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Новогодняя Москва разных лет

11:32. 31 декабря 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:


1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.
1. 1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.

1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.
1. 1930-е. Дед Мороз с детьми на новогодней ёлке. Автор Я. Берлин.

1951. Московские школьники идут на ёлку в Колонный зал Дома союзов. Автор Б. Колесников
2. 1951. Московские школьники идут на ёлку в Колонный зал Дома союзов. Автор Б. Колесников

1955. В магазине Петровский пассаж в канун Нового года. Автор А. Агапов. Декабрь
3. 1955. В магазине Петровский пассаж в канун Нового года. Автор А. Агапов. Декабрь

1956. У входа в детский городок парка «Сокольники» в дни школьных зимних каникул. Автор М. Озерский. Январь
4. 1956. У входа в детский городок парка «Сокольники» в дни школьных зимних каникул. Автор М. Озерский. Январь

1956. Участники новогоднего бала в Большом Кремлёвском дворце. Автор Б. Ярославцев.
5. 1956. Участники новогоднего бала в Большом Кремлёвском дворце. Автор Б. Ярославцев.

1958. Дед Мороз и Снегурочка приветствуют школьников на ёлке в Большом Кремлёвском дворце. Автор Н. Максимов.
6. 1958. Дед Мороз и Снегурочка приветствуют школьников на ёлке в Большом Кремлёвском дворце. Автор Н. Максимов.

1958. Праздник Русская зима в Лужниках. Автор Г. Корабельников.
7. 1958. Праздник Русская зима в Лужниках. Автор Г. Корабельников.

1958. Участники новогоднего бала молодёжи в Большом Кремлёвском дворце покупают маски. Авторы В. Кошевой, В. Егоров. 1 января
8. 1958. Участники новогоднего бала молодёжи в Большом Кремлёвском дворце покупают маски. Авторы В. Кошевой, В. Егоров. 1 января

1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.
9. 1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.

1961. В Тайницком саду во время новогодней ёлки в Кремле. Автор В. Егоров
10. 1961. В Тайницком саду во время новогодней ёлки в Кремле. Автор В. Егоров

1962. Новогодняя ёлка в Государственном универсальном магазине. Автор В. Егоров.
11. 1962. Новогодняя ёлка в Государственном универсальном магазине. Автор В. Егоров.

1962. Юные зрители на новогодней ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров. 3 января
12. 1962. Юные зрители на новогодней ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров. 3 января

1965. Дед Мороз и Снегурочка разносят новогодние подарки. Авторы М. Селимханов, О. Иванов. Декабрь
13. 1965. Дед Мороз и Снегурочка разносят новогодние подарки. Авторы М. Селимханов, О. Иванов. Декабрь

1965. Первая в жизни ёлка. Автор Ф. Гринберг. Январь
14. 1965. Первая в жизни ёлка. Автор Ф. Гринберг. Январь

1967. Деды Морозы в перерыве между репетициями. Автор В. Будан. 23 декабря
15. 1967. Деды Морозы в перерыве между репетициями. Автор В. Будан. 23 декабря

1967. Дети с Дедом Морозом, Снегурочкой и мальчиком — Новым годом на ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров.
16. 1967. Дети с Дедом Морозом, Снегурочкой и мальчиком — Новым годом на ёлке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Автор В. Егоров.

1967. Маленькие москвичи Алла Баскина и Никита Синицын несут домой ёлку. Автор В. Христофоров. 20 декабря
17. 1967. Маленькие москвичи Алла Баскина и Никита Синицын несут домой ёлку. Автор В. Христофоров. 20 декабря

1967. Новогодние гулянья в Тайницком саду Кремля. Авторы В. Егоров, В. Мусаэльян. 31 декабря
18. 1967. Новогодние гулянья в Тайницком саду Кремля. Авторы В. Егоров, В. Мусаэльян. 31 декабря

1968. Новогодний молодёжный бал в Кремлёвском дворце съездов. Авторы В. Мусаэльян, В. Соболев. 30 декабря
19. 1968. Новогодний молодёжный бал в Кремлёвском дворце съездов. Авторы В. Мусаэльян, В. Соболев. 30 декабря

1968. Иллюминированная ёлка на площади 50-летия Октября. Автор Н. Грановский. 22 декабря
20. 1968. Иллюминированная ёлка на площади 50-летия Октября. Автор Н. Грановский. 22 декабря

1969. Москвичи возвращаются с ёлочного базара. Автор В. Христофоров. 20 декабря
21. 1969. Москвичи возвращаются с ёлочного базара. Автор В. Христофоров. 20 декабря

1970. Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов. Москва. 30 декабря. Фото В. Кузьмина, В. Христофорова
22. 1970. Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов. Москва. 30 декабря. Фото В. Кузьмина, В. Христофорова

1976. Деды Морозы — сотрудники фирмы Заря. Автор Г. Корабельников. Декабрь
23. 1976. Деды Морозы — сотрудники фирмы Заря. Автор Г. Корабельников. Декабрь

1981. Новогоднее представление Сказ о волшебной стреле и добром сокольничем в Сокольниках. Январь
24. 1981. Новогоднее представление Сказ о волшебной стреле и добром сокольничем в Сокольниках. Январь

1985. Праздничная новогодняя ёлка в вечернем освещении на территории Кремля. Автор С. Войков. Январь
25. 1985. Праздничная новогодняя ёлка в вечернем освещении на территории Кремля. Автор С. Войков. Январь


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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