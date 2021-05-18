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“Русская православная церковь в 1470-х – 1550-х г.г.” Выпуск № 23. Е.Ю.Спицын “История России”

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Опубликовано на канале День ТВ 9 ноября 2016 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Edm5Vv2l4Gc
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