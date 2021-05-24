М.А. Шолохов – Тихий Дон. Аудиокнига
Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу М.А. Шолохов – Тихий Дон.
В данной аудиокниге вы можете послушать роман М.А. Шолохов – Тихий Дон.
Роман «Тихий Дон» Шолохова является монументальным произведением русской литературы ХХ века. В книге изображена жизнь донского казачества в период Первой мировой войны, революции 1917 года и гражданской войны в России. События романа охватывают период с мая 1912 года по март 1922.
Шолохов писал «Тихий Дон» 15 лет: первые три тома произведения были созданы и опубликованы в 1925-1932 годах, четвертый – в 1940 году. В произведении автор изобразил огромное количество действующих лиц – 699, четверть из которых являются подлинными историческими персонажами.
«Тихий Дон» относится к литературному направлению соцреализм. Произведение является одним из лучших образцов воплощения в русской литературе жанров романа-эпопеи и батального романа.
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 1
https://youtu.be/SPBf7UJiopQ
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 2
https://youtu.be/dioIdTAbaaU
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 3
https://youtu.be/h0z8gwr61rM
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 4
https://youtu.be/st0g2kBZF3Q
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 5
https://youtu.be/TIpG4ImESrM
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 6
https://youtu.be/cKHgJPCDC_g
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 7
https://youtu.be/7APMc88dTMU
М.А. Шолохов – Тихий Дон. Часть 8
https://youtu.be/TRBhU9m-gUo
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