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Любовь к себе, без Жалости и Гордыни

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Анна-София Крымская – Обавница, психолог, медиатор.
В эфире мы ответим на вопросы:

Кто я? Ответ на этот простой и одновременно сложный вопрос, позволяет изменить работу мозга в цельность восприятия, что позволит изменить вашу жизнь.
Как Опыт Юнга в квантовой физике, помогает осознать разницу изломанного восприятия своего Я и его цельности?
Как сформировать новую конструктивную привычку цельного «Я»?
Что такое настроение в её сакральном понимании и как это относится к цельности восприятия своего «Я»?
В чём суть Жалости и почему она может проявляться в нездоровой любви к своему «Я»?
В чём суть Гордыни и почему она может проявляться в нездоровой любви к своему «Я»?
Как взаимодействие с матушкой Землёй, дарует инструменты здоровой работы над собой и способы взаимодействия с окружающими, где глубоко в подсознании людей неосознанно работают страхи, обиды, агрессии и другие деструктивные качества?
Как наладить одухотворённую трансформацию себя и системы (эгрегора)?

На эти и многие другие вопросы мы поговорим  вместе с вами!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hwr9-esb2g4
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