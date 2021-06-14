Сегодня я снова на радио #ГОВОРИТМОСКВА

Снова, потому что уже был здесь, тогда мы обсуждали тему пенсионной реформы.

Сегодня мы говорили об образовании.

Система образования – это отрасль государственного производства, которая воспитывает здоровое, полноценное, ответственное общество. Поэтому его эффективность должна быть в постоянном фокусе государства.

Общество должно вместе находить решения проблем. Только тогда мы сделаем все по уму.

Сегодня во время прямого эфира на радио «Говорит Москва» опять речь зашла про пенсионную реформу и ее несуразность и бестолковость. Поэтому поводу мне вспомнилась старая притча.

Один мужчина каждый день покупал у пекаря три буханки хлеба. И как-то раз пекарь его спросил: «Почему именно три?»

Он сказал: «Одну в долг даю, другую сам ем, третьей долг отдаю». В том смысле, что одна буханка идет его детям, вторую едят они с женой, а третья – престарелым родителям.

Так вот – это нормально. И задача всяких пенсионных систем в том, чтобы максимально понятным образом это оформить.

Во время прямого эфира #ГОВОРИТМОСКВА меня спросили, кто заинтересован в том, чтобы постоянно вводить новые образовательные программы, дописывать старые учебники, исправлять их и так далее.

Во-первых, есть множество людей, желающих заработать на издании учебников. Каждый учебник – это сотни тысяч, а то и миллионы экземпляров. И даже, если автор получает ничтожно малую долю отпускной цены, все равно зарабатывает немало. Но дело не только в этом.

Сейчас у нас отказались от единой учебной программы, но даже когда была единая концепция образования, учебники все равно менялись. Это происходит чаще всего потому, что меняется система изложения научной программы. И не всегда научная строгость учебника способствует легкому и продуктивному пониманию школьниками излагаемых тем в этих учебниках. Поэтому научная строгость и понятность – это совершенно разные вещи.

Понимание целостной картины мира, о которой я писал выше, позволяет проверять изрядную часть того, что вы узнаете. В принципе каждый новый факт ложится в нее, как в пазл. Дополняет ее, совершенствует, развивает.

Те, кто заинтересован в том, чтобы впаривать всякую туфту, естественно, не заинтересованы в том, чтобы их ловили за руку. Они хотят, чтобы у людей не было связанной картины мира, а просто россыпь фактов, в которую можно подкинуть все, что угодно. Поэтому некоторым группам заинтересованных лиц просто выгодно ломать прекрасную систему советского образования.