Немного фактов русской оккупации Грузии

«I am from Georgia and more than 20% of my country is occupied by Russia», «Я из Грузии и более 20% моей страны оккупировано Россией» – этот лозунг сегодня очень часто можно увидеть на просторах бывшей братской республики.Что тут скажешь? Из грузинского народа успешно, стахановскими темпами делают манкуртов. И даже подводят под этот лозунг, какую то историческую основу.Не в правилах русских попрекать других сделанным добром. Но мне кажется кое кому, в том числе и считающим себя русскими, либералам нужно кое что напомнить.Забравшись в историю, где то до времён Ивана Грозного, я такого единого государства – Грузия не нашёл. Была кучка государств большую часть населения которых, составляли грузины. Некоторые из них гордо именовались – царствами. Правда, какое ни будь Ростовское княжество покрывал их как бык овцу. Ну да ладно.Обратимся к самой яркой странице оккупациив Георгиевской крепости был подписан русско-грузинский трактат, позже его назовут "Георгиевским". Началось активное присоединение Грузии к России.Но вот что предшествовало подписанию этого договора? Сам договор родился из вот этого письма: «Письмо Ираклия II Екатерине II о представлении через Г. А. Потемкина прошений о переходе Картли и Кахетии под покровительство России». От 21 декабря 1782г. Я позволил себе некоторую вольность, и самые интересные моменты выделил жирным:«ПИСЬМО ИРАКЛИЯ II ЕКАТЕРИНЕ II О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧЕРЕЗ Г. А. ПОТЕМКИНА ПРОШЕНИЙ О ПЕРЕХОДЕ КАРТЛИ И КАХЕТИИ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО РОССИИТифлисВсепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая., светскими разными случаями доведенные мысли наши в уныние и иссохшие кости наши воскресли, получа мы указ вашего императорского величества, который пренаполнен монаршими вашими милостями, ваше величество соизволили пожаловать орден благовернаго князя Александра Невского вашему рабу сыну моему Георгию,престолу вашего императорского величества с наиглубочайшим нашим почтением осмеливаемся с земным поклоном принести всенижайшую нашу благодарность.Притом ваше императорское величество соизволили повелеть, чтоб вашему величеству представляемы были чрез его светлость генерала Потемкина дела наши и границ наших,Ваше императорское величество освященнейшими вашими мыслями, которые во всякое время по высочайшим и по всемилостивейшим вашим повелениям находятся в готовности и в покорности и желают по возможности оказывать услуги свои так усердно, как и собственную жизнь.По повелению вашего императорского величества всенижайше осмелились мы представить как прежния наши прошении, так и нынешния ко всемилостивейшему двору чрез светлейшего князя генерала Потемкина, дабы оные вашему императорскому величеству чрез нево донесены были, и потому всемилостивейшая государыня всенижайше осмеливаюсь просить, если что в наших всенижайших прошениях соизволите усмотреть не по всевысочайшему вашему соизволению, то не лишать нас монарших ваших милостей,Вот так ни много ни мало «всенижайший раб Ираклий». Но дело в том, что данному письмецу предшествовало больше двухсот лет нытья, и просьб о защите, деньгах, спекуляций на вере и т.д.Судите сами:В битве при Сохаисте () турецкие полки разгромили объединенное войско двух основных грузинских царств, Имеретии и Картли. И планово, начали превращать в турок грузин. Но это не всё, с другого направления грузинов давят персы. А уже вИран и Османская империя заключают договор и делят Грузию между собой.И тут понеслось: царь Кахетии Леван впросит покровительства у России. Опираясь на общую веру. Через год Иван Грозный военную помощь выделил. Но вот незадача. Персы погрозили пальцем и втот же Леван от помощи отказывается.Прошло совсем немного времени и новый царь Кахетии вАлександр II принимает присягу на верность России — «что ему быть под государевою рукою неотступно». Но на тот момент России не до Грузии, своих проблем хватает. Война с Османской империей не входит в наши планы.в результате войны турок с персами большая часть Грузии становится турецкой. Кахетинский царь Александр II снова просит военной помощи от России.И Россия соглашается. Врусское войско из Астрахани выступает на Кавказ, берет столицу шамхальства Тарки. А вот дальше интересно. Наступление на Тарки должно было идти с двух направлений, со стороны России и Кахетии, однако по пояснению грузинских послов «дорога тесная», «место крепкое», за горами, не позволило Кахетии направить своё войско. В итоге дружина князя Андрея Хворостинина, была кумыками и дагестанцами отрезана от баз. И под ударами превосходящих сил противника была вынуждена прорываться. Потеряв около 70 % бойцов, русские с трудом прорвались на Терек. Это была первая и далеко не последняя русская кровь, которую они пролили за своих грузинских единоверцев.Кахетинцы снова просят русских занять несколько городов. Иногда поражаюсь умению русских наступать на одни и те же грабли. Впочти один в один повторяется ситуация 1594 г. Кахетинский царь вновь присягает российскому двору. Кроме того Борису Годунову присягает и царь Картли Георгий. Войска кахетинского царства должны соединиться с русскими, нанести удар противнику в тыл. Но как то не сложилось. Рать под началом воевод Ивана Бутурлина и Осипа Плещеева с 10-тыс. бойцов (3 стрелецких полка, терские казаки и ногаи) захватили северный Дагестан и снова взяли Тарки.Часть войск около 5000 пришлось отправить на зимовку в Астрахань. На обратном пути русских атаковали кумыки, но после жестокого боя противник был отброшен. Потери противника около 3000 чел.В это время шамхал «послаша к Турскому (турецкому) царю (султану), просяху от него помощи; он же присла к ним на помощь многое воинство». На Сулаке и на Акташе небольшие русские гарнизоны сожгли укрепления и сумели прорваться на Терек. А вот Бутурлин в Тарках оказался в окружении.Турки не смогли сломить русских. И предложили беспрепятственный выход и обещали уход за русскими больными и раненными. Однако совсем скоро нарушили слово и неожиданно атаковали. В кровавой битве русским воинам несколько раз предлагали сдаться. Но они предпочли смерть в бою. Погибли практически все. Грузинские войска так и не появились.Затем в– продолжается обмен посольствами и просьбы типа «А мы все есми рабы твои, и вся земля буди царствия твоево, о том тебе извещаем и поведаем и челом бьем»владетель Мегрелии Леван II Дадиани переходит под русское покровительство, в 1639 г. царь Кахетии Теймураз, делает то же. В 1649 г. Теймураз получает разрешение переселиться со всеми своими людьми в Россию для спасения от притеснений.царь Имеретии Александр получив по шее от мингрелов и оставшись без своей столицы Кутаиси, просится в русское подданство. ВИмеретия божится "быти великого государя моего царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, во всей его государевой воле и в вечном холопстве вовеки неотступным".Устав и от своих князьков и от турок и персов, и от соседей из Дагестана впринимают русское подданство горные грузинские племена тушин, пшавов и хевсуров. ВВ Россию бежит от персов сын царя Картли Вахтанга IV, Арчил и … Тоже просит военной помощи.царь Имеретии Соломон I просит у России денег и военной помощи. Он же вснова просит военной помощи против турок. А "буде, за грехи наши, невозможем им более сопротивление чинить, то всемилостивейшая государыня да примет нас в империю ее величества, как и другие цари приняты были".В Картли входит отряд генерал-майора Тотлебена. Справедливости ради нужно сказать, что, по словам порученца Екатерины Великой капитана Языкова: «с наичувствительнейшей прискорбностью должен я в. с. истинную донести, что граф Тотлебен более стыда, нежели похвалы в здешнем краю нашей нации сделал!».Вот мы и подошли к «Георгиевскому договору». Ну а после него русская кровь за свободу и независимость Грузии лилась рекой. До революции энциклопедия описывала присоединение Грузии так: «Сознавая всю тяжесть жертв и забот, которую возложило бы на Россию полное присоединение страны, разоренной врагами внешними и раздираемой внутренними смутами, император Александр I колебался. Государственному совету при вторичном обсуждении вопроса о присоединении Грузии было объявлено, что Государь испытывает: "крайнее отвращение на принятие царства того в подданство России, почитая несправедливым присвоение чужой собственности". Но совет остался при прежнем своем мнении и подкрепил его такими соображениями, с которыми Александр I не мог не согласиться. Он утвердил мнение совета и 12 сентября 1801 года подписал манифест о полном присоединении Грузии к России.»Сорок семь лет непрерывных кавказских войн. Спасая Тифлис от резни, совершил свой беспримерный подвиг отряд генерала Карягина тысячи русских солдат под командой Котляревского, Ермолова, Барятинского и многих других генералов сложили свои головы, что бы Грузинский народ просто выжил как этнос.За тем была коммунистическая оккупация Грузии, в результате которой этот край из ссылки и каторги превратился в курорт, с чаем, мандаринами, авиационными и автомобильными заводами. С территорией, приросшей в немалом количестве квадратных километров. Причём толчок всему этому во многом дал никто иной – как сын мингрельского народа Л.П. Берия.Помнится, когда я был подростком ещё до Тбилисских событий, турки на границе вывесили большой плакат с надписью: « РУССКИЕ, ОТДАЙТЕ НАМ КАВКАЗ НА ТРИ ДНЯ И У ВАС НЕ БУДЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА». Чем становлюсь старше, тем чаще думаю – может, надо было отдать?Очень хочу надеяться, что нельзя весь народ превратить в болванчиков – манкуртов. Хочется верить, что среди грузинского народа есть люди способные поставить на место зарвавшихся торгашей Родиной и их большинство.Правда, последние события говорят об обратном. Возможно, я ошибаюсь, тогда уважаемые читатели поправьте меня в комментариях.Фото и рисунки с сайта – https://yandex.ru/images/search?text

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8986950.html