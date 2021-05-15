Кто бы мог подумать, что слова из песни, которую на смотре строя и песни спели третьеклассники в подмосковной Электростали, спровоцирует мощный сеанс экзорцизма!

Видимо, не все в курсе, что это цитата. И не абы кого, а великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения.

Понимаю, что история сегодня у многих не в чести и вообще — москальская лженаука. Именно поэтому младшая группа опполиберальной песочницы, услышав странные и страшные для них слова, тут же начала делиться своим авторитетным мнением, натягивая подмосковных третьеклассников на казанскую трагедию.

Но фокус в том, что упырь из Казани заявил, что он и есть Бог. А считать себя Богом и говорить о его покровительстве — несколько разные вещи. Но закусивших удила и поскакавших по всем соцсетям истеричек было уже не остановить. Тем более, что все штатные провокаторы моментально создали плацдармы для боёв, публикуя видео марширующих третьеклашек и недвусмысленно намекая на своё негативное отношение к данному действу.

Что я имею сказать по этому поводу? Ну, во-первых, то, что смотр строя и песни был и в моем детстве. Более того, у меня ещё была начальная военная подготовка, обучение оказанию первой медицинской помощи в военно-полевых условиях, стрельба, забеги в противогазах, изучение типов боевых отравляющих веществ и прочие прелести, которые мало понятны современному школьнику.

При этом, никто из моих одноклассников и всех тех, кто воспитывался в той системе координат, никаких колумбайнов не устраивал.

Скажу больше. Эта зараза пришла к нам оттуда. Да, именно оттуда, куда направлены восхищенные взоры представителей нашей «передовой» интеллигенции, оппозиции и прочих людей со светлыми лицами, чьи неполживые проповеди заменили нам суровый окрик военрука.

И именно оттуда к нам сейчас идёт идеология «платить и каяться», которая, понятное дело, никак не вяжется с патриотизмом, гордостью за страну и понимаем того, что эту самую страну (в случае чего) надо защищать, а не сдавать без боя. Причём защищать именно с оружием в руках. Ибо айфон как средство защиты совершенно бесполезен.

Но, согласно новым тенденциям и методичкам, которые сейчас дико популярны на западе, гордо поднятая голова — не просто моветон, но и повод для всеобщего неодобрения. И только тот, кто готов становиться на колени и каяться (причём, не важно, за что именно) — только он может считаться полноценным членом общества со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.

А тут ваши третьеклассники! С пластмассовыми автоматами и чудовищными песнями, в которых опытный специалист из общества «стыдно быть русским» найдёт массу поводов для возмущения.

Мы — русские. С нами Бог!

Мы — русские. Русские не продают!

За Родину последний вздох!

Мы — русские. Русские идут!

Четыре строчки, переплюнувшие мощность «Искандеров». Потому что русским быть стыдно. Потому что Бог — это мракобесие. Потому что умирать за Родину — глупость. Потому что русские должны не идти, а отступать. Желательно, на коленях.

Вот, вот чему нужно учить детей, чтобы перестать, наконец, быть быдлом и войти в элитный клуб цивилизованных людей, живущих на Западе, где детям не ваши мерзкие автоматы в руки дают, а игрушки из сексшопа! А вы тут со своей военщиной убогой из детей растите, стыдно сказать, мужиков, которые потом вырастут и продолжат маршировать уже на этом вашем ужасном Параде 9 мая. А ещё они выучатся на танкистов, военных летчиков и ракетчиков. Тех самых, которые могут весь мир в труху.

И это все — вместо того, чтобы с детства стремиться в прекрасную Россию будущего, где все русские будут жить сыто и счастливо. Но только в том случае, если научатся правильно стоять на коленях и красиво опускать голову перед новым хозяином, сдаться которому нужно будет безропотно и без боя.

Юлия Витязева, специально для News Front