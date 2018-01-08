Новогоднее путешествие в мир мультфильмов

В ходе новогодних праздников так хочется словить «то самое» детское настроение, очароваться зимней сказкой и предвкушением чуда, поверить в настоящее волшебство и в простое человеческое добро. Мы выбрали сказки и мультфильмы, которые здорово справляются с этой задачей. Устраивайтесь поудобнее и — наслаждайтесь просмотром! Мы расскажем о самых простых вещах, которые помогут вам окунуться в мир настоящей сказки с привкусом детства.

Позвольте вашему внутреннему ребёнку хотя бы на несколько дней вырваться наружу — улыбайтесь, и предновогодний мир улыбнётся вам в ответ. Что может быть чудесней, чем вдыхать запах хвои и мандаринов, смотреть любимые с детства фильмы и мультики, перечитывать новогодние сказки и быть бесконечно счастливыми от того, что детство и праздник не заканчивается ровно до тех пор, пока вы сами не позволите ему закончиться.

Год прошёл, как день вчерашний.

Над Москвою в этот час

Бьют часы Кремлёвской башни

Свой салют — двенадцать раз….

С.Я.Маршак Сказка — ложь, да в ней намёк,

Добрым молодцам урок!

А.С.Пушкин

Многие новогодние сказки придумывали, начиная с середины 1930-х, когда встреча Нового года превратилась в главный детский и семейный праздник — вместо Рождества. Нужно было переосмыслить фольклорные образы, обратиться к традициям русской и зарубежной рождественской сказки, добавить реалий ХХ века… Получилось настолько талантливо, что давно уже у нас возникает ощущение, что этой традиции сотни лет. Мы хотим напомнить вам, уважаемые читатели, о некоторых любимых новогодних сказках.

Новый год изначально сложился в СССР как детский праздник. Напомним, что 1 января много лет все трудящиеся с утра отправлялись на работу. Только в 1947-м году первый день нового года объявили нерабочим.

Ну, а многодневные каникулы взрослые получили только в наше время. А для детей Новый год всегда был началом зимних каникул — с ёлками, с детскими фестивалями в кинотеатрах и Домах пионеров, с премьерами мультфильмов, с подарками. Праздничная атмосфера ощущалась в детских радиопередачах, в магазинах игрушек.

Традиция формировалась на глазах довоенного поколения: рядом с Дедом возникла внучка Снегурочка, им помогали зайцы и снеговики, а нечистая сила пыталась сорвать праздник. Но зоркий Дедушка Мороз стоит на страже справедливости. С 1938-го года Деды Морозы-парашютисты десантировались в самые отдалённые уголки страны, чтобы и тамошние дети не были обделены подарками. Авиасказка, как и сказка об Арктике, была приметой тех первых сталинских ёлок.

Рождественские сказки по нашему хотенью оборачивались мультфильмами, в которых Дед Мороз летал на самолётах, доказывая преимущество технического прогресса над чудесами Лешего. Кремлёвские звёзды по волшебству превратились в символ советского Нового года, ими украшали макушки нарядных ёлок (у Вертинского, в песенке «Доченьки» — «Мы на ёлку повесим звезду»).

Итак, начинаем наше новогоднее путешествие по волнам нашей памяти.

Сказка первая. Говорят, под Новый год…

Мультфильм называется «Когда зажигаются ёлки». Пожалуй, самое совершенное творение дедморозовской мультипликации. Режиссёру Мстиславу Пащенко удалось создать шедевр на все времена. Это — золотое сечение новогодней сказки.

Писатель Владимир Сутеев — один из главных творцов новогодней сказки. Настоящий создатель монументальной и доброй легенды! Отметим и художников-постановщиков — Евгения Мигунова и Владимира Дегтярёва. К канонам мультипликации они добавили личной теплоты. Среди художников этой картины — будущие мэтры мирового уровня, Фёдор Хитрук и Роман Давыдов.

Герои сказки — детишки, брат и сестра, Люся и Ваня. Подарки добираются к ним с приключениями, а Ваня тем временем учится перебарывать приступы трусости. Это там звучат стихи Сергея Михалкова — гимн новогодних праздников:

«Говорят: под Новый год

Что ни пожелается —

Всё всегда произойдёт,

Всё всегда сбывается…»

Напомним, что Михалков, вместе со Львом Кассилем и Иосифом Сталиным, был автором сценария первой «всесоюзной ёлки» — в московском Колонном зале. А картина получилась по-настоящему праздничная — как нарядная ёлка, на ветках которой прячутся сказки.

Из актёров выделим Владимира Володина, который оживил Снеговика. Замечательный опереточный балагур всегда согревает нас узнаваемой хрипотцой. Интонации обаятельного простака к расторопному Снеговику подошли идеально.

«Мы на морозе привычные… Кило мороженого съел. Крем-брюле. С вафлями», — гогочет Снеговик,

а потом запевает:

«Едем-едем-едем в гости к детям и везём подарком воз!..»

Фильм 1950 года, но классика не стареет, с годами она становится всё нужнее. Эстетика послевоенного десятилетия в детском искусстве преломилась очаровательно: здесь и тяга к «освоению классического наследия», приятная монументальность. И — талант новаторов, создававших советскую мультипликацию.

Сказка вторая. Хотя по хронологии — кажется, первая. Нам не страшен серый волк!

«Дед Мороз и серый волк» — довоенный мультфильм, который мало был известен. Сейчас он стал доступнее — слава Интернету, «торрентам» слава. И яркая, хотя и чёрно-белая работа Ольги Ходатаевой всегда готова к просмотру. И всё-таки этот фильм незаслуженно забыт. Зато время от времени телевидение демонстрирует версию 1978 года — повторную экранизацию этой сказки Сутеева.

Первая советская новогодняя киносказка вышла в свет в 1937-м году и неудивительно, что несносный Волк повадками напоминает кулака-вредителя из карикатур того времени. Но политикой Сутеев и Ходатаева не злоупотребляли. Сказка есть сказка — и, кстати говоря, жанр волшебной сказки был оправдан одновременно с реалиями тех дней. В конце картины могучий Дед Мороз под умеренно джазовую музыку сдувает Волка с лица земли.

Сказка третья. Почти ямщицкая

Очаровательный детский фильм 1955 года «Снеговик-почтовик» — редкий образец удачной современной сказки. Дети пятидесятых запомнили этот мультик накрепко и полюбили на всю жизнь. В этой сказке есть приключение, дух захватывает — и при этом нам ни капельки не страшно. Целомудренная, светлая сказка. Написал её Владимир Сутеев. Снова — он.

В центре внимания — один из главных героев новогодней традиции, которая складывалась в те годы. Одушевлённый Снеговик — находчивый, хотя с виду неповоротливый добряк. Его родные братья стояли в те времена почти в каждом дворе — таким образом, к сказке мог приобщиться каждый ребёнок. И вот дети отправили Снеговика в опасное путешествие за ёлкой, за праздником.

В волшебном лесу обитают опасные противники: филин, лиса. Они пытаются остановить Снеговика. Но есть у почтовика и помощник — добрый медведь. Снеговик всё-таки добирается до Мороза. И всё это — под изумительную музыку Никиты Богословского.

Ну, а говорит за Снеговика — Георгий Вицин, тогда ещё не снимавшийся в роли Труса, но уже поймавший комические интонации. Вицин — пожалуй, главное украшение этого мультфильма, хотя и художники тут на высоте. Ну, а режиссёр Леонид Амальрик — обыкновенный волшебник, тогда таких у нас было человек шесть – семь, сегодня их — от силы двое.

Утром малыши видят во дворе нарядную ёлку и счастливого Снеговика. Очередная победа. А разве мы смирились бы с мрачным концом новогодней сказки?

Сказка четвёртая. Двенадцать месяцев

Сказка Самуила Яковлевича Маршака годится и для чтения, и для театра, и для большого кино, но превращается в совершенство, когда за дело берётся Иван Петрович Иванов-Вано. Маршал советской мультипликации, не знавший неудач.

Свою рождественскую сказку Маршак написал в годы войны, в самые непраздничные годы. Зимой 1942-го счастье светило тускло. Маршак обратился к традиции европейских сказок: действие происходит в Богемии. Профессор учит королеву — заносчивую девчонку. Ей взбрело в голову в разгар зимы получить корзину подснежников.

Есть в сказке и добрая девочка — падчерица, которой помогают волшебные друзья — двенадцать месяцев. Апрель дарит ей корзину подснежников и волшебное колечко… Фильм яркий, изящно прорисованный с завораживающими подробностями. Умели…

В этом часовом (без малого) мультфильме создан сказочный мир. И морализаторство у Маршака получается на славу. У многих, кто когда-то в детстве прочитал эту пьесу — возникло желание быть добрее и даже смутное покаянное ощущение.

Стоит отметить: в стареньких наших мультфильмах — уникальный звуковой ряд. Не только музыка тут важна, но и её исполнение, и режиссёрский монтаж. Тут всё прилажено: какие оркестры! В последние годы зачем-то переозвучивают старые мультфильмы — и сразу слышна разница. Это — как, если бы Никасу Сафронову поручили подновить Нестерова или Васнецова — да с импровизацией, с новыми коленцами.

Сказка пятая.«Снегурочка»

Мультфильм «Снегурочка» (1952 год) на основе оперы «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова (1881) по одноимённой сказке Александра Островского (1873). Замечательный мультфильм с волшебнейшими иллюстрациями и ариями из одноименной оперы Римского-Корсакова.

«Снегурочка» была им написана ещё в 1881 году, оперные арии в мультфильме умело чередуются с другими сценами и шикарно скрашиваются великолепной работой художников. Мы писали статьи по этой сказке: «Снегурочка в опере и Жизни» и «Какую загадку загадала Снегурочка».

Сказка шестая. «Зимняя сказка»

Душевная сказка аж 1945 года о том, как Дед Мороз готовится к Новому году. В мультфильме нет слов, только музыка, под которую танцуют милейшие лесные животные.

Мультфильм подойдёт даже самым маленьким зрителям. Кстати, музыкальные произведения в основном Чайковского из балета «Щелкунчик».

Так красиво белочки и зайчики танцуют под неё вокруг ёлочки. Удивительно, что «Союзмультфильм» умудрялся создавать подобные шедевры в год окончания страшной войны. На наш взгляд, это о многом говорит, когда после всех трудностей и страданий люди не озлобились, а наоборот вкладывали столько красоты и доброты в свои творения. Абсолютно чистый и светлый мультфильм.

Сказка седьмая. Про чудеса в новогоднюю ночь…

Несмотря на то, что мультфильм «Новогодняя ночь» 1948 года, почему-то его в 70-80-х годах не показывали совсем. Может уже тогда, в 80-ых, новой партийной «элите» он казался старым-престарым? Тем не менее, мультфильм очень хороший, сюжет необычный, никогда раньше подобное не встречается в других мультфильмах.

Очень интересно сопоставляются «чудеса» из сказки — печь, которая ездит сама, ковёр-самолет и прочие необычности, — современным изобретениям — автомобилям и метро, самолётам и красивой новогодней Москве.

«Сказка старая поможет сказку новую творить» — слова Деда Мороза в мультфильме.

Очень интересно, что бы он сказал сейчас, почти семьдесят лет спустя.

Сказка последняя для СССР. Падал прошлогодний снег…

А в восьмидесятом году возник новый образный язык и новый жанр — сказка для детей и взрослых. Александр Татарский в 1983-м снял свой знаменитый «прошлогодний снег». В этой сказке содержались намёки, которые вряд ли могли «считывать» дошкольники, зато их родители получали удовольствие. А дети находили в таких фильмах что-то своё, учились видеть мир в смутных подтекстах.

Новая эстетика — гротескный пластилиновый мир. Татарский ещё в первом своём фильме — про Ворону и Лисицу — доказал, что из пластилина можно создать полноценный иллюзорный мир, в котором все превращаются во всех, как и подобает в сказке.

Парадоксальный юмор с добродушной пародией на простонародную сказку. Логика абсурда, которая неплохо сочетается с фольклорным антуражем.

Сюжет разделён на две связанные истории — про мечты мужика и невероятные превращения в волшебной избушке на курьих ножках. В основе первого сюжета лежит сказка, встречаемая во многих народах мира о жадном человеке, который увидав в лесу зайца, размечтался, как разбогатеет на пойманном звере. В итоге он ненароком вспугивает зайца криком и остаётся ни с чем.

Большая удача фильма — голос Станислава Садальского, который за кадром сыграл роль «орла-мужчины», который не выговаривает «некоторые буквы и цифры». Новым дедом Морозом он не стал, да и не мог по сценарию. Но в качестве доброго и непутёвого мужика, попавшего в новогоднее чудо —вполне.

Говорят, именно замысел этого фильма привёл Татарского в Москву из Киева. Непривычный фильм вызывал недоумение консерваторов, но, как говорится, разошёлся на цитаты. Не на шутку разошёлся. Хотя и сам состоял из них.

Фраза «Ох уж эти сказочники» — это эпиграф первого романа Фёдора Достоевского «Бедные люди», являющийся в свою очередь цитатой из рассказа князя В. Ф. Одоевского «Живой мертвец».

Это не последний новогодний фильм Татарского — в конце восьмидесятых он стал главным волшебником каникулярного эфира, но, пожалуй, лучший, определяющий линию. И дух 1980-х в этом коротком запечатлелся в точности. Новогодняя неразбериха, долгие путь к столу и к ёлочке — характеризует и неразбериху 80-х годов в стране.

Послесловие

…Вот такие мультипликационные воспоминания. Почему-то не хочется называть эти фильмы «анимацией», хотя специалисты говорят, что такое определение лучше передаёт суть искусства, любимого нами с детства. Бывает ведь и так: поменяешь привычное название — и чудо исчезнет.

В предновогодние дни нас разрывает не только приятная суматоха, но и бремя окончания года. Неоплаченные счета, очереди в банках, цейтнот, переходящий в аврал. Быть может, ностальгические традиции помогут нам в эти дни не потерять голову?

Берегите старые ёлочные игрушки! В них отражались улыбки ваших дедушек, когда они были моложе вас нынешних. Уверены, что классический набор новогодних мультфильмов порадует разные категории наших читателей и создаст хорошее настроение.

По материалам Информационно-аналитического Центра

Источник: whatisgood.ru