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Говорит Москва 14.05.2021

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Несостоятельность пенсионной реформы

В студии Анна Соловьёва и Макс Челноков. И сегодня мы поговорим о пенсионной реформе в России. Которая волнует всех. Кого то это уже настигло, кого то через 20 лет, но это неизбежно. И сегодня у нас в гостях интересный гость у которого всегда есть на любую тему своя точка зрения и свои мысли. У нас в студии эрудит, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Анатолий, добрый день.

Здравствуйте.

Первый вопрос можно такой личный задать? Анатолий, я тут узнал информацию, что вы открыли “Академию”. Это что учебное заведение?

Нет, это сайт где мы, ну естественно не я один это затеял, решили собрать методические материалы, так сказать тренировочные материалы для саморазвития, самосовершенствования так или иначе опирающиеся на опыт интеллектуальных игр. Поскольку по опыту не только моему, а практически всех участников этих игр, это очень хороший и очень приятный способ саморазвития и самосовершенствования. Пока только-только начато наполнение этого сайта содержимым и ещё не знаю во что это выльется. Там в принципе есть кое-что и для обратной связи, так что вероятно сайт будет пополняться с учётом пожеланий тех кто туда заглянет, вот.

Первоначально я предлагал назвать “Академия для Вассермана”, в том смысле поскольку я сам в значительной степени сформировался благодаря участию в интеллектуальных играх, я в них уже вот тридцать восемь лет. То есть надежда, что любой кто приобретёт сходных опыт, ну естественно не такой длинный, приобретёт и исходные навыки мышления. В итоге коллеги выбрали название “Академия Вассермана” это конечно несколько нагло, с моей точки зрения, потому что я там далеко не основной автор.

Не принижайте свои достоинства. Процветания Академии. Мы переходим к основной теме. Мы с Анной готовились и я вычитал в одном интервью, такую вашу цитату – “Пенсия это социальный долг государства перед его гражданином”. Поясните пожалуйста нам. Я просто хочу понять, что Анатолий имеет ввиду.

Дело в том, что сейчас пенсионная обеспечение опирается на принципиально ошибочную идею. А именно, пенсионный фонд пополняется пропорционально фонду заработной платы…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/govorit-moskva-14-05-2021/
Метки: видео блог, пенсионная реформа, пенсионный фонд
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