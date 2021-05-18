Вассерман запустил информационную кампанию, в которой предлагает обсудить проблемы пенсионного возраста. Почему затеявшие пенсионную реформу — безграмотные экономисты и как правильно организовать пенсионную систему, политический консультант, публицист рассказал в интервью.

— Пенсионный возраст повысили в 2018 году. Почему тема пенсионного возраста поднята именно сейчас?

— Проблема пенсионного возраста часто поднимается в дискуссионном клубе «Все по уму» — отсюда инициатива. Возраст выхода на пенсию россиянам уже повысили, мы это приняли. Но из политической повестки вопрос не ушел: люди остались недовольны и дают этому решению резкие оценки. «Реформа» общество не устраивает — в марте ВЦИОМ провел опрос, подтвердивший это. Я убежден: повышение пенсионного возраста говорит о том, что в экономическом блоке правительства работают безграмотные чиновники.

— Как это повлияло на проведенную реформу?

— Аргументация сторонников повышения пенсионного возраста противоречила здравому смыслу. В качестве одного из своих аргументов они приводили соотношение работающих и пенсионеров: дескать, на одного пенсионера работают двое трудоспособных. Но в 50-е годы прошлого века в так называемых развитых странах профессионал содержал жену-домохозяйку и детей. Производительность труда с тех пор выросла. Так что причинами, по которым сегодня два работающих якобы не могут прокормить ушедшего на отдых, являются неправильные траты доходов — это и есть главная ошибка. Вместо того чтобы ее исправлять, правительство отважно борется со следствиями.

— Но ведь нашей экономике не хватает рабочих рук…

— Рабочих рук не хватает там, где человек, возраст которого приближается к пенсионному, просто не сможет работать. Стране нужны рабочие руки на Дальнем Востоке и в Арктике. Там требуется молодежь. К тому же повышаются требования к качеству рабочих рук. И чтобы дать это качество, страна должна изменить систему образования: вернуть студентам практику на производстве, институт наставничества, распределение на профильные предприятия. Повышение пенсионного возраста решить проблему рабочих рук не поможет. Зато собьет государство с курса.

— Какой сейчас курс у нашего государства?

— В послании президента прозвучали тезисы, раскрывающие направления развития государства. Путин заявил главными ценностями России здоровье и жизнь ее граждан. Чтобы достигнуть поставленных президентом целей, следует поменять экономическую политику. Возможность есть. Мы давно живем в затяжном кризисе. Это следствие глобальных мировых явлений: вроде очередной Великой депрессии, которая началась в 2008 году и тянется до сих пор, и коронавирусной пандемии. Кроме этого, Запад постоянно ограничивает нас. Однако кризис — это еще и «окно возможностей». Те же ограничения, введенные для ослабления России, дали другой эффект — мы становимся сильнее. Кризис вынуждает мир формировать новое будущее с интенсивным экономическим ростом, совершенствованием социальной сферы и общества. Повышение пенсионного возраста на таком фоне выглядит мерой регрессивной, едва ли не абсурдной…

— Неужели этот возраст настолько значим?

— Значимо отношение государства к человеку. Справедливая пенсионная система — часть платформы социального государства, которое мы строим. Сейчас наша пенсионная система несправедлива. Уверенность в будущем в таких условиях зародиться не может: наш гражданин даже не знает, какую пенсию он получит,— формулы пенсионных расчетов могут поменять столько же внезапно и безрассудно, как повысили возраст.

— Как будто возвращается Советский Союз…

— Мы пользуемся термином «Социализм 2.0». В его основе лежат знакомые принципы справедливости: «от каждого по способностям» и «каждому по труду». Построение «Социализма 2.0» возможно в результате накопления страной вычислительных ресурсов, совершения промышленного, технологического, культурного рывков. Поэтому нужно уже сейчас достойно поощрять интеллектуальный труд, поддерживать научные, инженерные и технические специальности.

— В новом будущем подход к пенсионному обеспечению изменится?

— В первую очередь мир — его экономика и социальная сфера — будет справедливым. Запрос на справедливость сформирован уже давно. На практике доказано, что хорошее социальное самочувствие населения с уверенностью в будущем отражается на темпах развития государства… Если вернуться к теме нашего разговора, то повышение пенсионного возраста с такой стратегией развития страны не сочетается.

— Чего вы надеетесь добиться своей общественной кампанией?

— Я считаю, политики и чиновники должны пересмотреть свое ошибочное решение по повышению пенсионного возраста. Сейчас мы — граждане — можем повлиять на политику. Иначе партии чиновников или бизнесменов проигнорируют общественную потребность и будут обходить проблему. Сейчас мы привлекаем внимание общества к пенсионному возрасту, чтобы политики одумались или взяли на себя всю ответственность.

— Какой возраст выхода на пенсию можно назвать справедливым?

— Это вопрос, который требует экспертного обсуждения. А пока эксперты будут рассчитывать, нужно вернуть людям то, что было когда-то обещано им государством. То есть советский возраст: 55 лет для женщин, 60 — для мужчин. Отменить ошибочное повышение пенсионного возраста — справедливо. Иначе в будущее нас не пустят.

Несостоятельность пенсионной реформы – Анатолий Вассерман – Говорит Москва 14.05.2021