Предстоящая политическая расправа над Дональдом Трампом, о которой так вожделеют его либеральные оппоненты, отражает неизменную с доисторических времен мстительную, античеловеческую сущность западного сатанинского мировосприятия

Из США поступают сообщения о подготовке процедуры импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа. Несмотря на крайнюю юридическую сомнительность её применения к уже бывшему главе государства, вероятность того, что заказчики этой откровенной вендетты достигнут намеченной цели, отнюдь не равна нулю. Уж слишком явно нарушен психологический и политический баланс в США в результате того малопонятного «штурма Капитолия» в январе с.г., который уж слишком напоминает, пресловутый «поджог рейхстага коммунистами» в 1933 году.

И тогда и сейчас оба этих события, имеющие все признаки заказной инсценировки со стороны доминирующей политической силы, привели к широкомасштабной кампании запугивания всех оппонентов, вплоть до физической расправы над ними.

Сегодня, когда в США быть сторонником Трампа равнозначно признанию в принадлежности, по определению Байдена, к мятежникам и внутренним террористам, сложилась как нельзя более подходящая атмосфера для реализации любых, сколь угодно облегченных с точки зрения права, шагов для окончательного утверждения победителями своей монопольной власти. Потому что никто не посмеет им возразить. А если кто и посмеет, то будет следующим в списке подлежащих «возмездию от высшей справедливости».

Явное нежелание либеральных реваншистов прекращать этот шабаш победителей указывает на целый ряд существенных обстоятельств.

Во-первых, такое экстремистское поведение характерно, прежде всего, для той политической группировки, которая не вполне уверена, а точнее совсем не уверена, в достаточной прочности своих позиций и в их незыблемости в обозримом будущем. А такая неуверенность, в свою очередь, может являться прямым следствием крайней нечистоты состоявшихся выборов, которые дали результат, не просто отличающийся от закономерного, но и прямо противоположный таковому.

Минувшая предвыборная кампания в США, главным отличием которой от нормального демократического процесса было тоталитарное воздействие подконтрольных «либералам» СМИ на американских избирателей, в сочетании с почти полным отсутствием в публичном пространстве какой-либо альтернативы, обеспечила только кратковременный электоральный успех. Но не смогла и, в принципе, не могла обеспечить долговременное смещение жизненно важных приоритетов в головах сотен миллионов американцев.

Полученный в результате либеральной психической атаки на избирателя новый либеральный конструкт будущего США, в виде полностью открытого для вторжения транснационального капитала американского товарного рынка, будет, с учетом реально сложившегося в мире соотношения производительных потенциалов, все более ощутимо давить на Америку, вымывать из под неё остатки национального экономического базиса и лишать американцев миллионов рабочих мест.

Иначе говоря, те, кто привел к власти Байдена и его бушевско-обамовскую камарилью, принадлежность которой к разным партиям отнюдь не мешает её глубинному родству, объективно будут строить заведомо антинародный, антиамериканский режим, нацеленный на превращение США в один из многих онлайн-магазинов этого «нового чудного мира». Вполне понятно, что социальная база такого режима не может быть долговременной и прочной. И она начнет рассыпаться сразу же после того, как нынешний массовый испуг, пополам с искусственной эйфорией, начнут проходить. И никакие, уже наспех объявленные Байденом, поблажки для геев, мигрантов и прочих трансгендеров, ситуацию не спасут.

Следовательно, у правящих кругов нынешних США возникает крайне острая необходимость успеть закрепиться у власти еще до тех пор, пока эта непрочная социальная база не начнет превращаться в труху.

Сделать это можно только одним способом – путем перехода к такой форме правления, которая физически исключает любую альтернативу. То есть к прямой диктатуре. При которой у оппонентов власти будет отсутствовать даже минимальная возможность для оказания её сколько-нибудь организованного сопротивления.

Именно такие шаги сейчас и предпринимаются. Попытка импичмента Трампа, главным итогом чего станет лишение будущего протеста одного из потенциальных лидеров, среди таких шагов. Сама эта попытка четко указывает на то, что Трамп вовсе не такой потешный и безобидный шут гороховый, каким его без устали малевала либеральная пропаганда. Ибо, будь это именно так, не было бы никакого смысла лишать его права на политическую деятельность в будущем. Наоборот – иметь клоуна в оппонентах очень даже выгодно любому антидемократическому режиму. Но боятся нынешние правители не столько самого Трампа, сколько тех подспудных, но реальных сил, которые со временем могут полностью обрушить и без того неустойчивую, изначально перевернутую пирамиду глобалистской власти.

Еще одним шагом в том же направлении утверждения классического тоталитаризма является массовая, с прицелом на окончательную, зачистка СМИ от любых «неполиткорректных» изданий и инакомыслящих журналистов. Именно СМИ, по меткому определению Ленина, являются коллективным агитатором и организатором будущих массовых акций протеста и, в качестве таковых, должны быть полностью нейтрализованы. Верхушкой айсберга этой кампании нейтрализации стало изгнание из эфира телесети «Фокс Ньюс» убежденного трамписта, одного из самых популярных телеведущих Америки Лу Доббса. Не приходится, однако, сомневаться в том, что его судьбу, без излишней огласки (потому что некому оглашать) разделяют в эти дни и тысячи других менее известных антилиберальных журналистов.

Такова, в общем и целом подоплека нынешней «тризны победителей», которая нацелена на окончательное превращение США в диктатуру неонацистского образца, едва прикрытую обветшавшим тряпьем «демократической» демагогии.

Однако есть во всей этой тяжелой картине одна, еще более мрачная сторона. К которой следовало бы более внимательно присмотреться тем, кто упорно не желает считаться со вполне очевидным перерождением Америки и всё еще уповает на чудодейственные свойства «хрустального града демократии на холме».

Речь о том, что у власти в США и в целом на Западе сегодня вновь и во всей полноте оказались служители тех глубоко древних, оккультистских сил, которые ведут свою прямую родословную еще от доисторических времен первородных жреческих культов, полностью сохраняя их неизменно кровавую, античеловеческую природу. И одним из «краеугольных камней» этого потустороннего мировоззрения является принцип беспрекословности подчинения низов верховной власти и терминального воздаяния всем её ослушникам. Проще говоря, в этих надмирных кругах и по сей день действует правило безусловного и неотвратимого физического уничтожения тех, кто смеет противостоять указанной «высшей силе». При этом, «возмездие», согласно устоявшимся древним обычаям, всегда должно наступать в наиболее жестокой и изощренной форме для наилучшего запоминания и назидательного эффекта все реальным и потенциальным противникам.

Новейшие времена в этом старом как мир законе ритуальной вендетты ничего не изменили. Достаточно вспомнить судьбу целого ряда мировых лидеров сопротивления этим темным силам, гибель которых была обставлена с максимально устрашающей, зловещей театральностью. Здесь и глава Югославии Слободан Милошевич, удушенный прямо в своей тюремной камере западными «вершителями высшего правосудия» за сопротивление военной агрессии Запада. Здесь и Саддам Хусейн демонстративно и со смакованием всех деталей повешенный на глазах всего мира и тоже только за то, что осмелился защищать собственную страну. Здесь и Муаммар Каддафи, ровно за то же самое разделанный на кровавый бифштекс прямо перед телекамерами, под восторженные вопли «Вау!» западных инквизиторов. Именно предельная показательность этих казней и была их главным содержанием – чтобы другим неповадно было.

Сейчас ровно такая же экзекуция предстоит Дональду Трампу, которого, если даже не смогут уничтожить физически, превратят в политический труп без малейших шансов на реанимацию.

Иного не дано. И всех, кто ещё, по инфантильной наивности, думает, что, проигрывая в сопротивлении Западу, можно его, в крайнем случае, как-то умилостивить и тем самым спасти свою шкуру, я вынужден сильно разочаровать. Ибо всякий, кто хоть однажды осмелился ему противостоять, или содействовать этому противостоянию, согласно постулату неотвратимости западной вендетты, уже обречен. Независимо от того, прошел он этой дорогой до конца, или успел вовремя поднять руки вверх. Больше того! Предателей с другой стороны там принято использовать, пока они еще нужны, но затем уничтожать без всякой пощады. Потому что есть другой постулат — предавший однажды, будет предавать всегда. Соответственно, все так называемые «элиты» того же постсоветского мира, которые лелеют надежду на благосклонность западного наместника князя тьмы в случае своего предательства интересов собственных народов, могут на это заранее не рассчитывать. Так или иначе, но их уничтожат тотчас, как в них отпадет практическая необходимость. А отпадет она сразу после того, как они завершат сдачу Западу своих стран и народов.

Именно в этом контексте следует рассматривать нынешние «костры инквизиции», которые в том или ином виде полыхают в США. И на классический вопрос западного менталитета «По ком звонит колокол?» там давно уже сформулирован не менее определенный ответ: «Он звонит по тебе».

Юрий Селиванов, специально для News Front