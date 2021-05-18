Россия отпраздновала 76-ю годовщину Победы, и снова, накануне и во время праздника, в нашей стране нашлись особи, которые ставили под вопрос целесообразность празднования Дня Победы в целом и отрицали традиционно сложившийся формат празднования 9 Мая с воинским парадом; сомневались в самой Победе и отрицали войну СССР с Германией как Великую Отечественную. Они не стеснялись публично спрашивать «а что мы празднуем?» и приводили в пример России формат отмечания (даже не празднования) победы над нацизмом в иных странах, как правило, в ЕС, но упоминался и Израиль.

Некоторые, более осторожные, маскировали своё отрицание праздника 9 Мая и конкретного факта, его породившего, под общие демагогические рассуждения о вреде войны и пользе мира.

К последним относится основатель «Коммерсанта» Яковлев, который написал в своём Telegram: «Победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества. <…> Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяется не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать».

Ему точно ответил член Совета Федерации А.К. Пушков: «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то … комментарии излишни. И так все ясно».

Скандально известная дочь первого мэра С.-Петербурга посчитала, что парад на 9 Мая можно было бы заменить «интересной традицией», которая есть в Израиле. «В апреле, – пишет она, – там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена, и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби».

Отметился критикой существующего формата празднования Дня Победы, особенно военного парада, известный актёр Д. Назаров (сериал «Кухня»). Он опубликовал в своем Instagram видео, в котором читает стих собственного сочинения с критикой парада в Москве.

В качестве примера более или менее связного обоснования неприятия самого праздника Победы и существующего формата празднования можно взять два рассуждения из рубрики «Мнения», опубликованных медиа-холдингом Shkulev Media Holding. Как они сами о себе пишут, этот медиа-холдинг «объединяет 43 сайта, в том числе самые популярные порталы в крупнейших городах страны: Екатеринбурге (E1.RU), Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU)». В каждом городе холдинг представлен местным брендом, который существует несколько десятков лет. Директор сети – Ринат Низамов.

Один автор считает, что «патриотизм в ребёнке не рождается через войну». Он сильно расстроен тем, что в детском саду его, ребёнка, травмировали рассказами об ужасах войны. Не нравится ему, что на утреннике «радостно улыбающиеся мальчики и девочки пяти лет в пилотках будут изображать солдат…». И, главное, что возмущает автора – подача рассказов о Великой Отечественной войне, как «мы победили зло, и у нас теперь праздник». Он считает, что это «ненормально» потому, что «зло, в общем-то, было со всех сторон, война несла большие трагедии».

Буквальное прочтение мыслей автора означает, что нападение Германии на СССР, более 20 млн погибших советских граждан, гитлеровское деление людей на расово полноценных и неполноценных, и поставленное на конвейер уничтожение объявленных «недочеловеками», концлагеря и газовые камеры – это такое же зло, как и война СССР на уничтожение гитлеризма. Здесь степень кощунства и надругательства над памятью ветеранов и тяжесть оскорбления ныне живущих не поддаётся измерению.

Это как раз тот случай, когда в действие должен вступать соответствующий закон.

Рассказывать детям о войне следует с учётом возраста, и делать это надо с садика. Но, судя по взглядам автора, для него лучше, если дети вообще ничего не будут знать о войне – ни в садике, ни в школе. Ведь это же было «зло со всех сторон».

Другой автор предъявляет свой список претензий ко Дню Победы. Его «мнение» появилось почти на всех городских сайтах этого холдинга, т.е., нападки на празднование Дня Победы были намеренно широко растиражированы.

Автора раздражает неудобство передвижения по улицам из-за репетиций парада. Он обозлён на то, что его позицию не разделяет абсолютное большинство и «всегда найдётся 100500 миллионов патриотов», которые скажут, что испытывают от этого какой-то дичайший оргазм». Но, как и положено трусливому обывателю, он надёжно прикрывает собственным ребёнком своё суетливое брюзжание: «Если эти оргазмы важнее, чем вовремя прийти за ребёнком в детский сад, — ну ладно».

Он считает, что этим парадом «76-й год подряд прикрывают отсутствие каких бы то ни было успехов вообще», объявляет это подлостью и цинизмом, и «гордиться особо нечем».

Он считает ужасным лозунг «можем повторить», «тогда как во всём мире главный лозунг победы над фашизмом — “Больше никогда”» и считает, что из «победы нечего делать праздник, а отмечать его надо в миноре».

Эти и иные подобные претензии можно было бы посчитать обычным унылым брюзжанием невежественного и недалёкого обывателя, копошащегося в болоте повседневности.

Например, автор не знает, что регулярно парады в честь Победы на 9 Мая начали проводится в России только с 1995 года, поэтому они не могут прикрывать «76 лет подряд отсутствие каких бы то ни было успехов».

И к празднику Победы нынешние проблемы – реальные или придуманные автором – не имеют никакого отношения. Страна празднует победу в Великой Отечественной войне, а не увеличение или уменьшение ВВП.

Но есть в рассуждениях автора принципиальный момент, объединяющий сразу всех, выступающих против праздника 9 Мая, именно как праздника Победы, не только в России, но и на просторах бывшего Союза. Он считает, что правильно говорить о Второй мировой войне, а не о Великой Отечественной. Это и есть ключ к пониманию позиции противников Победы во всех их проявлениях.

Между понятиями Вторая мировая и Великая Отечественная война, как и между ролью Европы и СССР в войне с гитлеровской Германией, есть принципиальная разница, которую прозападно ориентированные граждане не осознают. Строго говоря, Второй мировой войны, как единого события, не было. Это понятие является сугубо условным, научно-теоретическим обобщением отдельных войн на множествах фронтов, между собою не связанных.

Главным фронтом, на котором решался исход войны с Германией был советско-германский, но было также и множество иных – египетский фронт англо-немецких столкновений, англо-американская война в Италии в 1943 г. Свои отдельные войны СССР, США и Китай вели с Японией. Только эти войны и есть реальный факт истории, и подменять их понятием «Вторая мировая война» нельзя.

Советско-германский фронт по своему значению для СССР, методам ведения боевых действий против Германии и численности задействованного в работе на фронт советского населения справедливо называется Великой Отечественной войной.

Также несостоятельны попытки ставить в пример России отношение к победе над нацизмом в Европе по причине принципиально разной роли европейских государств и СССР во Второй мировой войне.

Европейцы в той войне проиграли. Более того, они не просто проиграли, они проиграли Гитлеру, фактически без сопротивления. Отдельные примеры партизанского движения «Сопротивления» в оккупированных гитлеровцами странах не были массовыми и являются, скорее, исключением. А после поражения европейцы педантично и добросовестно, как и принято у чехов, французов, бельгийцев и проч., работали на германскую экономику и армию, устроившую ад на Русской земле.

При всех неудобствах немецкой оккупации европейцы в целом жили спокойной и относительно сытой жизнью, которая практически не изменилась по сравнению с довоенными временами. Важно, что и в гитлеровском списке «расово полноценных» народов европейские народы стояли намного выше славян и, конкретно, выше русских и иных народов СССР. Что и объясняет принципиально более мягкий режим немецкой оккупации Европы. А в это время у нас гитлеровские изверги равняли с землёй города и сёла вместе с людьми, а находившиеся под оккупацией были обречены на медленное умирание, как и планировалось Гитлером.

Траурное настроение в Европе в День Победы – это от понимания ими собственного позора и унижения. У них нет своей Победы, и им нечего праздновать. А чествовать СССР и Россию за своё освобождение от гитлеризма в Европе принципиально не хотят по причине зоологической русофобии, которая после распада СССР лишь усилилась.

Им остаётся только чтить память невинно погибшего гражданского населения от бомбардировок. Следует подчеркнуть, что на бомбардировках промышленных объектов в городах и самих городов Германии и оккупированных ею стран специализировались как раз американские войска.

Европейцы – лишь жертва в войне с гитлеровской Германией. В их жертве нет ничего героического, только трагическое, как ничего героического нет в жертвах катастроф и стихийных бедствий (землетрясений). Отсюда и траурное отношение в Европе к окончанию войны.

Но Россию (включая, разумеется, Белоруссию с Малороссией) этот европейский комплекс неполноценности никак не касается. Россия-СССР – победитель в справедливой войне. Наша общая жертва – погибших, выживших, искалеченных войной, гражданских и солдат, всех, переживших нечеловеческие муки и испытания – это героическая жертва во имя спасения Родины и жизни будущих поколений.

Поэтому, в День Победы мы празднуем своё выживание, мы празднуем и гордимся, что мы – русские советские люди оказались сильнее врага в битве не на жизнь, а на смерть. Мы победили в войне, которая изначально велась врагом на уничтожение русского народа как такового и Советского Союза, как формы его государственности (то, что это не преувеличение, а детально расписанный Гитлером план – факт абсолютно доказанный).

Следовательно, 9 Мая мы празднуем те качества русского человека, которые дали нам силу победить абсолютное историческое зло – нацизм, и выжить. А это уже выходит за пределы судеб отдельных людей потому, что эти качества сформированы всей предыдущей русской историей, традициями, образом жизни, культурой и верой. Поэтому, радость и гордость за наших ветеранов и, одновременно, скорбь по погибшим в День Победы неразделима. Это единое и высокое чувство, по своей очистительной нравственной силе не имеющее себе равных.

Всё это у подавлющего большинства граждан России выступает, так или иначе, мотивом восприятия Дня Победы, как особенного и святого праздника, в котором возвышенное сочетается с трагическим, радость со скорбью.

Тот, кто не испытывает ничего подобного в День Победы или не понимает столь простых вещей – глубоко ущербен нравственно и эмоционально, а тот, кто называет это чувство «псевдопатриотическим бредом», без преувеличения, нравственно глубоко ущербен и опасен для общества, поскольку внутренне готов к предательству Родины, а значит, и своих самых близких людей.

Парад, который проводится в честь последней, наиболее кровопролитной и жертвенной Великой Отечественной войны, выступает наиболее органичным, естественным ритуалом празднования. Он каждый раз актуализирует традиционные для Русской цивилизации высшие нравственные ценности мужества, героизма, подвига, жертвенности во имя Родины, составляющие воинскую доблесть русского солдата. Без них Победа была бы невозможна.

Военный парад на 9 Мая составляет единое смысловое целое с иными девизами праздника Победы: «Никто не забыт, ничто не забыто!» и современным «Можем повторить», очень актуальным сейчас – во время очередного припадка на Западе бреда о мировом господстве.

Разумеется, лозунг «Можем повторить» означает только одно – это предостережение потенциальному агрессору, что Россия его уничтожит, если он, как гитлеровская Германия, задумает напасть на нашу страну. Для этого есть подготовленная армия, соответствующее вооружение и решимость «повторить», что как раз и показывают военные парады.

Именно таким очевидным образом толкует этот лозунг президент России В.В. Путин в интервью ТАСС 10 марта 2020 г. «Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, – отметил президент РФ. – И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим». В этой связи Путин напомнил и о другой известной фразе, ещё из древней Руси: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет».

А сам этот лозунг взят из надписи на колонне фасада рейхстага, которую оставил в мае 1945 года один советский солдат. Она была многократно запечатлена на фото и в кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась.

Полный текст выглядел так: «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить». Подовторить – это диалектное слово, характерное для псковской группы говоров, оно означает одновременно «подтвердить» и «повторить».

Это ему, русскому солдату из Псковщины, автор «мнения», и не он один, бросает упрёк за «ужасную фразу», имея в виду «можем повторить». Не даётся правильное понимание этого лозунга и Дудю с Нагиевым, которые «ненавидят агрессию в любой форме», причисляя, видимо, к агрессорам советских солдат, благодаря которым они живут.

Российские прозападные либералы, ушибленные комплексом неполноценности перед Западом, эту принципиальную разницу между положением Европы и СССР в войне не осознают и не понимают. Как следствие, они неспособны выстроить правильный символический ряд и принять существующие ритуалы празднования 9 Мая, как наиболее подходящие именно для нашей страны и нашего уникального исторического опыта, обретённого в ходе войны с Германией.

Отсюда нелепые попытки поставить в пример России формат отмечания Дня Победы над нацизмом в ЕС, или даже, в Израиле. Последний во Второй мировой вообще никак не участвовал, поскольку его тогда просто не существовало.

Главный вывод из сказанного один: необходима внятная и чёткая политика исторической памяти, проводимая настойчиво, систематично и наступательно. Без неё защитить российскую историю от фальсификаций и победить в идеологической войне невозможно.

И здесь отдельной темой встаёт вопрос о признании очевидных преимуществ (при всех известных оговорках) советского строя в мобилизации страны на отпор врагу, а также положительной роли Сталина и партийно-государственного руководства разных уровней в Победе. Вопрос этот можно продлить и дальше – о необходимости выстраивания единой линии преемственности российской истории, куда её советский этап будет органично вписан.

Без опоры на историческую память, традиции и культуру невозможно поддерживать российское гражданское самосознание. «Право на собственную историю, – как точно сказал политолог Дмитрий Геннадиевич Евстафьев, – это тоже элемент суверенитета и гражданской самоидентификации».





