все необходимое для масштабных строек мы производим сами. К тому же государство на сегодня создало рычаги управления рынком, чтобы регулировать экспорт металлов, топлива, строительных материалов, установив демпфер на экспортную цену и определенную стоимость товара, когда вся сверхприбыль с помощью налогов и пошлин может изыматься в пользу государства и стать дополнительным источником государственных инвестиций.

К столь масштабным преобразованиям будут подключены не только «финансовая кубышка» (ФНБ) и бюджетные средства, но и институты развития. А чтобы накопленные в них финансы не растекались, как каша по тарелке, решено одни из них ликвидировать, другие укрупнить и собрать в ВЭБе, создав мощную организацию под контролем правительства РФ. Эта мегагоскорпорация должна превратиться в своеобразный исполнительный орган, за которым будут закреплены «полномочия по определению приоритетов деятельности институтов развития, контролю разработки стратегий, переданы полномочия по вопросам распределения господдержки, представительству интересов в судах».

Иными словами, обновленный ВЭБ сможет по решению правительства РФ реорганизовывать или вовсе ликвидировать переданные ему институты развития, определять политику управления рисками и контролировать их уровень, распоряжаться свободными средствами. Создание такого института, как полагают в правительстве РФ, позволит разгрузить министерства и ведомства, сделает процесс работы по инвестпроектам более понятным и прозрачными, облегчит контроль за использованием средств, уменьшит риск для вложений бизнеса, создаст новые механизмы инвестирования.

Управление экономикой с помощью мегакорпораций напоминает южнокорейский путь восстановления экономики, основанный на чеболях (гигантских холдингах). Ставка на промышленные гиганты, поделенные между сверхбогатыми собственниками, как известно, обеспечила Южной Корее невиданный взлет. При этом, как известно, не обошлось без всплеска коррупции, социального расслоения общества. Создавая новую модель экономики, российские чиновники намерены опираться на государственно-частное партнерство, создавать условия для ведения малого и среднего бизнеса.

Удастся ли правительству РФ с помощью новых рычагов управления за несколько лет разогнать рост российской экономики? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как поведет себя бизнес, в руках которого сегодня и огромные производственные мощности, и ресурсы.

Те же владельцы металлургических предприятий, зарегистрированных в офшорах, не горят желанием увеличивать производство и отказываться от спекулятивных цен ради государственных строек, когда цена стали на мировых рынках поднялась в разы. Пока удалось получить от металлургов добро на поставки металла для строительства лишь некоторых объектов, в том числе трассы М12 Москва – Казань, БАМа и Транссиба.

Заставить владельцев крупных предприятий, хранящих свои деньги в офшорах, работать в интересах государства не просто. Можно, конечно же, ограничить экспорт металла, но тогда на внутреннем рынке возникнет дефицит предложения, и это вряд ли собьет цены. Но правительство не собирается идти на поводу у «офшорной аристократии». Выступая в Госдуме, премьер Михаил Мишустин заявил о намерениях ужесточить борьбу с офшорами, упомянув, в том числе, и прячущихся там хозяев металлургических заводов.

Со временем, наверняка, появятся новые рычаги воздействия на крупный бизнес. Ведь «Стратегия-2030» обещает реальное избавление российской экономики от сырьевой зависимости, рост экспорта, не связанного с полезными ископаемыми (а это дополнительно 9–18 млрд долларов несырьевой валютной выручки).

Ускоренное строительство огромных заводов по глубокой переработке сырья позволит оставлять дома десятки миллионов тонн нефти и миллиарды кубометров газа. Вместо них на внешний рынок будут поставлять бензин и топливо, синтетические волокна, полимеры, полиэтилен, удобрения и многое другое.

Добиваться прорывных решений в условиях рынка непросто. Ведь даже госкомпании чаще делают выбор в пользу дорогого иностранного производителя, стараясь обойти закон об импортозамещении в госзакупках, который предписывает отдавать предпочтение отечественным товарам. Да и представители бизнеса не всегда хорошо представляют себе, чем сегодня располагает родная страна, что у нас есть своя высокотехнологичная продукция, которая вполне может соперничать с западными аналогами. Если бы Россия не создала свою национальную систему СПФС (система передачи финансовых сообщений), то отключение страны от SWIFT обернулось бы экономическим крахом и обнищанием миллионов граждан. А теперь негативные последствия санкций, связанные с онлайн-платежами, мы сможем довольно быстро преодолеть.

На выручку отечественному производителю должна прийти национальная инновационная система. Предварительно отобрано 125 проектов стоимостью в десятки триллионов рублей, в которых будут задействованы государственные институты и бизнес разного калибра. Всего же до 2024 предполагается подписать порядка 1000 соглашений на 14 трлн рублей.

В экономике и повседневной жизни россиян будет задействована единая государственная глобальная цифровая платформа, с помощью которой можно получить абсолютно все необходимое: от образовательных программ до выхода на биржу труда. Проникновение цифры в повседневную жизнь будет настолько широко, а технологии настолько высоки, что о сервисе Госуслуг или экосистеме Сбербанка будут вспоминать как об отзвуках прошлого. Совсем скоро «цифра» заменит паспортный стол, и сервисы онлайн-заказов.

Для реализации далеко идущих планов придется распечатать «кубышку безопасности» (ФНБ), задействовать механизм ограниченной эмиссии, деофшоризацию, налоговые вычеты, гарантийные обязательства государства перед бизнесом.

Казалось бы, такой подход должен устроить и государственников, и монетаристов (бюджет остается с профицитом, золотовалютные резервы на месте, ключевая ставка растет и не дает инфляции разогнаться). Что же не дает покоя либералам, отчаянно критикующим новый план действий правительства? Увеличение социальных пособий, рост заработных плат? А может – закрепление и развитие прогрессивной шкалы налогообложения, уход от нефтяной зависимости, развитие импортозамещающих, высокотехнологичных и экспортных отраслей?…

Разумеется, новый план действий правительства РФ полностью противоречит той модели свободного рынка, которая с помощью международных финансовых организаций насаждалась нам на протяжении нескольких десятилетий и рассматривала нас как страну третьего мира, которой не под силу подняться с колен.

Изымание денег из экономики, снижение инфляции любой ценой ради привлечения иностранного инвестора – все это мы уже проходили.

По определению премьер-министра Михаила Мишустина, российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам. Это подтверждает и обновленный прогноз международной страховой компании Euler Hermes, по которому экономика России уже в этом году вырастет на 2,5%, а в 2022 году уверенно выйдет на 3%.

Кстати, Министерство финансов РФ опубликовало прогноз дополнительных нефтегазовых доходов, который ожидается на уровне 212,6 млрд рублей. Это огромные деньги, которые вновь хлынули в Россию. Если ФНБ продолжит пополняться такими темпами, то по итогам года объем сверхдоходов как раз составит 2 трлн рублей, об этих деньгах, собственно, и идет речь. Таким образом, России в очередной раз выпадает хороший шанс модернизировать экономику. Дорогая нефть обеспечивает страну сверхдоходами, которые можно эффективно инвестировать. Проводить как импортозамещение, так и увеличивать объем несырьевого экспорта.

Россия стала сильным геополитическим игроком, способным бросить вызов глобалистскому мироустройству, и не считаться с этим мир не может. Пришло время вернуть своей стране экономическую мощь и снова стать одним из главных экономических центров мира.

Для того, чтобы новая стратегия заработала, одних усилий правительства мало. Нужна политическая воля и общественное согласие. Только при включении всего общества в работу на общее благо можно добиться конкретных результатов, до неузнаваемости преобразовать страну, улучшить жизнь миллионов граждан.





