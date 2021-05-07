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«Территория» в Великой битве. Алексей Исаев

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Дальстрой, гигант первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны обеспечивал Советский Союз золотом и оловом, вольфрамом и кобальтом…
Алексей Валерьевич Исаев рассказывает о том, как в тысячах километров от фронта воевали геологи и промывальщики, горные инженеры и горнорабочие, шофёры и трактористы.

- Рождение Территории;
- Становление и сверхзадача «Планеты Дальстрой»;
- Добыта половина золота СССР, лучшие грузовики и экскаваторы;
- Сталин: «Для вас фронт – на Чукотке»;
- Геологоразведка в условиях, приближенных к боевым;
- Премия зеку – грузовик;
- Война – двигатель прогресса;
- 5 металлов Дальстроя;
- Территория – больше не пустыня: дороги, города, посёлки;
- Дальстрой, Магнитка, Днепрогэс – великие проекты СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ujSLMt8wzIE
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