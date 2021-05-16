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“Голова профессора Доуэля”. Александр Беляев (аудиокнига)

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«Голова профессора Доуэля» — научно-фантастический роман русского советского писателя – фантаста Александра Беляева, одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в «Рабочей газете» в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической: хотел рассказать, «что может испытать голова без тела».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TZ16nkxUW8w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7421 6077
    Женечка час назад

      “Урчит в желудке, трет ботинок,
      под майкой чешется спина,
      артрит, люмбаго, диарея…” –
      мечтал профессор Доуэль.

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