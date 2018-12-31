Новогодняя Москва разных лет

1. 1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.1. 1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.2. 1951. Московские школьники идут на ёлку в Колонный зал Дома союзов. Автор Б. Колесников3. 1955. В магазине Петровский пассаж в канун Нового года. Автор А. Агапов. Декабрь4. 1956. У входа в детский городок парка «Сокольники» в дни школьных зимних каникул. Автор М. Озерский. Январь5. 1956. Участники новогоднего бала в Большом Кремлёвском дворце. Автор Б. Ярославцев.6. 1958. Дед Мороз и Снегурочка приветствуют школьников на ёлке в Большом Кремлёвском дворце. Автор Н. Максимов.7. 1958. Праздник Русская зима в Лужниках. Автор Г. Корабельников.8. 1958. Участники новогоднего бала молодёжи в Большом Кремлёвском дворце покупают маски. Авторы В. Кошевой, В. Егоров. 1 января9. 1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.10. 1961. В Тайницком саду во время новогодней ёлки в Кремле. Автор В. Егоров11. 1962. Новогодняя ёлка в Государственном универсальном магазине. Автор В. Егоров.12. 1962. Юные зрители на новогодней ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров. 3 января13. 1965. Дед Мороз и Снегурочка разносят новогодние подарки. Авторы М. Селимханов, О. Иванов. Декабрь14. 1965. Первая в жизни ёлка. Автор Ф. Гринберг. Январь15. 1967. Деды Морозы в перерыве между репетициями. Автор В. Будан. 23 декабря16. 1967. Дети с Дедом Морозом, Снегурочкой и мальчиком — Новым годом на ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров.17. 1967. Маленькие москвичи Алла Баскина и Никита Синицын несут домой ёлку. Автор В. Христофоров. 20 декабря18. 1967. Новогодние гулянья в Тайницком саду Кремля. Авторы В. Егоров, В. Мусаэльян. 31 декабря19. 1968. Новогодний молодёжный бал в Кремлёвском дворце съездов. Авторы В. Мусаэльян, В. Соболев. 30 декабря20. 1968. Иллюминированная ёлка на площади 50-летия Октября. Автор Н. Грановский. 22 декабря21. 1969. Москвичи возвращаются с ёлочного базара. Автор В. Христофоров. 20 декабря22. 1970. Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов. Москва. 30 декабря. Фото В. Кузьмина, В. Христофорова23. 1976. Деды Морозы — сотрудники фирмы Заря. Автор Г. Корабельников. Декабрь24. 1981. Новогоднее представление Сказ о волшебной стреле и добром сокольничем в Сокольниках. Январь25. 1985. Праздничная новогодняя ёлка в вечернем освещении на территории Кремля. Автор С. Войков. Январь

Источник: humus.livejournal.com