Донское казачество — история и культура.

Существуют не только отдельные люди, но и целые их объединения, история и быт которых окружена легендами и своеобразной романтикой. Именно таким объединением можно назвать донское казачество. Россия известна своей армией издавна. Но вряд ли какое другое войско наводило такой ужас на западных и восточных врагов страны, как казаки. Кто же они такие, эти донские казаки, почему о них написано столько книг и песен? Для этого стоит перелистать страницы истории, а также познакомиться с казачьей культурой.

История донских казаков.

Большое сообщество людей, принадлежащее к тому или иному народу, однако проживающее обособленно, имеющее свой диалект и культуру, носит название субэтноса. Именно таким субэтносом и стали донские казаки. Об их происхождении до сих пор спорят историки. Неверным было бы считать, что казачество произошло от «иноверцев» – людей иной национальности, нежели доминирующий русский этнос, исповедующих какую-то другую религию. Дело в том, что история донского казачества неотделима от русской истории, и это обусловлено как единым этническим генотипом, так и христианской религией, которой всегда придерживались люди, живущие в этом южном российском регионе.

Историческая область расселения донских казаков – это современные Приазовье, Волгоградская область, восточные части Украины. Именно здесь проживало этническое русское население еще с домонгольского периода, в годы существования Хазарии. Но это лишь одна версия. Согласно альтернативному варианту, которого придерживаются многие историки, во времена монголо-татарского ига исконное население, относившееся к русскому этносу, было уничтожено. В результате эти опустевшие земли начали заселять беженцы из тех областей, которые сегодня называются средней частью России. Во всяком случае, исследователи обнаруживают определенную связь некоторых традиций донских казаков с хлыновскими и новгородскими ушкуйниками, а также мотивы, свойственные жителям Рязанщины.

Документальные источники до середины 16 столетия не упоминали о казаках. Лишь в 1550 году Юсуф, ордынский князь, пожаловался в письме Ивану Грозному на неких людей, подданных русского царя, которые не дают покоя татарским послам, отлавливают их на дорогах, возвращающихся домой с подарками самому Юсуфу, и бессовестно грабят. Судя по всему, уже в середине XVI века будущие донцы действовали активно и не слишком боялись наказания.

Через 20 лет, в 1570 году Иван Грозный направил донским «бродникам» грамоту, признав, таким образом, их как организованное сообщество и дав независимость. Именно этот год считается точкой отсчета официальной истории донских казаков, хотя в действительности формироваться данный субэтнос начал гораздо раньше.

Изначально Донское войско пользовалось своими привилегиями, данными грамотой. Однако постепенно из вольницы начало формироваться самостоятельное, но несколько ограниченное в решениях воинское формирование. Так, уже в 1584 году войско Донское присягнуло Феодору Блаженному (сыну и наследнику Ивана Грозного) на верность. Спустя 40 лет казаки принесли такую же присягу Михаилу Романову. Это, однако, не мешало им иметь собственные взгляды на происходящее и самостоятельно решать, чью сторону поддержать в сложные периоды российской истории – например, во времена Смуты. Более того, донцы периодически умудрялись еще и пиратствовать, отправляясь по морю в турецкие земли. В этих начинаниях Москва старалась их поддерживать, видя свою выгоду. Однако восстание Степана Разина многое изменило. После того как этот бунт был подавлен, полувоенную вольницу вынудили присягнуть Алексею Михайловичу. И донские казаки с 17 века все свои шаги в дальнейшем были обязаны согласовывать с правительственным гарнизоном, который разместился на Дону.

История донского казачества изобиловала самыми разными событиями. Уже одно перечисление их подтверждает то, насколько активно казаки принимали участие во всем, что происходило в стране. Стоит упомянуть:

восстание Болотникова;

поддержка поляков и Тушинского вора в Смутное время;

Азовский поход Петра Первого;

русско-шведская война;

восстание Булавина;

Персидский поход Петра Первого;

Семилетняя война;

русско-турецкие войны;

восстание Пугачева и его подавление;v

взятие Измаила;v

Итальянский поход Суворова;

Отечественная война 1812 года;

Первая мировая война;

Гражданская война на Дону.

Особенно сложным стал период Гражданской войны, которая длилась на территории Дона в 1917-1920 годах. Эту эпоху донского казачества Шолохов гениально описал в своем знаменитом романе. Многие донцы были вынуждены уехать в эмиграцию, но большинство осталось в Советской России. Однако далеко не все казаки смирились с новой властью, что и привело к неприятному эпизоду в их истории. Далеко не каждому известно, что часть донских казаков в ВОВ перешла на сторону вермахта, а в Новочеркасске была 1-я казачья дивизия. Впоследствии из нее сформировали казачий корпус СС.

После окончания Второй мировой войны донские коллаборационисты были вынуждены скрываться в Европе, однако американцы и англичане выдали их руководству СССР. Во многом эта страница истории существенно подорвала отношение советской власти к донскому казачеству, в результате чего донцы длительное время оставались вне круга интереса и внимания со стороны государства. Тем не менее, отдельные казачьи части воевали против вермахта и на стороне Красной Армии.

Второй шанс донское казачество получило с началом перестройки. В настоящее время во многих городах страны, от Краснодара до Салехарда, имеются собственные казачьи подразделения. Но исконные донцы все же предпочитают оставаться на своей исторической территории, занимая твердую позицию поддержания государственной внешнеполитической линии. Это, в частности, выражается в участии донских казаков в войне на Донбассе.

Как посвящали в казаки донские.

Традиции казачества своеобразны. Они, несомненно, берут свое начало от тех полузабытых времен, когда вольница с Дона пользовалась свободой, дарованной Иваном Грозным. Именно в ту пору зарождался своеобразный казачий устав, который регламентировал принятие в казаки.

Нужно отметить, что казаки всегда гордились своим происхождением. В их кругу считалась доблестью не только служба, но и образ жизни. О том, что казаком надо родиться и стать, говорят и некоторая обособленность казачьего уклада, и дошедшие из старины некоторые обряды.

Так, настоящим казаком мог быть только тот, кто родился на Дону и имел свою генеалогию донского казачества. Однако вровень с ним мог стать и потомок в третьем колене человека, принятого на кругу в казаки и создавшего здесь собственную семью. Если казачья семья приезжала на Дон из других мест, можно было пройти обряд посвящения в донские казаки.

В этом ритуале принимали участие дети от 3 до 7 лет (из иногородних семей). Однако станичные дети также проходили такой же обряд посвящения, только возраст их начинался от 10 лет. Сначала мальчик должен был продемонстрировать, что отлично знает не только традиции, но и православные молитвы. Затем он целовал казачью шашку в знак присяги на верность войску Донскому. После этого казачку дарили евангелие и фуражку, и с этого момента он считался полноправным казаком, вступившим на военную службу.

Стоит принять во внимание, что воспитание будущих воинов у донских казаков было доволько строгим. Драться юный казак должен был уметь, когда только начинал говорить. Мальчики учились рукопашному бою с 3-х лет. В том же возрасте начиналась учеба верховой езде. Стрелковое оружие преподавалось с 7-ми лет, а владение орудовать шашкой и нагайкой – с 10-ти. Казаки были не только прирожденными воинами, но и хорошими земледельцами, поэтому детвора работала в поле наравне со всеми уже с пяти лет.

Символика донского казачества.

Издревле донцы имели свою атрибутику, по которой их можно отличить от других войсковых соединений. На гербе донских казаков изображен олень, который поражен в бок стрелой. При этом, если рассматривать этот герб в цвете, выясняется, что сам олень имеет серебристый оттенок, а копыта и рога у него – золотые. Стрела, которая пронзила животное, также имеет золотистый цвет. Сам герб выполнен на лазоревом фоне. Почему именно олень со стрелой в боку был выбран для обозначения Всевеликого войска донского, не слишком понятно. Историки утверждают, что этот мотив во многом переплетается с древней киммерийской легендой об олене, который, даже будучи раненым, всегда скрывается от охотника и не дает себя поймать.

Не менее интересен и флаг донского казачества. Он представляет собой полотнище, на котором последовательно расположены три полосы одинаковой ширины – синяя, желтая, красная. Почему именно эти цвета выбраны в качестве войскового объединения? Здесь также существует несколько версий. Согласно одной из них, эти три цвета обозначают три категории населения Дона – казаков (синий), калмыков (желтый), крестьян (красный). По крайней мере именно так они указывались в одном из официальных казачьих законов начала ХХ века.

Есть и другое объяснение. Геральдисты утверждают, что синий цвет символизирует воду Дона, желтый – казачьи степи, а красный – волю к жизни и победе. Более того, бытует мнение, что равная ширина каждой из полос означает принадлежность донцов к христианской религии и веру в Триединого Бога.

Помимо флага донских казаков можно встретить хоругви, а также войсковое знамя, которое выглядит как прямоугольное синее полотнище, отороченное красной каймой. На лицевой стороне знамени расположен государственный герб РФ, на оборотной – герб войска Донского.

Форма и одежда казаков с Дона.

В течение веков форменная одежда донских казаков не раз видоизменялась. Однако, начиная со второй половины 19 столетия, она начала приводиться к единому образцу. В настоящее время одеяние донцов стало выглядеть уже традиционным. Во многом форма повторяла общевойсковую. Однако отличительными особенностями в одежде у казаков являются башлык (капюшон с длинными белыми завязками), казакин (накидка), штаны с лампасами. Кстати, даже в мирное время настоящий казак всегда носит шаровары военного образца, на которых в обязательном порядке присутствуют лампасы. Такой лампас – символ того, что некогда казакам была дана воля. Еще один отличительный знак – погоны донских казаков.

Обувью представителям донского казачества служат сапоги. Головной убор – это либо папаха, либо фуражка. По мнению настоящих казаков, голова должна быть покрыта (по крайней мере, во время несения службы).

Фуражка всегда была особым достоянием каждого донца. Отличительные ее особенности – синий цвет и красный околыш. Вручение фуражки мальчику при посвящении в казаки автоматически означало, что он мужчина и может быть настоящим хозяином. В соответствии с этим правилом новоиспеченный казак получал право на земельный надел. Шапка донского казака в прежние времена (а для многих донцов и сегодня) являлась подлинным атрибутом его принадлежности к войску. Без нее появление мужчины даже во дворе собственного дома считалось неприличным.

Культура донских казаков: песни, обычаи.

Самобытность казаков отражается и в их культуре. Отечественные зрители и слушатели составляют себе мнение об этом этническом сообществе на основании фильма «Кубанские казаки», песен Розенбаума и книги «Тихий Дон». Однако для того чтобы понять донскую душу, стоит прислушаться к старинным народным песням. Они являются ярким элементом казачьей культуры.

Песни донских казаков слушать нужно хотя бы для того, чтобы понять, насколько тесно эти традиции переплетены с фольклором малороссийских и южных русских регионов. Однако в этих песнях есть и уникальность, свойственная только донской культуре.

Народные казачьи песни исполняются всегда несколькими людьми, причем на фоне обязательных нижних голосов наблюдается высокий подголосок. Это придает песне особую эмоциональность.

Нужно отметить и еще один нюанс – в исполнении задействован хор донских казаков, то есть, старинные песни поют преимущественно мужчины. Возможно, причиной служит тематика такого фольклора, ведь песни казачьи, по большей части, рассказывают о военной службе. Кроме того, казаки не просто поют, но и с помощью вокала проигрывают, проживают любую песню. Наконец, особенностью является и длительность подобных песен. Считалось, что чем длиннее песня, тем лучше.

В целом песни донского казачества можно поделить на строевые и лирические. Первые отличаются ярко выраженным темпом и напоминают молодецкую скачку на лошадях. Лирические же песни, чаще всего, являются медленными, плавными, протяжными.

Культура донских казаков сформировалась на базе христианских ценностей. Так, строго соблюдаются 10 заповедей, а также казачьи обычаи. Среди последних выделяется безоговорочное подчинение старшим, уважительное отношение к женщинам, гостям дома. Родители являлись для казаков основой мироздания, поэтому дети в казачьих семьях всегда обращались к отцу и матери исключительно на «Вы». А в присутствии человека, старшего по возрасту, запрещалось не только курить, но и сидеть.

Несмотря на то, что двор донских казаков всегда хлебосолен, а сами станичники очень позитивно относятся к застольям, пьянство в их среде строго осуждается. Напиться до состояния риз считается зазорным. Вместе с тем, редко какой праздник у донцов обходится без угощения, танцев и песен. А вот и еще одна сторона казачьих обычаев – гулянья исключительно мужской компанией, без женщин, ведение бесед. Видимо, связан такой обычай был с привычкой к долгим военным походам. В настоящее время эта традиция почти ушла в прошлое.

Почему донские казаки не женились на русских.

На этот вопрос можно ответить, изучив историю казачества. В 15 веке крестьяне, искавшие вольно жизни и нашедшие свою землю на берегах Дона, были практически все мужского пола. Неудивительно, что «женский вопрос» стоял очень остро. Отчасти поэтому частенько казаки устраивали набеги на соседей, в основном Турцию. В качестве трофеев нередко попадались красивые турчанки, их донцы брали в жены, образуя смешанные браки.

Интересный факт!

Во время атаки на турок в Таганрогском заливе в 1635 году донские казаки захватили в плен 1735 женщин, которых всех впоследствии взяли в жены. Турчанок они называли ясырками, а рожденных детей — болдырями. От этого то и пошла фамилия Болдырев.

А вот жениться на русской или украинке у донских казаков было не в почете. Даже, когда на Юг массово заселялись русские, донцы предпочитали дистанцироваться от близких контактов. Переселенцев, вероятнее всего, они воспринимали, как угрозу своей самобытности. Если все-таки свадьба состоялась, то донской казак обрекал себя и свой род на вечный позор. Интересно, что казаки старались рано обзаводиться семьей, до 20 лет, чтобы успеть продолжить свой род до уход на службу.

Источник: https://kavkazsuvenir.ru/blog/donskie-kazaki