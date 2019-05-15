День Победы хотят «переучредить». Как некоторые российские либералы встретили 9 Мая

Накануне 9 Мая в Государственной художественной галерее Перми открылась странная выставка. Называется она «Возвращение домой» и посвящена советским военнопленным, призванным из Молотовской области (ныне Пермский край) в Красную армию в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция создана при участии МИД Германии, правительства Нижней Саксонии и института им. Гёте, финансируемого правительством Германии.

С российской стороны её организатор – Анна Отмахова (на фото). Ее имя уже известно читателям «Столетия», именно эта дама стала недавно участником целого ряда бурных скандалов в Перми. Именно по инициативе Отмаховой сотрудники полиции 9 мая 2018 года не пропускали людей со Знаменами Победы на шествие «Бессмертного полка» и силой выдворяли из колонн граждан, сумевших пройти с флагами. Пришлось вмешаться прокуратуре, которая признала, что такого рода запреты являются незаконными.

Но, помимо провокационного запрета Знамени Победы, Анна Отмахова известна тем, что согласна с приравниванием фашизма и сталинизма, а также заявляла, что «русские — наиболее агрессивная и злая нация».

А сотрудничество Отмаховой с Германией недавно стало поводом для обращения ряда пермских учителей с просьбой признать НКО «Бессмертный полк. Пермь», учредителем которого является Отмахова, иностранным агентом.

Пермская государственная художественная галерея год назад тоже уже отметилась скандалом. На фотовыставке «Пермь как Пермь» «Бессмертный полк» приравняли к «Зомби-карнавалу». И вот после всех этих скандалов Отмахова уже на площадках государственной галереи продолжает как ни в чем не бывало заниматься своей провокационной деятельностью.

«Завалили трупами»?

На открытии выставки побывал корреспондент агентства «Красная весна», который пришел к выводу, что ее экспозиция является позорной дискредитацией подвига советского солдата в Великой Отечественной войне, грубо искажающей историческую правду. Несмотря на это церемония открытия выставки была обставлена в Перми с большой помпой с участием представителей местных властей. С немецкой стороны на ней присутствовали Улиг Хайке, директор Гёте-института в Москве; Криста Хедвиг Проммиц, атташе по культуре Генерального консульства Германии в Екатеринбурге. А с российской – директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Была на открытии и бывший директор признанного иностранным агентом музея АНО «Пермь-36» Татьяна Курсина, сотрудники которой рассказывали на экскурсиях, что советское руководство было ещё хуже Гитлера, потому что оно расстреливало своих женщин и детей, а вот немцы зато «холили и лелеяли арийскую расу».

Характерно, что, выступая на церемонии, которая прошла накануне 9 мая, немецкая атташе по культуре в своей речи ни разу не упомянула слово «Победа». «9 мая, – сказала она, – здесь проходят торжества по случаю окончания Второй мировой войны. 9 мая вспоминаем окончание войны в 1945 году…»

Далее атташе германского консульства стала уже просто откровенно врать, заявив, что «25 миллионов советских солдат погибли в результате Второй мировой войны и 5,7 млн советских солдат попали в плен».

А ведь хорошо известно, что, по официальным данным, военнослужащих СССР погибло 8 668 400 человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена). Потери пленными, по данным Генштаба, составили 4 млн 559 тыс. человек.

Таким образом представитель немецкой стороны умышленно более чем в три раза увеличила количество потерь Красной армии, «забыв» при этом упомянуть, что остальные погибшие были мирными жителями – жертвами гитлеровской солдатни, зверски уничтожавшей гражданское население оккупированных территорий СССР, или умершими от голода в результате агрессии нацистской Германии. Понятно, что увеличение численности потерь Красной армии было вовсе не случайным, а упомянуто в рамках усиленно раздуваемого подлого мифа о неумелом советском командовании, которое будто бы «завалило трупами» немецкие войска.

«Не надо врать! Не 25, а 8 миллионов погибших и 4 миллиона пленных!», — не выдержал и гневно выкрикнул один из пришедших на мероприятие, сообщает корреспондент «Красной весны». Однако был сразу зашикан другими участниками церемонии, которые почему-то оказались заядлыми посетителями мероприятий общества «Мемориал».

Примечательно также, что ни один из российских официальных представителей даже не пытался достойно ответить на провокационную ложь со стороны немецких участников церемонии или пресечь ее.

Попытка дегероизации советского солдата

Сама выставка состоит из фотокопий немецких дел советских военнопленных (известно, как их редактировали!), их фотографий до призыва в армию, фотографий потомков и главное — поясняющего текста, в котором рассказывается об истории пленения, содержании в плену и дальнейшей судьбе человека. И оказалось, что почти все тексты дискредитируют как самого пленного, так и все советское командование. Истории пленения сплошь о том, как командиры и комиссары бросают свои подразделения, а растерянные советские солдаты панически бегут и даже в превосходящем количестве сдаются немцам, врачи госпиталей сплошь и рядом оставляют своих раненых на произвол судьбы. У советских солдат нет оружия, и они без какого-либо организованного сопротивления даже в превосходящем по численности немцев составе без боя покорно поднимают руки вверх.

Приводятся тексты солдатских писем и выдержек из допросов советских военнопленных, согласно которым никакого достойного поведения пленных не было. Они ожесточенно дерутся друг с другом за лучшее место в вагонах, покорно работают на немцев, их лечат в германских лазаретах, а освобождают наших пленных сплошь и рядом только войска союзников, чаще англичан. А когда их передают «своим», то «жестокий советский режим» продолжает мучить настрадавшихся пленных в фильтрационных лагерях, не разрешая писать семье писем. Воспоминаниям о героическом сопротивлении советских воинов на выставке места почему-то вообще не нашлось.

Понятно, конечно, что ситуации на фронте были самые разные, и в том числе были и те, что описаны в выставочной экспозиции, было множество драм и настоящих трагедий, которые сегодня никто не скрывает. Но ведь были и примеры героической обороны, выхода из окружения с боями, отважных сражений до последнего патрона.

В сознании наших граждан прочно закреплен гордый лозунг: «русские не сдаются», а экспозиция выставки, весьма избирательно подобранная «немецкими партнерами», самым очевидным образом направлена на разрушение этого убеждения.

Но особенно поразительно, что такая провокационная (иначе не сказать!) экспозиция устроена в стенах российской государственной галереи и при поддержке пермских властей. И торжественно открыта накануне нашего Дня Победы в условиях бурной русофобской кампании на Западе, направленной в том числе и на пересмотр итогов Второй мировой войны. Получается, что пермские власти со всем этим согласны?

А ведь такая выставка — вполне очевидная попытка развенчать в общественном сознании представление о стойкости и мужестве русского, советского солдата, изобразить из него труса и покорного приспособленца, дегероизировать воина-победителя.

Может, вообще отменить?

Однако, увы, не только в Перми предпринимаются попытки охаять нашу Победу. В либеральных СМИ 9 мая и в канун праздника, как по команде, появилась целая серия невероятных по своей гнусности комментариев. Их авторов буквально «колбасит» и от грандиозного парада Победы в Москве, и от величественного шествия «Бессмертного полка», да и вообще всего того, что связано с великим подвигом нашего народа, с Красной армией, и они взахлеб требуют этот праздник «переучредить» или вообще отменить.

«Переучредить» День Победы требует в статье, опубликованной в газете «Ведомости», некий Глеб Морев. Мол, если весь «цивилизованный» мир отмечает его 8 мая, то почему мы – девятого? «В становящейся сегодня морализирующей исторической памяти, – заявляет он, – настоящими победителями фашизма будут выступать западные демократии. А триумфальная государственническая и милитаристская мишура при очередной смене траектории развития России окажется настолько диссонирующей с новыми реалиями, что неизбежно потребуется фактическое переучреждение праздника Победы — в соответствии с искусственно прерванной ныне гуманистической традицией".

А вот что заявила на «Эхе Москвы» о 9 Мая его штатный корреспондент, одна из самых яростных русофобок Юлия Латынина: «Если сказать очень коротко о моем отношению к тому, что происходит 9 мая в России последние годы, — мне кажется, что происходит кощунство. Это узаконенное кощунство — эти пляски, парады, танцы с бубнами с криком «Можем повторить!» Это вот как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!»

Не надо праздновать победу, а надо «скорбеть» истерически призывает нас Латынина.

А другой отпетый русофоб Александр Невзоров на том же «Эхе», как всегда цинично ерничая, заявляет, что сам термин «Великая Отечественная война», с его точки зрения «бессмысленен». Потому что война предполагает участие двух сторон, а значит и Герман Геринг, например, тоже участник Великой Отечественной, кощунственно заявляет Невзоров. «Ведь если они говорят, что немецкая армия не принимала участия в Великой Отечественной войне, с кем же бился СССР тогда? А если принимала, то и Гиммлер тоже участник Великой Отечественной войны. Стоп. И генерал Паулюс и Риббентроп тоже мог бы написать в анкете: «Участник Великой Отечественной войны» и требовать удостоверения», – цинично издевается этот некогда популярный журналист.

Вот каков уровень маразма! Не было Отечественной войны и – все тут! Не защищали мы Отечестве, а попросту участвовали во Второй мировой войне. Но ведь таким образом этот господин фактически ставит нас на одну доску с нацистской Германией, которая напала на СССР и хотела нас истребить, а оставшихся в живых сделать рабами!

«Как вы относитесь к акции «Бессмертный полк»? – задали на «Эхе Москвы» вопрос некой правозащитнице Зое Световой. «Вы знаете, – поморщилась она, – мне очень стыдно… Что мне здесь не нравится – что это всегда история о том, как мы победили в войне, как мы были правы… Этот «Бессмертный полк» — это какое-то воспевание, с какой-то стороны — воспевание войны».

А некий Сергей Асланян разразился на «Эхе» заметкой под говорящим заголовком «Можем повторить. Заочный диалог с быдлом». «Быдло» в его интерпретации это все те, кто празднуют сегодня 9 мая и выходят на шествие «Бессмертного полка», т.е. все мы с вами. Все, кто это делает, заявляет Асланян, «никчемные, беспомощные, слабые и трусливые. Но на убой пригодны. А в генералы им не попасть. Там занято. И на продскладе. И в хлеборезке. Блатные места закончатся ещё до войны. Под танк отправятся другие, включая «можем повторить», поскольку под гусеницами место для всех, включая быдло. И можно не трезветь…»

Ну а актер Максим Виторган, бывший муж Ксении Собчак высказался ещё более кратко, но не менее цинично, что нам 9 мая вообще «праздновать нечего». Так и написал в своем Instagram, что День Победы — это праздник для тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и «конкретно нам праздновать нечего».

Ответ китайца

Слушая такие кощунственные заявления наших доморощенных либералов, даже не знаешь, как выразить свое возмущение. Спорить с ними? Но ведь Тютчев ещё в позапрошлом веке сказал:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация — для них фетиш,

Но недоступна им ее идея.

Любопытен эпизод, который произошел в Париже 9 мая на шествии «Бессмертного полка». Там местная полиция задержала гражданина Китая, который сильно избил представителя Соединенных Штатов. При этом оба участника драки в шествии не участвовали. Они наблюдали за «Бессмертным полком» с тротуара.

В полицейском рапорте зафиксированы объяснения этого китайца: «Утром 8 мая 2019 года я отправился гулять по Елисейским полям. Неожиданно для себя я наткнулся на шествие. Я сразу понял, что это так называемый Бессмертный полк. У нас в Китае часто и подробно рассказывают об этом мероприятии. Потому я знал, что оно устраивается в честь участников Второй мировой войны.

Пока я наблюдал, ко мне присоединился человек. Судя по акценту это был житель Соединенных Штатов. Американец спросил меня: «Почему эти люди идут прямо по проезжей части?»

Я, насколько мне позволял мой английский, объяснил суть происходящего собеседнику. На что мужчина рассмеялся и заявил, что в войне одержали победу США и Канада. Я вежливо заметил американцу, что он не прав, так как даже маленькие дети знают, что в той мировой войне победил Советский Союз.

Нас в Китае с самого детства учат бороться за правду. Поэтому я твердо стоял на своем мнении. Такое мое поведение вывело американца из себя. Оскорбляя меня, он бросился в драку. Мне пришлось применить навыки единоборств, полученные в академии у-шу в Пекине. В свое время я закончил это учебное заведение с отличием. В итоге нос моего оппонента был разбит. Кроме того, я повредил ему зубы и, возможно, сломал руку. Я осознаю, что мое поведение недостойно воспитанного образованного человека, но в тот момент я, к сожалению, не смог сдержаться».

Представитель США от комментариев случившегося уклонился. Сейчас он находится в госпитале при посольстве США в Париже…

Специально для «Столетия»

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103764