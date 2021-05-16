“Голова профессора Доуэля”. Александр Беляев (аудиокнига)
«Голова профессора Доуэля» — научно-фантастический роман русского советского писателя – фантаста Александра Беляева, одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в «Рабочей газете» в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической: хотел рассказать, «что может испытать голова без тела».
“Урчит в желудке, трет ботинок,
под майкой чешется спина,
артрит, люмбаго, диарея…” –
мечтал профессор Доуэль.