Урок россиеведения на радио «Говорит Москва» с Александром Пыжиковым

Концептуал СМИ Почему мы не можем стать европейцами и надо ли нам это?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков обсуждает актуальные проблемы, попадающие в информационную повестку и затрагивающие общество.

Как оценивать заявления актёров Серебрякова и Ефремова и писательницы Улицкой? Зачем нам в 2018 году вспоминать про западников и славянофилов? Нужно ли определяться, на чьей мы стороне? Почему церковь – краеугольный камень славянофильства? Можно ли назвать славянофилов первыми диссидентами? В каких вопросах сходились славянофилы и декабристы? Где искать источник жизни огромной России? Почему наша страна на протяжении многих веков считается отсталой? Всегда ли мы оглядывались на Запад? Какой путь ждёт человечество?

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