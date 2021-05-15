1953-1968. Москва разных лет
1953. Площадь Маяковского. Апрель
1953. В Нескучном саду
1954. Советская площадь. Открытие памятника
1954. Улица Пушкинская, 1. Дом Союзов. Оформление фасада к 50-летию со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова
1955. Комбинат газеты «Правда»
1957, Библиотека имени В. И. Ленина
1960. Проспект Маркса, взгляды через витрину
1961. У кинотеатра «Центральный» на улице Горького
1961. У магазина
1962. Большой Ивановский переулок. Веловыезд
1962. Площадь Дзержинского
1963. У Московской синагоги
1965. Бассейн «Москва»
1965. Весенним днем
1965. Калининский мост. Дед Мороз и Снегурочка – сотрудники магазина «Дом игрушки»
1966. Советская площадь
1967. Площадь Маяковского
1967. Сквер у Большого Театра
1968. Кафе «Шоколадница»
1968. Очередь в Мавзолей Ленина