Смерть Потемкина / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Военный историк Борис Кипнис вновь в гостях на «Цифровой истории». На этот он рассказал об интригах двора Екатерины II против светлейшего князя Григория Потемкина во время позднего периода ее правления. Жертвой тех дворцовых интриг стал даже полководец Суворов… Кто объединился против Потемкина? Как его выставляли в невыгодном свете для императрицы? Чего удалось достичь интриганам, и как закончил свой жизненный путь бывший фаворит государыни, уступивший место молодым? Об этом – в новой увлекательной лекции друга нашего проекта Бориса Кипниса.
Первая часть рассказала о Потемкине по ссылке — https://youtu.be/dGTid_QDq3M
Лекции-экскурсии Егора Яковлева — https://vk.com/egortrip