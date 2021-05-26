Не власть, а народ будет строить будущее мира. Александр Проханов
Как советский народ обманул "злого бога иудеев", превратив его проклятие в счастье. Как русский народ нёс свою мечту сквозь века, в чем она заключается и как её разглядеть. Почему сейчас приходит конец главенству властей, аристократий и элит и наступает время народов. Александр Проханов открывает первую встречу Школы Русской мечты.
Этот заведёт в светлое будущее, потом долго дорогу обратно искать придётся:
http://www.compromat.ru/page_17730.htm
«Дедом Проханова был один из активнейших членов английской резидентуры в Российской империи Иван Степанович Проханов. Господин Проханов тоже был издателем газет и журналов, за систематическую антигосударственную и антицерковную деятельность выслан царем в родную Англию. Там окончил богословский колледж в Бристоле. В 1898 году Проханов вернулся в Россию, с места в карьер развернул широкомасштабную подрывную работу. Через Бонч-Бруевича Проханов осуществлял контакты с большевиками, вскоре стал главой баптистов России и одним из шести вице-председателей их Всемирного союза.
В 1914 году как прямых пособников Германии, членов социалистических подрывных организаций и немецких шпионов Проханова со товарищи немного прижали. С согласия, одобрения и по прямому совету Англии. Дело в том, что перед войной англичане всячески провоцировали немцев на войну с Россией, большое число пробританских организаций работало с Германией в самой тесной кооперации. Но как только Германская империя купилась на покупку, ей тут же пришлось иметь дело с единым англо-франко-российским фронтом, а многочисленные пособники немцев в тылу России и Франции были заблокированы Англией за одну неделю. Могущественный прогерманский (а на самом деле пробританский) Интернационал даже не пикнул.
Что делал Проханов в 1917 и далее, думаю, объяснять не надо. Впоследствии российские баптисты выдумали себе «репрессии» и слезно рыдали примерно в таком ключе:
«VI Всероссийский съезд христианской молодежи с участием Ивана Проханова собрался в 1921 году в Твери. Едва участники приступили к намеченной программе, как 5 мая по доносу священника местного православного прихода Виноградова, пробравшегося в Тверскую Губчека в качестве следователя, были арестованы 42 участника съезда. 30 человек были вскоре освобождены, а 12 (в том числе и Проханов) переведены в лагерь принудительных работ на срок от одного до трех лет. Но через три месяца центральные власти освободили и их».
Оцените уровень подлой демагогии: «Священник пробрался в доблестную ВЧК и оклеветал верных ленинцев». «Подверглись чудовищным гонениям, в 1921 году три месяца провели в заключении». Ужасы.
В 20-х годах агент ОГПУ Проханов активно разлагал русскую церковь, сотрудничая с «живоцерковниками». Спокойно разъезжал по Европам и Америкам. В 1928 году, находясь в Канаде, Проханов решил в СССР не возвращаться, при этом ПРОДОЛЖАЯ быть одним из наиболее активных и влиятельных советских протестантов.
В своих ЗАРУБЕЖНЫХ мемуарах Проханов, первый президент Всероссийского совета евангельских христиан-баптистов, писал:
«В основе политики большевиков в отношении религиозных организаций была свобода для всех, за исключением тех групп и священства, которые участвовали в политической оппозиции новому режиму. Одним из первых шагов советского правительства был декрет об отделении церкви от государства. В соответствии с провозглашенным декретом православная церковь теряла финансовую поддержку государства… Миллионы рублей были изъяты из церковных касс, и это подорвало средства существования Священного синода, Духовной академии и других церковных институтов. Большинство священников были удалены от служения… Таким образом, низвержение православной церкви было значительным достижением, главной базой религиозной свободы…»
Что касается Проханова-внука, то его родители были фанатичными молоканами, сам он тоже принадлежит к этой конфессии, хотя на религиозные темы высказывается туманно. Туманно, но красноречиво:
«Только редкие люди, возвращаясь к Господу, открывают перед Ним свои натруженные, изрезанные ладони, и там, среди глины, праха, мерзости, запекшейся крови, сверкнет малая частица истинно драгоценного, угодного Господу опыта. Тогда Господь Бог возьмет эту частицу, скажет своему агенту: «Спасибо, раб Божий Александр. Отдохни теперь».
Проханов вовсе не провинциальный щелкопер. Это «агент Бога», потомственный член советской элиты. Только надо понимать, кто эти Ленины, Сталины, Аллилуевы, Литвиновы, Алексеи Толстые, Чуковские, Замятины, Капицы и тутти кванти. Это ориентирующиеся на Англию КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ, захватившие власть в результате страшной катастрофы 1917 года. Новая элита России – элита вполне демократичная. Стать прислужником Лондона можно по своей инициативе. Шустрый Борис Абрамович дорос до такого уровня предательства сам. А вот Проханов… Проханов – национал-предатель ПОТОМСТВЕННЫЙ. Работает он не из-за денег. Деньги он любит, деньги ему нужны, деньги у него есть. Но не хлебом единым. Проханов – это религиозный сектант. На первый взгляд секта, к которой он принадлежит, вполне космополитична. Но это только на первый взгляд. На самом деле она оплачивается и направляется Лондоном, а направление это вполне антирусское.»
М-да!