Пока ещё немало людей считают, что от них мало что зависит, а их влияние на восстановление справедливости в нашем мире ничтожно мало.

В этой передаче мы разобрали, на примере из жизни, как обычный человек смог своими действиями исправить ситуацию, грозящую бедой, не будь она исправленной вовремя…

Надеемся, что этот пример поможет по-иному взглянуть на возможности влияния каждого из нас на глобальные процессы…

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