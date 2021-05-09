Единственная адекватная логика заключается в том, что у нас есть дом, который должен быть надежно защищен. А другого дома у нас нет и не будет

Московский военный парад в честь 76-й годовщины Великой Победы прошел на достойном России уровне. Да, конечно, это можно, при желании, назвать показухой. Но, тем не менее, фактом является то, что такое шоу наглядно демонстрирует уровень подготовки войск — все моторы безупречно работали, никто не застрял, не упал (не дай Бог!) все летало и двигалось. Стройно и лад. Даже танки-ветераны Т-34, в которых было наверняка вложено немало труда, показали себя с лучшей стороны.

В отличие от некоторых не в меру альтернативно одаренных «заслуженных артистов оригинального жанра», мне совершенно понятно, что военный парад это не деньги на ветер и не бессмысленное «пердение танков», как выразился еще один «тонкий ценитель». Но обязательный атрибут независимого государства, свободного от внешнего угнетения. И одновременно зримый символ надежной защищенности от военной угрозы всего народа страны.

Символ особенно значимый для наших соотечественников. Во всяком случае, для тех, кому не отшибло историческую память от регулярного употребления внутрь помоев «Эха Москвы» и тому прочих «светозарных» разносчиков заокеанских эрзац-«ценностей».

Никто в этом мире не заплатил такую чудовищную цену за вражеское нашествие, как наши предки. Цену, которая даже сегодня, через 76 лет после войны, напоминает о себе глубокими демографическими ямами, в которых сгинули без следа десятки миллионов не родившихся людей. И уж кому, как не нам, помнить об этом. И делать все необходимое и возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Вот почему я целиком и полностью согласен с руководством России, которое устраивает такие наглядные демонстрации военной силы, после которых даже у самых безбашенных заграничных энтузиастов политики «Дранг нах остен» возникает предательская дрожь в коленках и пересыхает во рту от чувства собственного бессилия.

Или кто-то еще сомневается в том, что они бы нас уже давно сожрали, будь у них хотя бы малейшая возможность?

Именно так и предотвращаются войны — своевременным и наглядным предостережением. Каковым и был этот московский парад.

Что же касается тех сбитых с толку всевозможными шептунами людей, которые вечно ноют про «последний хрен без соли», уминая у экрана телевизора очередной батон с колбасой, то скажу им следующее.

Нельзя жить в государстве как обезьяна на пальме, у которой всего то и забот, чтобы бананы никогда не кончались. Потому что любое государство это дом, который нужно сначала построить, а потом постоянно поддерживать, ремонтировать и, наконец, защищать. Потому, что этот мир так устроен, что в нем всегда найдется немало охотников до чужого добра. И завистников, желающих подпустить вам красного петуха.

И в этом доме у каждого его обитателя должно быть не только право набивать своё пузо бананами, но и обязанность их выращивать. А также все остальное по списку, вплоть до верного служения Родине на поле брани. Такова нормальная логика, по которой Человечество живет ровно с того момента, когда оно слезло с деревьев и стало строить свои дома. Иначе бы оно просто не выжило.

А если какие-нибудь специально обученные и проплаченные «ксендзы-охмурители» попытаются убедить вас в том, что всё это уже не актуально, что жить нужно по- новому именно на деревьях, то знайте, что они вас просто держат за дураков.

И упаси вас Бог искать в их словах хоть какую-то позитивную логику, пытаться всерьез осмыслить те «альтернативы», которые они вам, якобы, предлагают. Ничего этого там просто нет.

А свою настоящую логику они вам никогда не предъявят. Ну, не будут же они, в самом деле, признаваться в том, что их главная и единственная задача, за выполнение которой они уже получили солидный аванс вместе с гарантией безбедной жизни там, где всегда много бананов, состоит в том, чтобы сначала запудрить вам мозги. А затем побыстрей, пока вы еще не опомнились, развалить ваш дом, причем желательно вашими же руками. И, в конечном счете, вовсе сжить вас со света, пользуясь вашей бездомностью и беззащитностью.

То есть это, не что иное, как скрытая логика врага, которая красиво припудрена гладенькими словечками насчет того, что теперь надо жить по-новому. Хотя, на самом деле, эта «жизнь по-новому» всего лишь синоним смерти.

От чего следует защищаться, прежде всего, нашим проверенным веками здравым смыслом. А также научной логикой, дарованной нам высоким образованием и нерушимыми культурными и духовными ценностями, завещанными всей историей Человечества. Материальным воплощением всего этого как раз и является непревзойденная сила того совершенного оружия, которое в руках самой России всегда было и будет только инструментом защиты цивилизации и культуры от орд «альтернативно одаренных» дикарей, которых в несметных количествах постоянно извлекает из преисподней давно продавший душу дьяволу Запад.

И, кстати, именно гениальное совершенство российского оружия, вызывающего злобную и, в то же время, бессильную зависть всевозможных хищников, является самим явным знаком того, что Россия в главном и действительно важном, находится на верном пути. Ибо Владыка небесный никогда не доверит такую превосходную силу тому, кто использует её для неправедных целей.

Юрий Селиванов, специально для News Front