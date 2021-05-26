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Как восстановить связь с РОДОМ. Александр Жарков

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Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий в эфире расскажет:

Что такое вибрации РОДА и к чему приводит их повышение.
Об эффективных техниках повышения вибраций и восстановления связи с Родом, доступных каждому.
Как диагностировать и решать Родовые проблемы и Родовую карму.
Как выполнить задачу Рода.

Возможно это поможет вам:

научиться работать с РОДом,
прорабатывать негативные вредные родовые привычки и проблемы,
восстановить энергию РОДа,
повысить уровень сознания и правильно взаимодействовать с близкими.

Сайт А. Жаркова www.younew.com.ua

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CcNDSgvScHg
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