России стоит приготовиться к практически неизбежному глобальному «ренессансу» западного экспансионизма

Не считаю себя слишком суеверным человеком. Но даже у меня вчера было ощущение, вплоть до холодка на спине и шевеления волос на загривке, что в мире случился самый настоящий «ренессанс» сатанинских сил. Вполне в духе пушкинских «Бесов»:

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали… «Что там в поле?» —

«Кто их знает? пень иль волк?»

Достаточно было лицезреть вчерашний «хит-парад» мировой нечистой силы, которая наперебой славила либерального сатану, одержавшего очередную победу в и без того давно осатаневшей Америке. «Мы в восхищении!» — наперебой голосила эта вполне потусторонняя публика, как будто на балу у булгаковского Воланда. И тут же сыпала проклятиями в адрес недоброжелателей князя Тьмы.

Лидеры НАТО и ЕС наперебой распинались у микрофонов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европолитики дружно осудили так называемый «штурм» здания конгресса США «сторонниками Дональда Трампа».

Но особенно возбудились под рождество черти из ближайшей к гоголевской Диканьке столицы – города Киева. Чёрт Порошенко объявил, что был «шокирован событиями в США». Напомню – этот тот самый кровавый упырь, который шесть лет пил кровь всей Украины и его это совершенно не шокировало!

Но, пожалуй, мировой рекорд цинизма установил его нынешний восприемник на троне местоблюстителя сатаны Владимир Зеленский: «Украина решительно осуждает беспорядки в Вашингтоне и считает их беспрецедентным насилием» заявил представитель режима, который захватил власть путем кровавого вооруженного мятежа в Киеве, на фоне зверского всесожжения одесситов в доме профсоюзов и продолжает убивать людей тысячами на Донбассе. И этот главарь банды палачей называет «беспрецедентным насилием» кратковременные стычки в американском конгрессе? Такое впечатление, что кровавый ужас, запечатленный на этих жутких фотографиях, имел место в Америке, а не в Киеве, Одессе и Донецке.

Однако все эти циничные возмущения и осуждения со стороны выкормышей мирового либерал-нацизма, страшны не столько сами по себе, сколько как показатель того небывалого воодушевления, которое эти черти испытывают в связи с тем, что уже получило название «глобального либерального реванша».

Лично для меня вполне очевидно, что известные события в США будут иметь далеко идущие последствия, в том числе в виде перехода воспрянувшего нечистым духом либерально-фашистского «интернационала» в генеральное наступление на всем планетарном пространстве. И скоро мы узнаем, у кого на самом деле, пардон, железные яйца.

«Вечер перестает быть томным!» — как говорил слесарь- интеллектуал Гоша из кинофильма «Москва слезам не верит». И всё то, что мы видели до сих пор, вполне может и уже скоро показаться нам безобидными цветочками, в сравнении с теми ягодками, которые нас поджидают.

Ясно одно. Силы глобального либерализма, по итогам нынешней успешной для них свистопляски в США, наверняка чувствуют себя оседлавшими «гребень волны» и явно готовы, как всегда бывает в таких случаях, лететь дальше на «крыльях удачи». Обычное эйфорическое состояние для тех, кто, как говорится, «поймал фарт».

Поэтому атака со стороны этой сатанинской когорты представляется совершенно неизбежной. И к ней активно готовятся те, кого уже давно и не без оснований именуют «пятой колонной Запада».

Любопытно, в этой связи, что за окном снова январь – ровно тот же месяц, когда в 2011 году начался предыдущий либеральный мировой штурм, получивший на Западе кодовое наименование «Арабская весна». И перевернувший вверх дном довольно большую часть этого мира. Что характерно, тот штурм был предпринят именно теми же силами либерал-глобализма, которые тогда ставили на Барака Обаму, а вчера привели к власти его идейную копию Джозефа Байдена.

Вот только география новой либеральной атаки на этот раз точно будет другой. И почти наверняка своим острием она будет направлена против Русского мира. Именно так – не против отдельно взятой РФ, но против всего нашего исторического пространства с целью его максимального дробления, ослабления и конечного уничтожения.

Россия, для правящих на Западе сатанистов, последний серьезный очаг сопротивления на этой планете. Китай без России им не страшен. С этой своей мировой фабрикой они, так или иначе, договорятся. Но Россия это непримиримая, изначально духовно враждебная Западу сила, которая одним своим существованием мобилизует против властителя тьмы огромную часть Человечества. Что усложняет достижение им полного контроля над миром и наступление того, что в Библии именуется веком Антихриста. Кроме того, Россия сегодня как никогда ослаблена развалом своего великого государства, что для Запада, считающего её «слабым звеном», большое искушение.

Поэтому место решающей битвы добра со злом именно Россия. Готова ли она к ней? Насколько нынешние русские всех национальностей и вероисповеданий крепки своим историческим самосознанием и воинским духом? Или они уже успели превратиться в бесформенное желе и аморфную биомассу под воздействием разлагающей душу власти золотого тельца? Насколько их «элиты» не готовы продаться мировому сатане за жалкие депозиты в швейцарском банке и призрачные гарантии мнимой безопасности? Всё это мы узнаем уже в недалеком будущем. Конечно, после стольких виляний хвостом и небывалых в истории предательств, которыми отмечен наш путь в недалеком прошлом, полной уверенности в одолении всемирного супостата у меня уже нет.

Но нет, в то же время, и ощущения неизбежности нашего поражения. Потому, что спесивый и самоуверенный враг всегда склонен к головокружению от успехов, которые, из-за этого, становятся кратковременными, а затем и вовсе оборачиваются для него катастрофой. Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не дадут мне соврать. Правда, нынешний враг куда более опытен, хитер и коварен, чем его предшественники. И уже сегодня ведет против России, причем не без успеха, настоящую тотальную войну на уничтожение, которую многие наши благодушные соотечественники, пока умудряются даже не замечать. Настолько эта война пока «мягкая и пушистая».

Однако, нынешний Запад, впадающий в стадию очередной «победной эйфории», наверняка будет наглеть день ото дня и отбросит всякую осторожность. А это дает повод рассчитывать на то, что даже самые близорукие поймут, наконец, «кто есть ху» в этом мире. И слезут с печи еще до того, как черти засунут их прямо в её огненное горнило или поджарят на сковородке.

Юрий Селиванов, специально для News Front