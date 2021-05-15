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1953-1968. Москва разных лет

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1953. Площадь Маяковского. Апрель
1953. Площадь Маяковского. Апрель

1953. В Нескучном саду
1953. В Нескучном саду

1954. Советская площадь. Открытие памятника
1954. Советская площадь. Открытие памятника

1954. Улица Пушкинская, 1. Дом Союзов. Оформление фасада к 50-летию со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова
1954. Улица Пушкинская, 1. Дом Союзов. Оформление фасада к 50-летию со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова

1955. Комбинат газеты «Правда»
1955. Комбинат газеты «Правда»

1957, Библиотека имени В. И. Ленина
1957, Библиотека имени В. И. Ленина

1960. Проспект Маркса, взгляды через витрину
1960. Проспект Маркса, взгляды через витрину

1961. У кинотеатра «Центральный» на улице Горького
1961. У кинотеатра «Центральный» на улице Горького

1961. У магазина
1961. У магазина

1962. Большой Ивановский переулок. Веловыезд
1962. Большой Ивановский переулок. Веловыезд

1962. Площадь Дзержинского
1962. Площадь Дзержинского

1963. У Московской синагоги
1963. У Московской синагоги

1965. Бассейн «Москва»
1965. Бассейн «Москва»

1965. Весенним днем
1965. Весенним днем

1965. Калининский мост. Дед Мороз и Снегурочка – сотрудники магазина «Дом игрушки»
1965. Калининский мост. Дед Мороз и Снегурочка – сотрудники магазина «Дом игрушки»

1966. Советская площадь
1966. Советская площадь

1967. Площадь Маяковского
1967. Площадь Маяковского

1967. Сквер у Большого Театра
1967. Сквер у Большого Театра

1968. Кафе «Шоколадница»
1968. Кафе «Шоколадница»

1968. Очередь в Мавзолей Ленина
1968. Очередь в Мавзолей Ленина
Источник: https://humus.livejournal.com/7764008.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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