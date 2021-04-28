Жизнь замечательных идей “Секреты живой клетки” – Фильм 3-й
Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" – Фильм 3-й.
В очередном фильме нашего научного сериала мы расскажем об удивительных клетках, которые стоят на защите нашего здоровья.
Научно-популярный цикл, посвященный самым значительным открытиям в области науки, техники, естествознания и медицины.
Награды: Фильм "Ньютоново яблоко раздора" победил на конкурсе "ТЭФИ-2009" (Профессия) в номинации "Программа о науке".
Автор: Марина Собе-Панек.
Режиссер: Татьяна Малова.