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Торговлю на уровень современных требований. Часть 1, 1975

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Фильм рассказывает о новых подходах к организации торговли в магазинах города Пензы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-3qKlOlRawI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15729 14211
    Руса час назад

      Отличное видео. Образец для современной торговли в РФ.
      Но проблема в том, что в 21 веке недорогих и качестаенных товаров
      в России отечественного производства в продаже очень мало.

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