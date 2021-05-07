Анна-София Крымская – Обавница, психолог, медиатор.

В эфире мы ответим на вопросы:

Кто я? Ответ на этот простой и одновременно сложный вопрос, позволяет изменить работу мозга в цельность восприятия, что позволит изменить вашу жизнь.

Как Опыт Юнга в квантовой физике, помогает осознать разницу изломанного восприятия своего Я и его цельности?

Как сформировать новую конструктивную привычку цельного «Я»?

Что такое настроение в её сакральном понимании и как это относится к цельности восприятия своего «Я»?

В чём суть Жалости и почему она может проявляться в нездоровой любви к своему «Я»?

В чём суть Гордыни и почему она может проявляться в нездоровой любви к своему «Я»?

Как взаимодействие с матушкой Землёй, дарует инструменты здоровой работы над собой и способы взаимодействия с окружающими, где глубоко в подсознании людей неосознанно работают страхи, обиды, агрессии и другие деструктивные качества?

Как наладить одухотворённую трансформацию себя и системы (эгрегора)?

На эти и многие другие вопросы мы поговорим вместе с вами!

Быть ДОБРУ!