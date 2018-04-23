Смерть перед камерой: как был сделан самый знаменитый снимок Пулитцеровской премии

Пусть имя Кевина Картера знакомо не каждому человеку, но его фотографию о страшном голоде, который накрыл сразу несколько стран Африки в 90-х, наверняка знают все. Снимок, о котором идет речь, был сделан 25 марта 1993 года в Судане. На нем запечатлен умирающий от голода ребенок, недалеко от которого приземлился стервятник, дожидающийся его смерти.За этот кадр Кевин был eдостоин Пулитцеровкой премии. Эту фотографию выкупило издание New York Times и опубликовало его в свежем издании газеты. Стоит ли говорить о том, насколько сильно было шокировано общество…Правда вместе с чувством сострадания у многих проснулось и чувство необходимости осудить Картера за бесчеловечность и жестокость. Читатели New York Times были уверены, что сделать такую фотографию, мог только человек, в котором нет ничего человечного.В 90-е в Африке разгулялась настоящая «эпидемия голода». Судан, как и некоторые другие страны, получили гуманитарную помощь, но она на самом деле ничтожно мала. Вместе с Картером в Судан прибыл также военный фотограф Жоао Сильвы. По его словам, Картер тогда впервые стал свидетелем массового голода, он был шокирован и подавлен, но эти чувства не мешали его профессиональному мышлению.Сам кадр был сделан, когда родители сфотографированной мальчика были заняты разгрузкой самолёта с гуманитарной помощью. Они оставили изможденного ребенка недалеко от припасов. Спустя немного времени недалеко от мальчика сел стервятник. Картер аккуратно и бесшумно подошел к ребенку, так чтобы не отпугнуть стервятника и взять оба объекта в фокус. Он сделал несколько снимков с дистанции около 10 метров, после чего прогнал стервятника.Картер в Африке столкнулся на самом деле не только с голодом. В 90-е в Африке была актуальна политика апартеида и расизм, к тому же в эти годы было множество военных действий. В одном из столкновений был убит друг Картера 32-летний фотокорреспондент Кен Остербрук.Вместе с Кеном Картер провел в таких условиях почти 10 лет. Вернувшись в ЮАР, Картер получил Пулитцеровскую премию и почти сразу же стал объектом для нападок. Но по-настоящему тяжелым стало для него его собственное чувство вины и за смерть друга, и за сделанную фотографию, и за полученную премию. Спустя всего 3 месяца после того, как он стал обладателем Пулитцера, Картер покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку:«Я подавлен… Телефон отключен… Денег на ренту нет… Денег на детей нет… Платить по счетам нечем… Деньги!!! Меня преследуют яркие воспоминания об убийствах, и трупах, и злобе, и боли… картины голодающих или раненых детей, психов, у которых пальцы на курках чешутся, многие из них это полицейские, или же палачи… Я собираюсь встретиться Кеном, если мне повезет».

Источник: nashaplaneta.su