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Смерть друга

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Посвящается Дню Победы.
Стихотворение К. Симонова читает Светлада.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PwceTHrFb4Y
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