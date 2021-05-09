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И один в поле воин… Алексей Орлов и Михаил Ять

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Пока ещё немало людей считают, что от них мало что зависит, а их влияние на восстановление справедливости в нашем мире ничтожно мало.

В этой передаче мы разобрали, на примере из жизни, как обычный человек смог своими действиями исправить ситуацию, грозящую бедой, не будь она исправленной вовремя…
Надеемся, что этот пример поможет по-иному взглянуть на возможности влияния каждого из нас на глобальные процессы…

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DYlMaWgQATY
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